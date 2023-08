Lehne Olsen-dobbel i debuten senket Kjelsås 2 og sendte Heming til topps

Årets 4. divisjon avdeling 1 har før den lange sommerpausen vært uhyre jevn, med seks lag fra serieleder Kjelsås ned til Union Carl Berner på sjetteplass før seriespillet ble satt i gang igjen tirsdag kveld. I løpet av kvelden fikk vi en ny serieleder, da Heming slo Kjelsås-rekruttene 2-1 på Heming-banen.

I den kampen fikk Kjelsås-fansen stifte bekjentskap med både nye og tidligere spillere, da det var nysigneringen Nikolai Knezevic som scoret det første målet i kampen. Det kom etter litt over halvspilt første omgang, og var første omgangs eneste mål. Nyankomne Knezevic dannet forøvrig spisspar med TV2-kommentator og tidligere Kjelsås-spiller Simen Stamsø-Møller som gjorde comeback for klubben.

Verken Stamsø-Møller eller Knezevic kunne imidlertid hindre tap for Kjelsås-rekruttene, da en tidligere Lyn-spiss skulle bli avgjørende etter hvilen. Henrik Lehne Olsen, som før ferien spilte for Lyns rekruttlag har i løpet av sommeren meldt overgang til Heming. Det skulle hjemmelaget nyte godt av i Lehne Olsens debutkamp, da han scoret begge målene etter pause, slik at Heming snudde til 2-1-seier over Kjelsås 2.

Ready inntok andreplassen

Målene etter 67 og 76 minutter spilt gjorde at Heming inntok tabelltoppen, og nå har to poengs luke ned til Ready. Ned til Kjelsås 2 er det tre poeng, for laget som nå er på fjerdeplass i den jevne avdelingen.

Etter oppgjøret på Bryn gikk nemlig Ready forbi Christiania og inntok andreplassen på tabellen, etter en sterk borteseier. Gjestene kom best i gang med to kjappe mål rundt halvtimen, signert Henning Larsen og Anders Engebretsen. Det gjorde at stillingen var 0-2 til pause, før Bleron Morilja og Lamin Jammeh reduserte og utlignet for Christiania i løpet av fem minutter før timen var spilt.

Men det skulle ikke ta lang tid før Ready kom med to kjappe mål til, da Anders Engebretsen var frempå igjen kun to minutter etter Christianias utligning. Espen Tveter Andresen gjenopprettet Readys tomålssledelse, da han økte til 4-2 minuttet etter timen var spilt. Da hadde vi fått fire mål på ni minutter, og da tenkte lagene at det fikk holde. Flere mål ble det ikke, og Ready sikret seieren med 4-2.

Grüner snudde til seier

Med tapet falt Christiania ned på en femteplass, med sine 22 poeng etter de første 12 kampene. Ready inntok som sagt andreplassen poenget over Christiania, med ett mål mer scoret enn Grüner på samme poengsum og målforskjell.

Grüner startet nemlig også med seier etter ferien, men det var det kanskje ikke så mange som hadde trodd etter de første ti minuttene på Dælenenga tirsdag. Patrick Mackell ga først gjestene fra Lommedalen ledelsen etter åtte minutter, før Matias Sorteberg Bjanes doblet den ledelsen et par minutter senere. Vertene reduserte en gang før pause, også det på straffespark ved Mikkel Brandsnes.

Etter hvilen gikk det ikke mange minuttene før Brandsnes var frempå igjen, og utlignet til 2-2 etter kun fire spilte minutter. Og da Felix Magnusson scoret ti minutter etter pause var kampen snudd til 3-2. Det klarte aldri gjestene fra Lommedalen å svare på, og i stedet fikk Bjørn Henrik Lundqvist æren av å punktere kampen og fastsette sluttresultatet til 4-2 for Grüner på Dælenenga tirsdag kveld.

Unions seiersløse rekke fortsetter

Grüners arge rivaler på Løkka, Union Carl Berner, avsluttet med tre kamper uten seier i ligaen før ferien. Heller ikke etter den to måneder lange pausen ble det seier for laget fra Carl Berner. Borte på AJ Arena ble Bærum-rekruttene for sterke, da Fabian Gluch og Adrian Vangsnes scoret målene i en 2-1-seier. Adin Kavara utlignet for Union like over timen spilt, men tre minutter senere avgjorde Vangsnes for Bærum 2.

Dermed ble det en fjerde strake kamp uten seier for Union Carl Berner, som ikke har vunnet i ligaen siden 30. mai. Laget slo imidlertid Oslo-juvelene 5-3 i Oslomesterskapet i fotball, i midten av juni. Likevel har den dårlige formen gjort at UCB nå er på sjetteplass med 20 poeng etter 12 kamper. Opp til Heming på tabelltopp er det fem poeng, mens Bærum 2 nå bare er poenget bak etter deres seier tirsdag kveld.

Ellers i 4. divisjon avd. 1 vant Lyn-rekruttene en særdeles målrik kamp borte mot Fagerborg med hele 8-4. Holmen tapte 0-4 hjemme mot Asker 2, og forblir dermed sist på tabellen med sine sju poeng.

Status quo i avdeling 2

I avdeling to kjemper Grei og Gamle Oslo om opprykket, der Grei som rykket ned fra 3. divisjon forrige sesong, lå ett poeng foran opprykksrivalen før høstsesongen ble sparket i gang også der tirsdag kveld.

Thomas Totlandsdal, Erik Eck Jørgensen og Trym Torbjørnsen scoret målene da Grei vant sin første kamp etter ferien med 3-1 over Stovner. Kevin Thasan scoret gjestenes mål, som gjør at Grei forblir på tabelltopp, mens Stovner er midt på tabellen med sine 15 poeng.

Også Gamle Oslo vant etter oppstarten, da de slo Follo-rekruttene 2-0, etter nok et mål av toppscorer Severin Sørlie og Morten Wenaas som fastsatte sluttresultatet til 2-0 med et kvarter igjen å spille på Bjølsen. Dermed forblir det status quo i toppen, med Grei på 34 poeng og Gamle Oslo på 33.

Ellers ble det 5-1-seier til Manglerud Star borte mot Lokomotiv Oslo 2, mens Oppsal-rekruttene banket Kolbotn 6-1 i deres første kamp etter ferien. Også Holmlia vant 6-1, da de slo Oslojuvelene, og inntok fjerdeplassen. Årvoll er på tredjeplass, etter at de startet høsten med å slå Oldenborg 7-1.

