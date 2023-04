Kampen gir Kjelsås godkjent tross tap: – Turte ikke helt å være oss selv

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Kjelsås-trener Eivind Kampen sa før sesongen at hans lag skulle være det som utviklet seg mest i løpet av sesongen, og allerede fra lagenes første møte i februar til dagens 2-0-tap på Nordre Åsen ser vi et Kjelsås-lag som har tatt store steg. Lørdag kunne det like gjerne vært Kjelsås som gikk seirende ut.

– Det føles litt som et unødvendig tap, da vi har ganske god kontroll store deler av første omgang. Ingen av lagene skaper så mye da, og etter at vi får ordnet på en del ting i pausen skaper vi flest sjanser og leverer en veldig god andreomgang. Da er det bare ekstra surt at vi ikke klarer å holde på 0-0 inn til pause, sier Eivind Kampen til Dagsavisen etter kampslutt.

– Nå skal ikke jeg være helt Lilli Bendriss

Både han, og de rundt 1000 tilskuerne som hadde møtt opp på Skeids nye tribuneanlegg, fikk se en omgang før pause uten de helt store sjansene. Det var mye vilje og innsats, men en god del feilpasninger og lite finspill. Men to situasjoner på tampen gjør at kampen bikker Lyns vei. Først da stopper Simen Olafsen måtte av med strekkskade, og så Lyns ledermål på overtid, der ballen blir liggende i føttene til Julius Skaug som fant hjørnet.

– I den perioden etter Simen blir skadet blir vi litt urolige over hele fjøla, og den uroligheten er nok mye av grunnen til at vi slipper inn rett før pause. Det er selvsagt veldig uheldig, da vi fikk tatt tak i de tingene vi trengte i pausen, og leverer en veldig god andre omgang. Vi har ikke enormt mange store sjanser, men presser på og får gode skuddsjanser og nok muligheter til å få med oss noe, sier Kampen.

Etter hvilen kom Kjelsås friskt ut av startblokkene og presset Lyn bakover på banen fra start. De blåkledde kommer til flere skuddmuligheter, som Lyn-keeper Alexander Hurlen Pedersen må avverge, og Leo Bech Hermansen er milimetere unna å utligne på et innlegg. Lyn klarte aldri å få kontroll over spillet, og Kjelsås skapte de helt klart største sjansene etter hvilen, før dagens hjemmelag kontret inn 2-0-målet på overtid.

– Nå skal ikke jeg mase for mye om at vi er litt unge og ferske, og at dette var en intens derbykamp, men vi turte ikke helt å være oss selv før hvilen. Det eneste jeg sa til gutta i pausen er at vi må vi må gi det et helhjertet forsøk på å spille slik vi vet vi kan. Det synes jeg egentlig vi klarer bra, så jeg har ikke så mye å si på prestasjonen til gutta, sier Kampen og fortsetter:

– Nå skal ikke jeg stå her etter kampen og være helt Lilli Bendriss, men det er klart at mål preger kamper. Jeg tror at hvis vi klarer å komme oss til pause med 0-0, så kunne dette sett annerledes ut. Jeg synes vi leverer såpass bra etter hvilen at vi fint kunne fått med oss noe her, men når Lyn kan spille på resultat er de vanskelige å slå, forteller Kjelsås-treneren.

Eivind Willumsen fortviler etter en av Kjelsås' mange skuddforsøk etter hvilen. (Pål Karstensen)

Boateng med debut mot gamleklubben

Kjelsås-stopper Jesse Boateng-Gyamfi har sin spillerbakgrunn fra Lyn, og fikk sin debut i PostNord-ligaen da Olafsen måtte ut med skade. Selv om det endte med 0-2-tap for gamleklubben, var det likevel kjekt for unggutten å få sin debut.

