Disse endringene gjør Bakke i Vålerenga: – Det er ingen lek det her

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Før hans første kamp mot Molde, fikk Vålerengas nye trener Geir Bakke kun én ordentlig trening til å forberede laget. Det sier seg selv at du ikke får gjort mye på den tiden, men før søndagens oppgjør mot Odd håper nok Vålerenga-fansen å se litt mer av det preget Bakke håper å sette på Vålerenga.

– Hehe, ja. Det er ikke bare å lappe sammen et lag og skru til ting på en ny måte, også fungerer det. Vi har fått gjort det vi skal av forberedelser inn mot kamp med en motstander som Odd, med de utfordringene vi har her i Vålerenga. Nå gjelder det å skape en trygghet i det vi skal gjøre borte mot Odd for å få med oss poeng der, forteller Geir Bakke til Dagsavisen og fortsetter:

– Odd er et godt organisert lag, som er gjerrige bakover, gode på kontringer og som har et godt grunnspill. Det må vi selvsagt matche, og så må vi få ut den beste versjonen av oss selv. Styrkene i dette laget ligger med ballen i laget, og så må vi utvikle den fasen av spillet der vi ligger i strukturen og tar mot motstanderens angrep. Det har vi jobbet med denne uka, opplyser Bakke.

– Mye nytt å sette seg inn i

Blant endringene Bakke har gjort i løpet av den siste uken han og Vålerenga har lagt bak seg, er blant annet en endring av formasjon til en treer bak.

– Du kan kalle det hva du tallkombinasjonsmessig, men vi må slippe inn mindre mål. Det går an å snakke om at vi også må score flere mål, men det viktigste er å sørge for at motstanderen ikke får så mye ut av lite, forteller den nye VIF-treneren.

Torgeir Børven har vært gjennom en rekke trenerskifter i løpet av sin karriere, og synes det er spennende med nye impulser på treningsfeltet.

– Det er selvsagt enklere å få jobbet med de nye tankene og det Geir ønsker av oss, nå som vi har fått litt mer tid. Det er mye nytt å sette seg inn i, og nå blir det også et formasjonsskifte. Ett sted må vi begynne, og jeg tror det er smart å starte med få og tydelige beskjeder i starten og ta det derfra. Det er vanskelig å gape over for mye på kort tid, sier veteranspissen.

Torgeir Børven ønsker seg mer spilletid, og sier at tre poeng etter et formasjonsbytte gjør det enklere å kjøpe det Geir Bakke selger til spillergruppa. (Pål Karstensen)

Skal komme seg mer inn i boks

Det er også blant grunnene til at Bakke ikke har valgt å gjøre enda større endringer.

– Denne stallen og troppen er rigget for å spille på en viss måte. Derfor må vi gjøre endringer innenfor det som er mulig å få til i de rammene, og utføre det på en måte som kan være med på å plukke poeng. Det er det handler om. Da kan du ikke plutselig spille på en helt ny måte, med en stall og en tropp som er rigget for noe helt annet de siste tre årene, sier Bakke og fortsetter:

– For oss i trenerteamet må vi finne de nyansene vi kan endre på, og så må vi få strammet opp og være skarpere på avstander mellom ledd, forflytningshastighet og omstillingshastighet. Det er de tingene en kan få tatt tak i først, forteller Bakke.

Derfor er det ikke sånn at vi kommer til å se Vålerenga i fullstendig ny drakt med det første, og at Bakke ei heller kommer til å ta med seg så mye av det han har fått til i Lillestrøm de siste årene.

– Målene scores fra stengene og i området ut til straffemerket. I det området scores 75–80 prosent av målene fra, og da sier det seg selv at det lønner seg å ha ballen så ofte som mulig og ha nok folk inne i det området. Vi må komme oss oftere inn dit, og det er litt sånne ting vi jobber med, sier han og fortsetter:

– Måten vi kommer oss inn dit på kan være en litt mer brutal bruk av bakrom. Skal man komme seg oftere inn i motstanderens boks, kan man også fylle opp i 16-meteren med så mange løp inn i boks at det blir vanskelig å dekke opp. Det er litt sånne ting vi jobber med, men det er viktig at det alltid finnes en bakromstrussel, selv om bakrommet er lite, forteller VIF-treneren.

Loves ikke mer spilletid

Børven har fått mindre spilletid enn han selv har ønsket så langt denne sesongen, og håper naturligvis et trenerbytte kan gi han mer spilletid.

– Selvfølgelig har jeg lyst på mer spilletid enn jeg fikk på tampen da Dag-Eilev var her. Hvis du ikke har lyst til å spille i hver kamp, kan du vel egentlig legge opp. Vi har en sunn konkurranse om spissplassen, og det er kjekt å se at Seedy (Jatta) har tatt steg og blitt flinkere til å bruke fysikken sin det siste året, sier Børven.

Bakke heller imidlertid nokså iskaldt vann nedover ryggen til Børven og de andre VIF-spillerne som ønsker mer spilletid.

– Det er en grunn til at de som har hatt mest spilletid, har hatt mest spilletid så langt i sesongen. Det er fordi de har prestert best. Det er ingen lek det her, og det er ikke sånn verden fungerer at man bare deler ut spilletid fordi folk ønsker å spille mer. Samtidig skal man ikke avskrive at man sammen med trenerteamet får nye innfallsvinkler og nye ideer, og at det kan føre til endringer, forteller Bakke.

Geir Bakke har fått en ekstra uke også med sitt nye trenerteam, der tidligere Odd-trener og spiller Jan Frode Nornes (t.h) er en viktig komponent. (Pål Karstensen)

– Tre poeng kan gi mer enn tre poeng

En ting er de imidlertid veldig enige om, Børven og Bakke. Viktigheten av at Vålerenga tar poeng i de første kampene under den nye treneren er stor.

– Tre poeng kan nok gi oss litt mer ekstra enn bare de tre poengene slik situasjonen er nå. Hvis formasjonsbyttet fører til seier er det naturligvis enklere for oss i spillergruppa å kjøpe det Bakke selger. Derfor er det viktig at vi legger ned den innsatsen vi kan i starten for å gi oss et så godt utgangspunkt som mulig. Skal du skifte på mye og det ikke blir bedre, blir det selvfølgelig sittende litt i hodet, sier Børven som i helgen reiser tilbake til Skien for å møte gamle kjente:

– Odd er et ekkelt lag å møte. De er flinke til å legge opp taktikken etter motstander, og endre spillestil underveis. Hvis motstander presser på en bestemt måte, endrer de taktikk og skaper overtall. Jeg tror starten på kampen kan bli på én måte, og at det kan bli endringer allerede i første omgang. Derfor er det viktig at vi er på alerten, både på benken og på banen og er raske til å justere ting underveis, sier Børven.

– Det er selvsagt viktig å komme i gang med å sanke poeng så tidlig som mulig etter et trenerbytte. Odd borte er en tøff bortekamp, og Sandefjord har kamper innimellom der de kan slå hvem som helst. Det er masse talent i dette Vålerenga-laget, men vi er i en nådeløs bransje. Derfor må vi få til miksen av erfaring og talent om hverandre og få med oss poeng, avslutter Bakke.

