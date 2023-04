Kåffa kom til kort mot serielederen

KFUM ARENA (Dagsavisen): Resultatet gjør at Kåffa blir stående med ett poeng etter tre kamper. Det bør bekymre Johannes Moesgaard og co. at laget kun har scoret ett mål så langt. Ranheim og Kåre Ingebrigtsen har på sin side full pott.

Sivert Solli ble matchvinner da han avgjorde alene mot Kåffa-keeper Andreas Vedeler åtte minutter før pause. Hjemmelaget maktet aldri å svare.

Fram og tilbake

Vertenes Remi-André Svindland ble spilt inn alene mot keeper på kort, skrått hold bare tre minutter ut i matchen, men Ranheims Nicklas Bruus Jensen Frenderup i buret avverget til corner for bortelaget.

Gjestenes Ruben Kristensen Alte fikk den første muligheten for gjestene, men fra skrått hold blåste midtbanemannen ballen til side for mål.

Ranheim vartet opp med flott kombinasjonsspill etter 25 minutters spill, men avslutningen fra nevnte Alte fra kort hold ble for svak, og Vedeler i Kåffa-buret hadde god kontroll.

KFUM og Moussa Njie i aksjon mot Ranheim søndag. (Guttorm Lende/KFUM)

Gjestenes Jakob Talmo Tromsdal prøvde seg fra distanse kort tid etter. Det ble skummelt, men Vedeler var raskt nede igjen og slo unna.

Så kom Kåffa til en stor mulighet etter en halvtimes spill, men avslutningen til Simen Hestnes gikk via Ranheim-keeper Frenderup, i tverrligger og til corner. Kort tid etter fikk Remi-André Svindland muligheten fra god posisjon inne i boksen, men avslutningen ble for dårlig og gikk utenfor. Samme mann fikk igjen muligheten like etter, men skjøt i nettveggen fra skrått hold.

Thomas Klemetsen Jakobsen prøvde lykken fra distanse etter et godt Kåffa-brudd, men forsøket fra spissen gikk like over.

Gamsten innpå til Ranheim-debuten

Så gikk Ranheim opp i føringen etter en fin kontring og fint kombinasjonsspill. Sivert Solli ble spilt gjennom alene mot Vedeler og gjorde ingen feil alene mot burvokteren. Ranheim-angriperen plasserte ballen sikkert inn i venstre hjørne.

Moussa Njie fikk en god mulighet til å utligne kort tid etter scoringen, men Kåffa-angriperens forsøk inne i boksen gikk til side for mål.

KFUM-trener Johannes Moesgaard tok tidlig grep i jakten på utligning etter hvilen. Både Momodou Njie og Håkon Hoseth kom tidlig innpå for hjemmelaget, mens Akinsola Akinyemi og Jonas Lange Hjorth gikk av.

Også Ranheim og Kåre Ingebrigtsen gjorde grep – den tidligere landslagsstjernen Morten Gamst Pedersen (41) kom innpå etter en drøy times spill på Ekeberg. Vadsøværingen ble nylig klar for trønderne.

Sverre Sandal løsnet skudd fra distanse etter 65 minutters spill, men forsøket ble reddet av Frenderup i Ranheim-buret.

Nosa og Okeke inn

Kåffa trykket gjestene bakover i åpningskvarteret etter hvilen, men det var Ranheim som kom til en gigasjanse etter knappe 70 minutter. Bendik Bye ble spilt helt alene mot Vederer, men avslutningen hans gikk svakt utenfor. Like etter kontret Kåffa, men Ranheim og Erik Tønne fikk avverget til corner med nød og neppe.

Moesgaard og Kåffa kastet deretter innpå Petter Nosakhare Dahl og Obilor Okeke i jakten på utligning. Hjemmelaget forsøkte å trykke gjestene bakover, men Ranheim var farlige på kontringer. Bendik Bye fikk nok en stor mulighet i sluttminuttene, men også denne gangen gikk forsøket utenfor.

KFUM kjempet og kjempet, men maktet ikke å komme til store muligheter på tampen. Dermed kunne trønderne juble for tre nye poeng. Kåffa må på sin side prøve å snu trenden i neste runde. Da står Åsane på motsatt halvdel.

---

Kampfakta

Fotball menn, 1. divisjon

KFUM Oslo – Ranheim 0-1 (0-1)

KFUM Arena, 684 tilskuere

Mål: 0-1 Sivert Sollie (37)

Gult kort: Simen Hestnes, KFUM

Dommer: Anders Bodding, Haga

KFUM (4-3-3): Andreas Vedeler – Dadi Dodou Gaye, Ayoub Aleesami, Akinsola Akinyemi (Momodou Njie fra 46.), Jonas Lange Hjorth (Håkon Hoseth fra 55.) – Simen Hestnes, Robin Rasch, Sverre Sandal (Yasir Sa’Ad fra 80.) – Remi-André Svindland, Thomas Klemetsen Jakobsen (Petter Nosakhare Dahl fra 71.), Moussa Njie (Obilor Okeke fra 71.)

---