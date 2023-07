Vålerenga skal være interessert i dansk stopper: – Føler meg klar for et skifte

Vålerenga-trener Geir Bakke sa allerede etter første kamp mot Molde at han ønsket seg en stopper, en midtbanespiller og en angrepsspiller i løpet av overgangsvinduet. På stopperplass er det ekstra prekært, siden Aaron Kiil Olsen er skadet og Stefan Strandberg ikke har spilt to kamper på rad siden mai.

Det gjør at stortalentet Alexander Hammer Kjelsen har fått mye spilletid i det siste, men når Bakke og Vålerenga skifter formasjon til 3-4-3 må Leonard Zuta inn som stopper ved siden av den etter hvert nå faste stoppervikaren Fredrik Oldrup Jensen. Det gjør at det blir vanskelig for Bakke å stille med det laget og den formasjonen han ønsker, på grunn av begrensninger i spillertroppen.

Det kan det se ut til at klubben er på vei til å gjøre noe med nå, da den danske avisen Nordjyske skriver at Vålerenga skal være ute etter det danske stoppertalentet Tobias Anker fra Vendsyssel. 22-åringen var ifølge samme avis banens beste da Vendsyssel fikk med seg poeng fra Sønderjyske i sesongåpningen fredag kveld.

VIF får konkurranse fra AGF

Avisen skriver at Sarpsborg var ute etter stopperen i januar-vinduet, og at det da ble spekulert i en overgangssum på rundt fire millioner kroner. Dessverre for Vålerenga skriver Nordjyske også at AGF er interessert i 22-åringen, og at den danske klubben skal være i førersetet om den venstrebeinte stopperen som kommer fra Midtjyllands akademi og gikk til Vendsyssel i fjor sommer.

Videre hevder Nordjyske at Vendsyssel og Anker har hatt en plan om at midtstopperen skal bevege på seg denne sommeren, og 22-åringen synes det er stas at større klubber er interessert i han.

– For det første er jeg stolt over at jeg er interessant for større klubber. Det er stort for meg at klubber på den hylla som blir nevnt synes jeg er interessant. Jeg føler meg klar og parat for å skifte klubb, men først må vi skje om noe kommer til å skje, sa Anker til Nordjyske etter fredagens kamp mot Sønderjyske.

Samtidig som VIF ønsker seg en midtstopper, har klubben også en nigerianer på vei inn på prøvespill.

