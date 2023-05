Slik vurderer vi VIF-spillernes prestasjoner i derbytapet mot LSK

MAGNUS SJØENG – 4. Farlig retur på Adams’ skudd etter kvarteret spilt, men heldigvis for Sjøeng kom han først på egen retur. Kunne ikke gjøre noe på det første baklengsmålet, da Lehne Olsen smalt ballen i krysset. Strålende redning fra kloss hold på skuddet fra Vetle Dragsnes. Klarte ikke å få lukket beina raskt nok på utligningsmålet til Gjermund Åsen fra kloss hold, og kom seg heller ikke ned på det avgjørende målet på overtid. Uten at han er skyld i noen av de to siste målene.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD – 4. Smart innlegg foran LSKs stopperpar på 2-1-målet, og gjør som vanlig en god innsats på backen. Ble spilt litt rundt med før 3-2-målet, og klarte ikke å reagere kjapt nok da ballen spratt ut fra stolpen før Adams reduserte. Ikke raskt nok ut før utligningsmålet, da Gjermund Åsen fikk smelt ballen mellom beina på Sjøeng.

STEFAN STRANDBERG – 4. Ble tatt sovende da LSKs keeper smelte en lang ball i bakrom, der VIFs stopperpar plutselig havnet i en to mot to-situasjon siden de ikke tok ut nok dybde. Klarte aldri å hente seg inn igjen, og var ikke i nærheten av godt nok oppi Lehne Olsen som fikk ganske enkelt arbeid med å styre inn utligningen. God pasning gjennom ledd til Thiago Holm startet angrepet foran 2-1-målet. Nest sist på ballen før LSKs utligningsmål.

HENRIK HEGGHEIM – 4. Fulgte heller ikke han godt nok med da LSK sendte den lange ballen i bakrom, og kom ikke godt nok oppi Adams som uhindret fikk lagt ballen tilbake til Thomas Lehne Olsen som prikket ballen i krysset. Spiller litt på kanten med flere tjuvtriks, og hadde en albue på en LSK-spiller som det kunne ha blitt dømt for. Taklet ballen til Akor Adams, som fikk kranglet inn 3-2-målet, og kom også for sent da Adams avgjorde kampen seks minutter på overtid.

SIMEN JUKLERØD – 3. Årets første start på Juklerød, som kom inn for Leonard Zuta. Hadde lite å gjøre, og ganske god kontroll defensivt, men fikk bare 35 minutter på banen før han ble utvist. Kom inn med høye knotter og ganske god fart inn i leggen på Magnus Knudsen. Ingen pen takling, og ble utvist etter at dommer Kristoffer Hagenes tittet på VAR-skjermen.

HENRIK BJØRDAL – 5. Påskrudd som alltid, og gikk knallhardt inn i de første duellene som satte standarden. Leken chip inn på bakerste til Seedy Jatta før 1-0-målet. Glimrende løp inn foran LSKs stopperpar, og nydelig avslutning ned i hjørnet for å gi Vålerenga tilbake ledelsen 2-1. Fikk naturlig nok mer defensive oppgaver utover kampen etter utvisningen, og gikk av kvarteret før slutt.

ODIN THIAGO HOLM – 7. Styrte langt mer på midten i dagens kamp, med gode bevegelser, trygge pasninger og en ro på midten som gjorde at han kom seg ut av mange vanskelige situasjoner. Skapte mange frispark, og tok mer ansvar enn på lenge. Nydelig vending og pasning ut til Hedenstad foran 2-1-målet. Fantastisk gjenvinning og pasning ut til Ofkir som satte opp 3-1-målet. Hans klart beste kamp for året.

PETTER STRAND – 5. Jobbet som vanlig knallhardt, og hadde litt flere defensive oppgaver enn indreløpermakker Henrik Bjørdal. Var da også litt mer anonym i det offensive spillet, men dessto viktigere defensivt. Spesielt etter utvisningen kom Strands arbeidskapasitet godt med.

MOHAMED OFKIR – 6. Litt unøyaktig da VIF fikk en god kontringsmulighet tidlig i kampen. Gjorde det godt igjen da han spilte igjennom Bjørdal foran 1-0-målet. Snurra rundt med Espen Garnås slik at backen ikke visste hvor han var, før han sendte avgårde et skudd som LSK-keeper Mads Christiansen måtte gi retur på. Kudos for ekstra mye feiring. Ble bytta ut da VIF måtte inn med Zuta etter Juklerøds utvisning før pause.

SEEDY JATTA – 7. I stedet for å prøve avslutningen på Henrik Bjørdals innlegg, valgte han å heade ballen ned til Daniel Håkans som fikk enormt med plass til å banke Vålerenga i ledelsen. Glimrende valg av Jatta, som i praksis satte opp hele målet. Har tatt store steg i rollen som feilvendt spiss, og kommer på mange flere baller nå enn i tidligere sesonger. Noe han beviste da han var kjappest i oppfattelsen på 3-1-scoringen. Langt mer usynlig etter pause, og ble tatt av like etter timen.

DANIEL HÅKANS – 6. Fikk 1-0-scoringen servert på et gullfat etter Jattas briljante heading ned til finnen, som scoret sitt andre mål for sesongen tidlig i kampen. På ingen måten noen luksusspiller, og jobbet lojalt og lå veldig godt i rammen defensivt etter utvisningen. God i kontringsfasen, selv om han ikke alltid fikk til driblingene. Ut like over timen.

LEONARD ZUTA – 4. Inn fem minutter før pause, etter at Juklerød ble utvist. Ble dratt for langt over i forkant av LSKs 3-2-mål, slik at Lars Ranger fikk heade ballen i stolpen som til slutt endte i redusering. Litt rotete med ballen, som skapte et par farlige situasjoner.

Jacob Dicko Eng, Torgeir Børven, Aaron Kiil Olsen og Fredrik Oldrup Jensen spilte for lite til å bli vurdert.