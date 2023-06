Banestorming og fullstendig kaos da Oppsal snudde og vant

TRASOP KUNSTGRESS (Dagsavisen): For da August Hartberg hadde snudd kampen med sin scoring minuttet før slutt, tok det fullstendig av. Nærmere 100 barn stormet banen da backen satte inn 2-1-målet, som sikret Oppsal sin fjerde seier på fem kamper.

– Nei og nei, sa en av de voksne på tribunen.

– Det er jo helt rått, kontret den yngre garde med.

En ting er hvert fall sikkert – dette var ekte fotballglede!

– Med et så bra oppmøte var det bare å løpe til fansen. Det var helt rått at de stormet banen. Jeg måtte feire med et skikkelig karatespark, jeg var så glad, sier målscorer Hartberg til Dagsavisen etter kampen.

– Det var helt nydelig å se ballen gå i mål. Det er vanskelig å beskrive, for det koker så mye på slutten. Man er bare fokusert på å ikke slippe inn mål. Helt utrolig digg å score, og det kjentes helt konge, sier trener Umar Malik.

Så mye betydde det for Oppsal å score 2-1 like før slutt. (Even Lübeck)

Var uenig med treneren

Om scoringen sier han følgende:

– Det er morsomt, for jeg og Malik kranglet nesten litt på treningen fredag fordi jeg var litt sur på variantene vi øvde på. Jeg vil heller at vi skal lempe ballen inn og krige, og da de fikk rødt, var det akkurat det vi gjorde. Det kom en sprettball og jeg luktet den, også var det en slags saksespark-variant som gikk rett i krysset. Vanvittig deilig.

Trener Malik istemmer det Hartberg sier.

– Han likte ikke helt variantene våre på frispark. Vi ble enige til slutt. Han sa “tenk om du hadde tatt meg ut av laget på grunn av denne krangelen”, men det hadde jeg aldri gjort, sier han og ler.

Fartsfylt åpning med to mål

Før den spinnville avslutningen var det Christiaan Wielens som noterte seg for kampens første skudd etter tre minutter da han fikk skyte upresset. Forsøket gikk mange meter over mål.

Minuttet senere var Asker farlig frempå. Sindre Mauritz-Hansen slo en lekker pasning gjennom til Roman Fazi, men forsøket på helvolley fra Fazi gikk et par meter over.

Ti minutter var spilt da Asker gikk opp til 1–0. Fazi fant Lasana Sesay, som fikk ball på 16 meter. Han dro en herlig finte på Mats Brændvang og banket til med venstrefoten. Han sendte ballen i samme hjørne han kom fra og klinket inn 1–0 til gjestene i hvitt.

Men 0–1 sto seg ikke lenge. 16 minutter sto på kampuret da Oppsal utlignet. Ebrima Jammeh skjøt fra 25 meter, et skudd som gikk i stolpen og ut. På returen ventet Matheo Hoang, som pirket ballen i mål, via Aaron Lee Jones. 1–1.

Asker nærmest og best

Kampen fortsatte å være innholdsrik også etter de to tidlige scoringene. Tre minutter etter 1–1 var Mats Brændvang nær ved å sette inn 2–1 etter en retur fra kloss hold, men Erik Hejer i Asker-buret var med på notene og reddet.

Halvspilt omgang og Asker yppet seg. Mauritz-Hansen spilte vegg med Fazi og skjøt fra 16 meter. Via en Oppsal-fot og ut til corner, som til slutt ble klarert.

33 minutter var spilt da Asker skapte en enorm dobbeltsjanse. Mauritz-Hansen kom seg ned til linja og slo inn. På bakre ventet Sander Emanuelsen, som fikk ballen forbi Emil Moe, men ble stoppet på streken av August Hartberg. På returen skjøt Fazi på halvvolley, men Moe slo dette forsøket i stolpen og ut.

Aaron Lee Jones headet like utenfor like før pause, men mål ble det ikke. Dermed sto det 1–1 til pause, i en omgang Asker var best.

Store Oppsal-sjanser

Den andre omgangen var bare noen få minutter gammel da Oppsal fikk en gigantisk mulighet til å gå opp til 2–1. Jammeh fikk et innlegg som ramlet ned i beina hans, men fra fire meter ble han stoppet av Hejer. Stort større sjanser skal man ikke få!

Asker var ikke ufarlige de heller. Sensay dro av fire mann før han kom alene med keeper. Skuddet ble reddet, og returen på hodet ble også stoppet. At det ikke hadde kommet mål i den andre omgangen etter den sjansen var ikke til å tro.

62 minutter var spilt da Hoang kom seg forbi Hejer, men et dårlig touch gjorde at ballen trillet ut over sidelinjen. Det var nære – igjen – for Oppsal.

Etter det roet kampen seg flere hakk før Asker-stopper Hannes Brodal fikk sitt andre gule kort for en etterslenger. Det utnyttet Oppsal med full effekt – Hartberg ble matchvinner og sikret Oppsal nok en seier.

– Det betyr nesten seks poeng, siden Asker er såpass nærme oss på tabellen. Vi er inne i en god periode nå, så vi har bra med momentum. Vi skal satse på å vinne resten av kampene før ferien nå. Vi har lite ball og blir løpende mye mellom, men vi vinner og har mange store sjanser. Det er det viktigste, sier Hartberg.

– Jeg føler vi vinner fortjent. De har mye ball i 1. omgang, men det har mye med hvordan vi presser og. Det justerer vi i pausen og ut i 2. omgang. Med ball er vi bra, og jeg er veldig, veldig fornøyd med tre poeng, sier Malik.

---

KAMPFAKTA

Oppsal-Asker 2–1 (1–1)

Norsk Tipping-Ligaen avd. 6

Trasop kunstgress, 100 tilskuere

Mål: 0–1 Lansana Sesay (10), 1–1 Matheo Hoang (16), 2–1 August Hartberg (89)

Gule kort: Mats Brændvang, Rahul Sharma (Sondre Meløe etter 67), Ebrima Jammeh, Kebba Lamin

Emil Wilhelmsen Moe – Markus Mork Rydal (Frederic Mang etter 51), Kalle Aase Roba, August Hartberg, Mathias Stær-Jensen – Mats Brændvang (Ian Smith etter 85), Thomas Knutsen, Rahul Sharma, Ebrima Jammeh – Christiaan Junior Ethan Yohannes Wielens (Kebba Lamin etter 67), Matheo Minh-Khang Hoang

---