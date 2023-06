VIF-kapteinen storspilte: – Hun fikset alt

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Lyns største trussel er farten til Kamilla Melgård og Anna Aahjem. Vålerengas trener Nils Lexerød syns laget slapp dem til litt for mye på Ullevaal, men de ble ikke straffet for det. Midtstopper og kaptein Stine Ballisager Pedersen var nemlig der for å ordne opp.

Ville stoppe Lyn tidlig

– Vi satt med en følelse av at Lyn alltid kunne ta oss med sitt gode kontringsspill. Men så har vi «Ballis» som spiller fantastisk godt. De gangene vi kunne blitt straffet så griper hun inn, sier en stolt Nils Lexerød til Dagsavisen.

Lyns toppscorer Anna Aahjem er vond å møte, hun er både rask og sterk. I dag klarte Vålerenga-kapteinen å matche fysikken. – Hun er virkelig en toppspiller som er både rask og tøff. Jeg må stå hardt imot for å stoppe henne. Hun er skikkelig sterk, sier Stine «Ballis» Pedersen til Dagsavisen, og må le litt. Hun ville helst unngå å måtte gå i kroppen på Lyn-spissen. – Jeg syns de kom for ofte til siste tredel, vi burde ha stoppet dem tidligere. Det er det eneste de kan slå oss på, sier den danske kapteinen.

Lyn klarte aldri å score, heller ikke i det motsatte oppgjøret for tre uker siden.

– Vi har også en veldig god Guro Pettersen som igjen er trygg og god. Vi har virkelig to gode keepere. Guro har storspilt i begge kampene mot Lyn, hun liker dem virkelig ikke, sier Nils Lexerød med glimt i øyet.

Scorer «alltid» på dødball

Det ble en match som lignet veldig på det motsatte oppgjøret på Intility. Lyn var hvassest i førsteomgang, men falt litt sammen da Vålerenga scoret på hjørnespark etter pause. Det samme skjedde på Ullevaal i dag.

– Det er langt fra tilfeldig at vi scorer så mye på hjørnespark. Før denne sesongen hentet vi inn Joakim Klæboe som fikk ansvaret med å heve oss på dødballer. Man kan si han har gjort jobben sin bra, sier Nils Lexerød.

57 minutter var spilt da Janni Thomsen svingte inn fra venstre. Hun fant sin danske landskvinne Ballisager Pedersen som vant duellen sin og headet presist bort i hjørnet.

– Vi har jobbet mye med det og får betalt. Det har vært et fokusområde for oss. Vi ønsker å kunne score på mange forskjellige måter. Det er deilig at det ble min tur i dag, sier målscoreren.

Skal være landets beste

Vålerengas enorme resultatrekke fortsetter. De har en solid ellevepoengsledelse på toppen av tabellen. Det syns klubben er fortjent.

– Jeg er såpass ydmyk at jeg må si vi ikke forventet å vinne elleve av de første tretten, med to uavgjort. Men jeg er ikke overrasket over at vi har gjort det, sier Lexerød.

– Vi skal være landets beste lag. Da skal vi ligge der oppe med, avslutter Ballisager Pedersen.

