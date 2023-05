Juvelen åpner for å bli i Vålerenga: – Ingenting imot det

VALLE (Dagsavisen): I Marbella i februar beskrev Holm sin ønskesituasjon slik da Dagsavisen spurte ham om framtiden:

– Det blir å komme meg over på naturgress, da. Så om det kommer noe interessant i sommer, så er det mulig det, altså.

Han omtalte i tillegg FCK som et naturlig steg videre i karrieren, etter danskenes interesse i januar. Men nå åpner stortalentet tilsynelatende for å bli værende på Valle.

– Det er sikkert interesserte klubber der ute. Men så lenge vi presterer som mot HamKam, har jeg ingenting imot å bli i Vålerenga. Jeg trives veldig godt i Oslo. VIF er en veldig bra klubb, og vi har en fin gruppe her. Jeg har ingen hastverk i det hele tatt, sier Holm til Dagsavisen.

Fagermos dom

20-åringen har kviknet til etter en seig oppkjøring og sesongstart.

– Jeg startet litt svakt de første to-tre kampene. Så ble jeg flyttet sentralt på midten igjen. Jeg trives bedre der enn å være høyre indreløper. Det er litt lettere å prestere også, være mer involvert. Det er jo på ball jeg er klart best. Da kan jeg være med å styre spillet og bruke mine kvaliteter.

Dag-Eilev Fagermo er enig.

– Ja, fordi Odin gjerne vil være veldig delaktig i spillet. Det er lettere å bli delaktig sentralt enn som indreløper. Så får han også selvtillit av det, når han er mye involvert. Odin er tøff i duellspillet, så han gjør også en god jobb defensivt, sier Vålerenga-treneren til Dagsavisen.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo. (Pål Karstensen)

Kneet er også en faktor til at prestasjonene har blitt bedre, mener unggutten.

– Det er veldig uvant å spille høyre indreløper. Etter at jeg opererte kneet, er jeg blitt veldig «énfotet». Det er litt ubehagelig å slå pasninger med venstre som høyre indre. Da er det veldig lett for at det går på automatikk utover, mens sentralt på midten har jeg mer frihet til å ta ballen dit jeg vil. Det er mer rom. Jeg får brukt det jeg er god på, forklarer han.

VIF-dirigent på én fot

Holm legger til at det egentlig går veldig fint med kneet nå.

– Generelt så er det mye bedre. På landslagssamling for U20 nylig foreslo Haakon Schwabe at jeg burde få massert opp en muskel som går på utsiden av kneet, for den var stram. Så prøvde jeg det, og det fungerte bra. Etter det har jeg ikke hatt vondt. Det er kun tilslag som er ubehagelig, men det vet jeg ikke om vi får gjort så mye med, sier midtbanemannen.

Odin Thiago Holm i mixed zone etter kampen mot HamKam 16. mai. (Pål Karstensen)

– Hvor mye hemmer det opererte kneet deg?

– Jeg er som sagt blitt veldig énfotet. Før kunne jeg kanskje dra meg inn i banen og bruke venstrefoten til å tre gjennom en pasning eller skyte, men det er det mindre av nå. Så jeg har jo endret litt. Jeg jobber meg rundt det.

Nå har det snudd for Vålerenga

– Er det irriterende å bare ha «én fot»?

– Jeg skulle jo gjerne hatt to bein. Ingen tvil om det, sier en humrende Holm, men legger kjapt til:

– Men verdens beste fotballspiller er ganske enfotet, han også. Så det trenger ikke være en stor hindring.

Midtbanespilleren er svært fornøyd med lagets prestasjon i 3-0-seieren mot HamKam 16. mai, og sier laget hadde full kontroll. Stemningen i garderoben er at ting nå har snudd etter en trøblete sesongstart.

– Vi startet sesongen svakt. Relasjonene med de nye spillerne satt kanskje ikke helt ennå. Men nå virker det som om vi har knekt noen koder. Vi viste fram godt kombinasjonsspill mot HamKam. Vi har egentlig spilt veldig bra fotball siden Lillestrøm-kampen, sier Odin Thiago Holm.

