Tordner etter VAR-sjekk på sju minutter i Skien: – Muskulaturen blir kald

Ballen lå i mål etter 33 minutter i Skien. Vålerenga-forsvarer Simen Juklerød var uheldig da han stusset den i eget nett. I etterkant ble målet sjekket av VAR etter som at Odd-spiller Sondre Solholm Johansen strakte seg etter ballen.

Sjekken varte i hele sju minutter før de kunne konkludere med at Johansen ikke var på ballen og godkjenne scoringen. Det fikk TV 2s fotballekspert Amankwah til å fyre løs.

– Selvfølgelig vil vi jo at alle avgjørelser skal bli riktig, men det kommer med en altfor stor kostnad når det tar så lang tid. Spillerne blir kalde og muskulaturen blir kald, tordnet den tidligere eliteseriespilleren.

– Det er ingen skam for VAR-rommet å si at det er så marginalt at de ikke klarer å se noe. Der synes jeg de må være mye tøffere, fortsatte han.

Han peker på at spillestoppet kan påvirke kampen negativt.

– Tror de at vi skal få festfotball og full fyr i teltet når spillerne har stått i ro i sju minutter? Så klart får du ikke det.

[ Disse endringene gjør Bakke i Vålerenga: – Det er ingen lek det her ]