Bjørdal med første seier mot egne bysbarn: – Godt å få satt dem på plass

COLOR LINE STADION (Dagsavisen): Siden Henrik Bjørdal kom tilbake til norsk fotball og Vålerenga, har begge kampene i Ålesund endt med uavgjort. Derfor var midtbanespilleren ekstra glad for å bidra til å bryte den statistikken og dra det lengste strået mot klubben fra byen han er født i.

– Det kom kanskje litt ekstra jubling der ja. Med to uavgjorte før den kampen her, var det ekstra deilig at jeg kunne bidra til å få satt Aalesund på plass og vise dem hvor skapet skal stå, sier Bjørdal til Dagsavisen og ler.

God seier før tøff kamprekke

Han tror imidlertid ikke det er for mange i Ålesund som blir for sur på han av den grunn.

– Hehe, nei. Jeg tipper de fleste av kameratene mine fra Ålesund nå har gått over til å heie på Vålerenga, fleiper Bjørdal før han blir litt mer alvorlig når han skal beskrive viktigheten av en seier i serieåpningen.

– Det er uansett viktig å ta med seg en seier i serieåpningen, da det gir selvtillit og ro inn i gruppa. Men hvis du tenker på den rekken av kampen som vi har etter neste hjemmekamp, blir det enda viktigere. Det her var en vanskelig bortekamp, og jeg tror Aalesund kan ta mange poeng her, så den her smakte ekstra godt, sier Bjørdal.

Neste helg er det Sarpsborg som venter i sesongens første hjemmekamp, før Brann og Rosenborg venter på bortebane. Bare separert av et oppgjør hjemme mot erkefiendene fra Lillestrøm.

– Det er mange som snakker om en tøff start, men det er også en veldig fin mulighet. Vi tok med oss tre poeng i dag, og kan ta tre poeng hjemme neste helg. Vi kan fint også få med oss poeng fra Bergen, så det gjelder å tenke offensivt og ikke være for forsiktige. Vi har muligheten til å vinne alle de kampene, men det er klart at det å vinne i dag gjør oss styrket i trua på å starte sesongen på en god måte, sier Torgeir Børven om de neste kampene.

Vanskelig balansegang

Igjen ble det lite å gjøre på VIFs spydspiss, som ble pakket godt inn av Aalesund backrekke.

– Det er ikke like enkelt å skape ting når du møter en femmer som ligger lavt og gir vekk lite bakrom. Dermed ble det en tålmodighetsprøve for oss, men jeg synes vi løser det bra, er tålmodige og gode med ball. Etter scoringen kommer det en del dumme balltap som må lukes bort, men alt i alt er det en voksen kamp, sier Børven.

Både Børven og Bjørdal erkjenner at Vålerenga nok tok litt ekstra lite risiko i det offensive spillet mot Aalesund, nettopp på grunn av bakromstrusselen hjemmelaget kan skilte med.

– For å bryte ned et sånt lag handler det om å få slått inn masse innlegg, og skape trafikk i boksen. Det nytter ikke å spille deg gjennom i midten, for der er det veldig trangt. Vegar (Eggen Hedenstad) hadde mange innlegg, og vi prøvde å angripe dem på forskjellige måter. Det var ikke enkelt, men veldig godt å få gjennombruddet til slutt, sier Bjørdal.

– Vi visste at vi måtte være tålmodige, og ikke være dumme i måten vi prøvde å avgjøre på. Det var helt klart en balansegang mellom hvor mye vi skulle satse for å få scoringen, men samtidig holde tett bakover. Vi kunne ikke sende for mange menn fremover heller, så den balansegangen er ikke alltid enkel å finne, men vi klarte det i dag, skyter Børven inn.

