Heller ikke KFUM klarte å score i Fredrikstad

Tre poeng er en vrien oppgave å få med seg fra Fredrikstad stadion. På fire kamper der denne sesongen, inkludert denne, er det scoret bare to mål, begge til hjemmelaget. To ganger har det endt 0-0, sist mot Skeid, men oksene burde vunnet den kampen. I dag kunne det også endt 0-0 for det var veldig lite sjanser å melde om. Fredrikstad scoret på en dødball i førsteomgang og stengte alle åpninger i forsvaret etter det.

KFUMs beste sjanse kom før hjemmelaget scoret, tidligere FFK-spiss Obilor Okeke scoret nesten, men skuddet ble blokkert. Etter scoringen til Stian Stray Molde lå hjemmelaget med hele laget på egen halvdel og gjorde det meget vanskelig for gjestene fra Oslo. Det ble mye ball, noen innlegg og distanseskudd, men ikke nok til å ta med seg poeng fra Østfold i kveld.

Lite mål på stadion

Etter den etterlengtede seieren mot Kongsvinger sist gjorde Johannes Moesgaard to bytter på laget. De handlet begge om de to som måtte ut i pausen sist, Robin Rasch er skadet og Sverre Sandal er pjusk. Inn kom Petter Nosa Dahl og Johannes Nunez, duoen som ordnet det andre målet og sikret tre poeng i helgen.

– De er sterke defensivt, sa Moesgaard etter kampen i helgen, og det gjenspeiler seg i at det ikke har kommet mål til bortelagene der nede denne sesongen. Tidligere FFK-spiss Obilor Okeke kom nærme etter femten minutter da KFUM hadde momentum og flere minutter med trykk mot vertene, men skuddet ble blokkert. KFUM hadde mye ball, men slet ellers med å skape sjanser. Mye av spillet foregikk på de to endene, og lite i midten. Likevel kom det ikke mange sjanser. Fredrikstad tok ledelsen på et hjørnespark halvveis i omgangen.

Slet med å skape noe

Ti minutter ut i andreomgang burde Fredrikstad doblet ledelsen, igjen etter hjørnespark, men denne gangen slapp KFUM unna. Brage Skaret bommet på åpent mål. Bom skulle bli stikkordet for omgangen, også for KFUM. Selvom de ikke slapp hjemmelaget til noe mer klarte de heller ikke å true vertene i stor grad. Det ble mye ballbesittelse, og tidvis mye på siste tredel mot et svært lavtliggende hjemmelag. De viste hvorfor ingen har maktet å score på dem der nede denne sesongen.

KFUMs forsøk endte oftest i et dårlig innlegg mot et forsvar i stort overtall. Simen Hestnes kom ganske nærme på en halvvolley fra distanse. Innbytterne Yasir Sa’Ad og Håkon Hoseth fikk ikke satt sitt stempel på avslutningsminuttene. De fem overtidsminuttene gikk svært fort, også fordi dommer blåste av et halvt minutt for tidlig. Da må KFUM dra slukøret hjem til 17. mai-feiring. Bare et mål fra poeng, men likevel så langt unna.

---

Kampfakta

1. divisjon, runde 8 tirsdag 16. mai

Fredrikstad - KFUM 1-0 (1-0)

Fredrikstad stadion, 6829 tilskuere

Dommer: Magnus Nicolai Koløy, Bjørndal IF

Mål: 1-0 Stian Stray Molde (22.)

Fredrikstad:

Håvar Jenssen - Tim Björkström, Brage Skaret, Stian Stray Molde (Ludvig Begby fra 72.), Simen Rafn - Patrick Metcalfe, Boubacar Konte (Brandur Olsen fra 72.), Julius Magnusson, Håvard Huser Åsheim - Lucas de Lima (Riki Alba fra 72.), Joannes Bjartalid (Henrik Kjelsrud Johansen fra 84.)

KFUM:

Emil Ødegaard - Keican Ghaedamini, Dadi Gaye, Momodou Njie (Akinsola Akinyemi fra 69.), Ayoub Aleesami (Håkon Hoseth fra 82.) - Mathias Tønnessen, Remi-André Svindland, Simen Hestnes, Petter Nosa Dahl (Sverre Sandal fra 64.) - Johannes Hummelvoll-Nunez (Yasir Sa’Ad fra 82.), Obilor Okeke

---