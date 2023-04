Slik vurderer vi VIF-spillernes prestasjoner i serieåpningen

(Aalesund – Vålerenga 0-1) Vålerenga slet med å finne åpningen i et lavtliggende Aalesund-lag, men like før slutt klarte Daniel Håkans og Henrik Bjørdal og skape nok til at VIF vant serieåpningen. Dette er VIF-børsen,