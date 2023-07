Slik vurderer vi VIF-spillernes prestasjoner i tapet for Odd

MAGNUS SJØENG – 5. Kunne lite gjøre med det første målet, og leverer en strålende redning like etterpå. Litt ute på bærtur kvarteret før slutt, men gjør som vanlig en stødig innsats i buret.

ALEXANDER HAMMER KJELSEN – 4. Ny stødig forestilling av unggutten, som er Vålerengas eneste midtstopper. Blir dratt litt over og ut av posisjon forut før straffesparket, men spiller stopper i Eliteserien uten at noen skulle tro at han såvidt er fyllt 17 år.

LEONARD ZUTA – 4. Blir sendt inn som en av tre stoppere, og gjør det egentlig helt greit. Har også en god pasningsfot, som han ikke får utnyttet godt nok. Litt uvøren i posisjoneringsspillet som stopper, og det gjør at Odd får kombinert seg gjennom stoppertrioen. Passer best på backen, men gjør en ok innsats.

FREDRIK OLDRUP JENSEN – 3. Prøvde seg ofte med pasninger fra bak i banen, men var ofte upresis i oppspillene. Tapte duellen med Diogo Tomas i forkant av 1-0-målet. Ble spilt rundt med da Odd enkelte kombinerte seg frem til en stor sjanse like etterpå.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD – 4. Selv om han er skjøvet ut på vingbacken, er det litt for lett for motstanderlaget å vende spillet og slå ballen over hodet på han uten at Hedenstad kommer inn i duellen. Utvist etter å ha blitt byttet ut, etter å ha landet på en Odd-spiller i en duell.

PETTER STRAND – 4. Gjorde som vanlig en manns jobb på midtbanen, men ble løpende en del mellom. Lå godt i strukturen sammen med resten av laget defensivt, men i likhet med resten av laget ble det litt for statisk offensivt. Av til pause med en lårhøne.

HENRIK BJØRDAL – 5. Solid, uten å briljere. Gjør grovjobben defensivt, men vi skulle gjerne sett flere løp inn i bakrom også av Bjørdal.

SIMEN JUKLERØD – 5. Ble kreditert Odds første mål etter at Diogo Tomas headet ballen via han og i mål. Gjorde det godt for seg da han utlignet med å skru en corner i mål et par minutter etter pause.

MAGNUS BECH RIISNÆS – 5. I en uvant kantrolle før pause, hadde Riisnæs ganske godt tak på sin back og gikk på mange gode løp i bakrom. Flyttet ned på midtbanen etter pause i en rolle som passer han bedre.

SEEDY JATTA – 4. Vanskelige arbeidsforhold før pause, og var lite involvert i spillet. Flyttet ut på kanten etter pausen, og var mer livlig der. God til å utfordre, og flink til å involvere vingbackene.

MOHAMED OFKIR – 3. En ganske stille kamp av Ofkir, som ikke fikk til all verden. Fikk en ålreit skuddmulighet midtveis i første omgangen som han avsluttet svakt på, men skaffet corneren som førte til Juklerøds utligningsmål. Byttet ut litt over timen.

TORGEIR BØRVEN – 4. Kommer inn etter pause, og går inn på topp. Sliter med å komme seg til sjanser, og blir nesten som vanlig løpende mye mellom. Er best inne i boksen, og når Vålerenga sjelden er der, blir det lite for Børven å jobbe med.

Jacob Dicko Eng og Christian Borchgrevink fikk for lite spilletid til å bli vurdert.