– Det er alltid kjekt å møte gamleklubben, og enda kjekkere å få debuten i PostNord-ligaen for Kjelsås. Vi fikk dessverre ikke det resultatet vi var ute etter, men det var likevel kjekt å komme inn og få vist fram litt av det jeg er god for, sier han og fortsetter:

– Det er mange jeg kjenner fra tiden i Lyn, og mange jeg må takke i Lyn for at jeg nå får muligheten til å spille fotball på så høyt nivå. Blant annet Lyn-assistent Glenn Hartmann og mange andre i klubben, legger han til.

Jesse Boateng-Gyamfi kom inn til sin Kjelsås-debut etter at Simen Olafsen ble skadet, og fikk sine første minutter i PostNord-ligaen mot gamleklubben Lyn. (Pål Karstensen)

Med Olafsen ute med skade, blir det nok en del mer spilletid på Boateng i fortsettelsen. Det er stopperen klar for.

– Det føltes godt å komme inn i kampen. Hodet var på plass, og jeg var sulten etter å vise meg fram. Det var et greit innhopp, selv om vi var litt uheldige med at vi slapp inn mål på slutten av hver omgang. Vi burde klart å være litt mer på før pause, og fått blokkert det skuddet, men det er helt mot slutten av en intens første omgang. Det er kanskje en del hoder som er slitne, men vi må bare ta det som læring og komme sterkere tilbake, sier Kjelsås-stopperen.

– Viktig læring i banken

Det er også mye av det trener Kampen tar med seg videre.

– Jeg kan ikke være skuffet over prestasjonen til gutta. Det ligger mye god læring her, da vi brukte litt for lang tid til å bli varme nok i trøya til å spille vårt spill. Prestasjonen i dag er også fargelagt av at det er derby, og at det er intenst og tett. Det er viktig læring i banken for oss, da vi viser at hvis vi bare er oss selv er det godt nok til å danse med hvem som helst, forteller Kampen.

Kjelsås kom ikke nærmere enn da Jacob Blixt Flaten slo en corner som Lyn-keeper Alexander Hurlen Pedersen med et nødskrik klarte å avverge på streken. Så nærme var det at når dommeren valgte å blåse frispark for angrep på keeper, var det mange av Kjelsås-spillerne som jublet, fordi de trodde ballen var over målstreken.

– For meg er det umulig å si om den er inne eller ikke, så jeg skal ikke legge meg for mye opp i det. Men jeg registrere jo at mange av våre spillere feiret fordi de trodde den var inne, og så er det jo litt interessant at det blir frispark, men at William (Da Rocha) ikke får det i en lignende situasjon like etterpå, sier Kjelsås-treneren.

Kjelsås var så nære en utligning, men Lyn-keeper Alexander Hurlen Pedersen holdt såvidt ballen ute av målet. (Pål Karstensen)

---

Kampfakta:

PostNord-ligaen avd. 1, runde 2

Lyn – Kjelsås 2–0 (1–0)

Nordre Åsen, rundt 1019 tilskuere

Mål: 1–0 Julius Skaug (45.), 2–0 Anders Bjørntvedt Olsen (90.)

Gule kort: Anders Bjørntvedt Olsen, Julius Skaug, Lyn. Leo Bech Hermansen, Kjelsås.

Dommer: Eirik Wisted-Thu (Ready)

Lyn (4-3-3): Alexander Hurlen Pedersen – Håvard Meinseth, August Randers, William Sell, Erlend Sivertsen – Herman Solberg Nilsen, Even Bydal, Julius Skaug (Brage Hylen fra 68.) – Anders Bjørntvedt Olsen, Andreas Hellum (Ibba Laajab fra 63.), Ole Breistøl (Henrik Elvevold fra 68.)

Kjelsås (4-4-2): William Da Rocha – Martin Helmer Rusten, Sebastian Ottesen, Simen Olafsen (Jesse Boateng-Gyamfi fra 41.), Ola Bjørnland – Jacob Blixt Flaten, Eivind Willumsen (Patrick Askengren fra 88.), Victor Halvorsen, Rasmus Vinge – Jens Bonde Aslaksrud, Leo Bech Hermansen (Ahmad Abbas fra 78.)

---