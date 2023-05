Sjokkert Juklerød langt nede etter utvisningen: – Blir vrient å få sove nå

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Det manglet ikke på situasjoner å diskutere etter årets heteste lokaloppgjør på Intility. Med Lillestrøm på besøk vartet Vålerenga opp med årsbeste før pause, og scoret sågar tre mål, før Simen Juklerød ble utvist etter en takling på Magnus Knudsen. Etter det ble det en forsvarsskamp, som VIF til slutt tapte seks minutter på overtid.

– Jeg ble først og fremst sjokkert da han signaliserte at han skulle ut for å se på VAR. Jeg var ganske sikker på at det var en takling på ball, og kan gå med på at det kanskje kan være frispark, men jeg ble veldig overrasket og lei meg da han kom tilbake med det røde kortet, sier Juklerød etter kampslutt.

– Strengt og veldig rart rødt

Situasjonen oppsto drøye ti minutter før pause, da Juklerød kom inn i en takling i høy fart etter en tidligere duell. Backen kaster seg inn i en takling, der han først treffer ballen, men så fortsetter inn i foten på Lillestrøm-spilleren. Selv mener Juklerød det er vanskelig å finne en linje, etter de siste dagers snakk om spark i hodehøydet som ikke har resultert i rødt kort.

– Du må nesten spørre dommeren om han synes han traff med linja i dag, da jeg senest søndag så en situasjon med Moldes Kristian Eriksen som var soleklart rødt kort. Der går ikke dommeren engang bort til skjermen for å se på situasjonen, mens i en kamp som det vi har her med de rammene rundt ender det med rødt kort, sier Juklerød og fortsetter:

– Sånn jeg oppfatter det er det en ren duell om ballen, så det å gi direkte rødt kort for den taklingen her synes jeg er veldig strengt og veldig rart, forteller Juklerød.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo sier at han ikke vil stå på barrikadene for å hevde at dommer Kristoffer Hagenes gjorde feil, men var mest opptatt av en annen situasjon.

– Jeg har forstått på spillerne at det har vært mye fokus på røde kort og VAR de siste ukene etter flere situasjoner der det burde vært gitt rødt kort. Det kan jo hende det påvirker dommeren slik at han gir rødt i dag, men det vet jeg ikke. Jeg vil ikke si det var en klar feil av dommeren, men det jeg synes var feil var at han ikke dømte mål til Aaron Kiil Olsen, forteller Fagermo.

Mener Kiil Olsen-scoring burde stått

Fagermo gjorde nemlig det noe utradisjonelle grepet å sette inn Aaron Kiil Olsen på topp 12 minutter før slutt, og fikk nesten maksimal uttelling for det grepet da Kiil Olsen satte ballen i nettmaskene et par minutter etter at han kom inn. Dommer Hagenes annullerte imidlertid målet, da han mente at Kiil Olsen var for tøff i ryggen på Kristoffer Tønnessen.

– Ut fra det jeg har sett, og det ekspertene har sagt på TV, er det ingen som kan skjønne hvorfor han valgte å annullere det målet. Dommeren sier at han blåste fordi det var kontakt, men du kan ikke annullere et sånt mål bare fordi Aaron er sterkere i kroppen og Tønnessen går ned med en krampe, sier en frustrert VIF-trener og fortsetter:

– Hvis det hadde skjedd i Premier League hadde det ikke vært frispark, og ingen hadde reagert på den situasjonen der. Når vi har en sånn ramme som vi har i dag, og folk jubler omtrent like mye for en takling som for en scoring, kan du ikke blåse frispark på dueller som det er. Hadde den gått inn ville det blitt 4-2, og da hadde vi vunnet kampen, mener Fagermo.

Hagenes mener utvisningen er soleklar

Dommer Kristoffer Hagenes sier at han mener det var nok kontakt til å dømme frispark, og at det dermed ikke var noe VAR kunne gjøre i den situasjonen siden han allerede hadde valgt å dømme frispark. Hagenes synes også det røde kortet var klart.

– Vi har full forståelse for at ikke alle er fornøyd med alle avgjørelsene vi tar. Sånn er det alltid i storkamper som det her, men ut fra bildene jeg har sett mener jeg det er et soleklart rødt kort. Når vi ser på VAR og ser situasjonen i slow motion må vi alltid være bevisst på at ting kan se styggere ut, men ut fra live-bildene mener jeg det røde kortet er klart, forteller Hagenes i mixed-zonen etter kampen.

På spørsmålet om hva han tenker om hvordan lista for VAR-inngripener så langt i sesongen, svarer han følgende:

– Vi er nå på runde fire, og også for oss dommere krever det litt innkjøring med VAR. Vi er også ganske mange forskjellige dommere som må ta mange skjønnsmessige vurderinger, og det vil også for oss være en utvikling her, men jeg synes vi har funnet en god list for VAR så langt, forteller Hagenes.

Lite søvn på Juklerød

Lagkompis Seedy Jatta er ikke enig med dommer Hagenes, og mener det røde kortet ødela mye for Vålerenga.

– Jeg synes det ikke er rødt, men forstår at han kan gi gult kort. Slik jeg ser det kommer han inn med tuppen av foten, og ikke knottene, så jeg synes det er feil dømt og veldig strengt, forteller Jatta.

Både Jatta som ble tatt av før de to siste baklengsmålene og Juklerød, som så hele andre omgang fra inne i mixed zone, synes det er et tungt tap å svelge.

– Det var veldig vanskelig å se de siste 45 minuttene etter den utvisningen, og ekstremt nervepirrende. Jeg synes gutta kjemper veldig bra, og det er utrolig kjedelig at det ender som det gjør. Det blir lite søvn på meg i natt, men vi kan ikke gjøre annet enn å slå tilbake da vi viser at vi er et godt lag i første omgang, sier Juklerød.

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 4

Vålerenga – Lillestrøm 3–4 (3–1)

Intility Arena, 16.556

Mål: 1–0 Daniel Håkans (7), 1–1 Thomas Lehne Olsen (17), 2–1 Henrik Bjørdal (27), 3–1 Seedy Jatta (30), 3–2 Akor Adams (46), 3–3 Gjermund Åsen (89), 3–4 Adams (90).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Rødt kort: Simen Juklerød (36), Vålerenga.

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad, Henrik Heggheim, Stefan Strandberg, Simen Juklerød – Petter Strand, Odin Thiago Holm (Fredrik Oldrup Jensen fra 77.), Henrik Bjørdal (Aaron Kiil Olsen fra 77.) – Daniel Håkans (Jacob Dicko Eng fra 64.), Seedy Jatta (Torgeir Børven fra 64.), Mohamed Ofkir (Leonard Zuta fra 39.).

Lillestrøm (3-2-3-2): Mads Hedenstad – Espen Garnås (Gjermund Åsen fra 45.), Ruben Gabrielsen, Kristoffer Tønnessen (Vetle Skjærvik fra 85.) – Lars Ranger (Eskil Edh fra 85.), Vetle Dragsnes – Ylldren Ibrahimaj (Tobias Svendsen fra 68.), Vebjørn Hoff, Magnus Knudsen (Philip Slørdahl fra 90.) – Thomas Lehne Olsen, Akor Adams.

---