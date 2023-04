Olaug Tvedten kjempet inn VIF-seier i Bergen

Dagen etter at Brann og Vålerenga skapte fotballfest på Brann Stadion, fikk vi en av årets største publikumsoppgjør på Stemmemyren kunstgress med over 1100 tilskuere innenfor portene.

Også her var Klanen synlig og hørbart på plass.

Og i motsetning til dagen før fikk de full uttelling. Etter at Brann tok ledelsen to ganger, vant Vålerenga innspurten med stil. Og seieren ble signert Olaug Tvedten fire minutter før slutt.

Keepertabber

Etter at VIF hadde startet best, var det Branns første visitt i angrep som ga scoring.

Andrine Hegerberg la et frispark inn i feltet, keeper Jalen Tompkins bommer regelrett på ballen og Alyssa Walker satte ballen i tomt må. Walker kom inn i startelleveren rett før avspark etter skade i Brann-troppen.

Men så viste Olaug Tvedten seg fram. Hun har vært en av VIFs beste spillere denne sesongen, og vi fikk se hvorfor.

Hun tok ned ballen på 16-meteren fra et oppspill bakfra, tverrvendte og smalt ballen ned i keepers høyre hjørne.

Sævik på midtbanen

Minuttet etterpå serverte Karina Sævik et godt innlegg som Elise Thorsnes akkurat ikke nådde fram på.

Etter pause var det Vålerenga som kjørte kampen, men Brann hadde et par store sjanser på kontringer. VIF gjorde en vri ved å starte med Karina Sævik som indreløper mens Felicia Rogic ble satt fram som spiss sammen med Elise Thorsnes. Det gjorde i hvert fall at Sævik ble mye involvert i det som skjedde.

Men det var de siste ti minuttene det dro seg til på Stemmemyren.

Først keepertabbe nummer to fra Jalen Tompkins da hun slo corneren fra Andrine Hegerberg rett i eget mål. Hun prøvde å slå ballen ut fra feltet, var ikke presset, men traff helt feil.

Det ligger vel i lufta at den VM-aktuelle keeperen Guro Pettersen ikke starter på benken i neste kamp. For slik er konkurransesituasjonen mellom de to jevngode keeperne.

Landslagsplass?

Men bare minuttet etterpå tenkte VIFs energiske Thea Bjelde at her må ballen på mål. Hun fikk ballen på 20 meter, dro til med et flatt skudd som endret retning i Branns Larissa Crummer og dermed var Branns landslagskeeper Aurora Mikalsen satt ut av spill.

Så kom kampens flotteste angrep som avgjorde kampen fire minutter før slutt:

Ingibjörg Sigurdardóttir slo et langt oppspill bakfra, Elise Thorsnes headet ned til en helt udekket Olaug Tvedten som kontrollert satte ballen ned i hjørnet.

Tvedten bør vel være aktuell for en VM-tropp, landslagssjef Hege Riise?

Dermed var kampen snudd og Toppserien hadde fått en ny serieleder etter at Rosenborg tapte sin kamp lørdag. Vålerenga topper!

---

FAKTA

Toppserien kvinner søndag, 5. serierunde:

Brann – Vålerenga 2–3 (1–1)

Stemmemyren kunstgress: 1120 tilskuere.

Mål: 1–0 Alyssa Walker (6), 1–1 Olaug Tvedten (11), 2–1 Janni Tompkins (selvmål 80), 2–2 Thea Bjelde (82), 2–3 Olaug Tvedten (87)

Dommer: Freek van Herk.

Gult kort: Cecilie Kvamme, Marthine Østenstad, Brann.

Brann (3-4-2-1): Aurora Mikalsen – Nanne Ruuskanen, Marthine Østenstad, Ingrid Stenevik – Cecilie Redisch Kvamme, Rikke Nygard, Andrine Hegerberg, Karoline Haugland – Larissa Crummer, Rakel Engesvik (Maria Brochmann fra 77.) – Alyssa Walker.

Vålerenga (3-2-3-2): Jalen Tompkins – Ingibjörg Sigurdardóttir, Stine Ballisager, Andrine Tomter – Janni Thomsen, Ylinn Tennebø – Karina Sævik, Thea Bjelde, Olaug Tvedten (Stine Brekken fra 88.) – Felicia Rogic (Mawa Sesay fra 73.), Elise Thorsnes.





---