Vålerengas seriestart hjemme: Hvem er den beste teknikeren på laget

INTILITY ARENA (Dagsavisen): – E det itj mæ da?, er det spontane hans på svaret over etter at han har forlatt treningen som sistemann etter å ha stått igjen og terpet skudd på skudd på og over mål.

Både han og trener Dag-Eilev Fagermo er enig i at han nå skal primært være indreløper for å komme høyere i banen og også kunne avslutte sjøl.

– Jeg spilte jo mye sentralt i fjor, men sesongen før hadde jeg vel en scoring i hver omgang omtrent som indreløper på annetlaget. Ja, jeg ønsker å bidra med mer målpoeng, sier Odin Thiago Holm til Dagsavisen.

Trener Dag-Eilev Fagermo istemmer: – Vi trenger mer kreativitet framover og da ønsker vi å ha Odin høyere i banen, sier han.

De nye teknikerne

Han har rundet 20 år og er ferdig med ungt-talent-perioden. Han er en av de voksne som nå skal drive VIF videre.

Men rundt seg på treningsfeltet har han fått mange spennende navn. Noen av dem med teknisk spisskompetanse. Hvordan vil han beskrive dem?

Når det gjelder tekniske ferdigheter nevner han Omar Bully (fra Grorud) først.

– Omar har egenskaper som få andre har. Veldig god på små flater og i trange rom. Så han er morsom å møte på trening, sier Odin.

Men nå er Omar Bully skadet, i tillegg til at han fortsatt soner karantene og er uaktuell til sesongens første hjemmekamp mot Sarpsborg 08 søndag kveld.

Brasiliansk og finsk

Nestemann på liste er brasilianske Vitinho:

– Vitinho er kanskje ikke like teknisk som Omar, men han har en veldig god skuddfot. Og er treffsikker, sier Odin.

Mohamed Ofkir (fra Sandefjord): – Han har bra teknikk, men har først og fremst masse målpoeng i seg. Det har vi vel mangla litt etter at Aron Dønnum dro.

Daniel Håkans fra Finland kommer ikke med bare teknikk, men også flest navn: Daniel Noel Mikael Håkans, som høres ut som en samling fornavn.

– Håkans har ekstremt bra fart og en god dribler. Når han og Jacob Dicko Eng spiller har vi veldig mye fart på topp. Og vi ønsker å spille fram raske kanter inn i bakrom, sier Odin.

Da vet vi litt mer om nykommerne i VIF.

Fylles på Østblokka

Så handler det om hvordan den sentrale midtbanejobben løses. Nå er Fredrik Oldrup Jensen førstevalg der med Petter Strand som et godt alternativ. Han spilte lenge i den posisjonen mot Aalesund og ble drillet i rollen på torsdagens trening.

– Petter er veldig allsidig med stor løpskraft, mener Odin.

Vålerenga kan få en rakettstart hvis de følger opp trepoengeren fra Ålesund. Etter kampen mot Sarpsborg søndag venter Brann i Bergen, Lillestrøm på Intility og Rosenborg i Trondheim.

Tre høytrykkskamper på rekke og red.

– Det liker vi. Her må det følges opp, sier Thaigo Holm og ser bort på Østblokka bak seg.

---

FAKTA

2. serierunde spilles slik søndag:

17.00: Bodø/Glimt – Stabæk, Haugesund – HamKam, Molde – Rosenborg, Odd – Brann, Sandefjord – Tromsø, Strømsgodset – Aalesund,

19.15: Vålerenga – Sarpsborg.

Spilt lørdag: Viking – Lillestrøm 2-0.

---