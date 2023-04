Kåffa på bånn: – Nytter ikke å synes synd på oss selv

KFUM ARENA (Dagsavisen): Sivert Solli ble eneste målscorer da serieleder Ranheim slo Kåffa på Ekeberg søndag. Mens Ranheim kan juble for tabelltopp, er Kåffa i motsatt ende med ett poeng og ett mål på tre kamper.

– Det ble en jevn, tett match mot Ranheim. Vi skapte vel hakket mer, men når du kommer under i Obos-ligaen er det tøft. Og vi kommer under igjen her i dag. Det er vanskelig, og det kjentes som en enkel og unødvendig måte å slippe inn mål på. Vi skulle gjerne unngått det, selvfølgelig, sier Kåffa-kaptein Robin Rasch til Dagsavisen.

KFUM-kaptein Robin Rasch vinner en duell i matchen mot Ranheim søndag. (Guttorm Lende/KFUM)

Slik skal Kåffa snu det

– Ett mål og ett poeng så langt. Hvordan snur dere dette?

– Vi har ikke vært god nok i boksene. Så enkelt er det. Mot Ranheim var vi gode mellom 16-meterne, men i boksene der det avgjøres var vi nest best. Da må vi trene på det. Det er sånn det må løses, sier midtbanemannen.

Han beretter om at stemningen i garderoben ikke var den beste etter kampslutt, naturlig nok.

– Klart, vi er skuffa nå, men det nytter ikke å synes synd på seg selv. Det er vi som kan endre på dette, ingen andre. Det er lov å være litt nedfor nå, men samtidig må man gå i seg selv og tenke «hva kan jeg gjøre for at laget skal bli bedre?». Det er det som er viktig nå. At vi fyller på med positiv energi, og så tar tre poeng i neste kamp, poengterer Rasch.

Skuffet Moesgaard

Trener Johannes Moesgaard sier følgende om matchen til Dagsavisen:

– Det ble litt som Sogndal-matchen (1-1), egentlig. Mot Ranheim i dag synes jeg kanskje vi var enda bedre enn mot Sogndal, siden vi skapte en del flere muligheter. Vi hadde store sjanser i første omgang, innleder han.

– Men nå har det seg slik at vi ikke sto godt nok i balansespillet vårt, så Ranheim fikk oss i situasjoner vi ikke skal være to-tre ganger i løpet av kampen, hvor vi sov i den bakre fireren. De fikk scoringen sin på det, på vår uoppmerksomhet. Så jeg syns det er litt tungt å tape i dag, med tanke på ballinnehav og sjanser skapt. Det totale bildet, fortsetter Moesgaard.

Kåffa tok imot serieleder Ranheim i 1. divisjon søndag. (Guttorm Lende/KFUM)

Kåffa har ikke fått starten laget ønsket seg.

– Vi har fått en litt trang start på sesongen. Jeg tror Raufoss-tapet (0-4) gjorde oss litt «shaky». Du ser at det er litt stivere skuldre på spillerne enn dét det pleier å være. Vi må egentlig bare jobbe på, da, sier Moesgaard.

KFUM-trener Johannes Moesgaard, her fra en tidligere match. (Jørn H. Skjærpe)

– Kun ett mål så langt, og tabellbunnen. Hvordan snur man det og finner veien til nettmaskene?

– Vi scoret jo mange mål i sesongoppkjøringen, så det føles rart at det er blitt sånn. Men som jeg sier, det er en litt trang start. Men vi har hatt dårlige starter før, vi. For to år siden hadde vi vel bare et poeng eller to inn i den fjerde kampen. Vi må bare på jobb. Vi har gjort store endringer på laget før denne sesongen. Jeg er ny selv, og må sikkert ta mye av ansvaret selv også – det er jobben – men vi må nok få kontroll på matchbildet igjen. Nå har vi lagt om mye fra i fjor, så får vi se hva vi gjør inn mot Åsane. Vi må finne litt trygt fotfeste igjen, svarer Moesgaard.

Gamsten tror på KFUM-opptur

Den tidligere landslagsstjernen Morten Gamst Pedersen (41) fikk sin Ranheim-debut i seieren mot Kåffa.

– Det var utrolig moro. Dessverre kom debuten som følge av en skade hos oss, men fotballen er brutal. Jeg ble kastet innpå, så det var litt innbytterpuls i starten, men så kom jeg inn i det. Jeg prøvde bare å spille enkelt, forklarer «Gamsten» til Dagsavisen.

Den tidligere landslagsspilleren Morten Gamst Pedersen debuterte for Ranheim i oppgjøret mot KFUM. (Jørn H. Skjærpe)

Vadsøværingen har fått med seg at Kåffa har slitt i starten.

– KFUM var OK mot Sogndal. Så fikk de det tøft mot Raufoss, og mot oss nå så var det sjanser begge veier. KFUM kom kanskje ikke til kjempemuligheter, det ble mye nesten. Og dét er kanskje forskjellen nå for dem. Men dette er en vanskelig bane å komme til, og jeg tror mange lag vil slite her. Jeg er sikker på at Kåffa kommer til å ta mange poeng hjemme, sier den tidligere Blackburn-spilleren.

– Laget har mistet flere etablerte spillere og fått ny trener, men du ser at de har ting på gang. Fortsetter Kåffa å være tro mot det de holder på med, blir det nok mange poeng. Jeg ville ikke vært redd for Kåffas del, for å si det slik, avslutter Gamst Pedersen.

Kampfakta

Fotball menn, 1. divisjon

KFUM Oslo – Ranheim 0-1 (0-1)

KFUM Arena, 684 tilskuere

Mål: 0-1 Sivert Sollie (37)

Gult kort: Simen Hestnes, KFUM

Dommer: Anders Bodding, Haga

KFUM (4-3-3): Andreas Vedeler – Dadi Dodou Gaye, Ayoub Aleesami, Akinsola Akinyemi (Momodou Njie fra 46.), Jonas Lange Hjorth (Håkon Hoseth fra 55.) – Simen Hestnes, Robin Rasch, Sverre Sandal (Yasir Sa’Ad fra 80.) – Remi-André Svindland, Thomas Klemetsen Jakobsen (Petter Nosakhare Dahl fra 71.), Moussa Njie (Obilor Okeke fra 71.)

