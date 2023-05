Skeid og KFUM Oslo: Energien må tilbake

Etter at begge lag tapte sine kamper på bortebane 16. mai, prøver de å bygge på seg selvtillit i søndagens hjemmekamper.

Det behovet er størst hos Skeid etter 0–5 for Kongsvinger kvelden før nasjonaldagen. Skeid venter også på sin første hjemmeseier for sesongen.

Nest sist

Skeid ligger nest sist, KFUM tredje sist på en tabell som er tung lesning for Oslo-klubbene.

– Nei, den så vi ikke komme. Det var en wakeup-call for oss, sa Skeid-trener Gard Holme til Dagsavisen etter opplevelsen på Gjemselund.

For ham er det en fordel at neste kamp kommer kjapt. Søndag er det Mjøndalen som kommer til Nordre Åsen.

– Vi bommet både på innstilling og kampplan på Kongsvinger og da er det fint at neste kamp kommer fort. Vi kan ikke ha en slik opplevelse sittende i for lenge, sier han.

[ Heller ikke KFUM klarte å score i Fredrikstad ]

Gikk galt

Alt gikk galt i første omgang på Gjemselund: Intet press, ingen aggressivitet og når man på en slik dag også skal prøve å spille seg ut bakfra, måtte det gå galt.

Det tok 44 minutter før vi noterte første Skeid-avslutning mot mål da Erik Nordengens skudd ble blokkert.

Da de endelig kom til start etter pause ble det bom på straffespark og skudd i tverrligger.

Skeid rullerte mye på laget, mot KIL var blant andre Marcus Melchior aldri på banen.

– Marcus må hviles litt innimellom og det var ingen hensikt å sette han inn utover i den kampen, sier Gard Holme.

[ Thiago Holm åpner for å bli i VIF ]

KFUM Oslo mot Moss

KFUM Oslo tapte 0–1 for Fredrikstad 16. mai etter enda et mål sluppet inn på dødball.

Med den største nedturen var at laget ikke klarte å skape mer mot et FFK-lag som riktignok er svært gjerrige på hjemmebane.

Søndag kommer Moss til Ekeberg, et nyopprykket Mosselag som har prestert over forventning og ligger seks poeng foran KFUM på tabellen.

– Ja, vi har tatt nivået i OBOS-ligaen fint, men vi må være smarte i en liga der alle vil slå alle, sa Mosse-trener Thomas Myhre til Dagsavisen etter at laget hans spilte 2–2 mot Skeid i Oslo for drøye to uker siden.

For KFUM og trener Johannes Moesgaard handler det om å få vippet marginene sin vei. Spillemessig har laget vært på høyde med alle de har møtt.

– Jeg opplever at gutta er revansjelystne. De irriterer seg over de små detaljene som skiller oss fra tre poeng i flere kamper. Samtidig er det ingen som synes synd på seg sjæl. Vi erkjenner at vi ikke har vært gode nok i faser av kampene, sier Moesgaard til klubbens hjemmeside.

9. serierunde spilles slik:

Søndag klokka 17.00: KFUM Oslo – Moss, Skeid – Mjøndalen, Ranheim – Sogndal, Raufoss – Kongsvinger,, Åsane – Start, Hødd – Fredrikstad, Jerv – Kristiansund.

Spilt lørdag: Sandnes Ulf – Bryne 2–0.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

---

FAKTA

Skeid hjemme til nå: Hødd 1-1, Moss 2-2, Start 1–4.

KFUM Oslo hjemme til nå: Sogndal 1-1, Ranheim 0-1, Start 2-2, Kongsvinger 2–0.

---