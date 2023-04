Nøktern optimisme hos VIF-fansen før seriestart: – Deilig å være på tur igjen

ÅLESUND (Dagsavisen): Flere Vålerenga-supportere Dagsavisen snakket med i timene før kampstart på Color Line Stadion snakket om en langt større grad av ambivalens knyttet til årets sesong enn tidligere. Bak seg har VIF-fansen lagt en vinter der flere profiler har forlatt klubben, mens forsterkningene som har kommet inn kanskje ikke har vært helt i samme klasse.

Det har vært murring over manglende utvikling i klubben, og legger du til varierende prestasjoner i treningskampene, så er det en spent supporterskare som har tatt turen til Ålesund foran Vålerengas sesongstart.

– Man er nok litt mer nøkterne i år, sammenlignet spesielt med i fjor da man så høyt på tabellen. Inn til årets sesong har man mistet litt profiler og kanskje ikke erstattet med dem man ønsker å se inn. Så jeg opplever ikke at det er spesielt stor positivitet rundt det å kjempe om topp tre, topp fire, men at mange ser for seg en plass midt på tabellen der Vålerenga i de siste årene har blitt kjent for å ligge, sier Birk Slipersæter til Dagsavisen.

Glemmer fort når serien starter

Han er supporterkoordinator for Vålerenga også denne sesongen, og gleder seg over at han nå igjen kan ta med seg gode kompiser og Vålerenga-fansen på tur igjen i det ganske land.

– Det er veldig deilig å være på tur igjen. Det har vært lenge siden forrige tur nå, så det er veldig deilig å kunne samles igjen, møte gamle kjente og få i gang borteturene igjen, sier han og fortsetter:

– Det har vært en lang vinterpause, og man er gjerne litt sliten etter sesongslutt etter et år med opp- og nedturer. Nå merker man endelig at piffen er tilbake og at det blir morsomt å samles. Det er mye positiv stemning rundt hele Eliteserien denne sesongen. Det meldes om fulle stadioner, mange sesongkort solgt og mange unge fans som drar på turer. Jeg tror dette blir en veldig morsom sesong, forteller Slipersæter.

Til tross for mye murring tidligere i vinter, sier han at stemningen nå har snudd litt til en generell entusiasme rundt det at seriestarten endelig står for døren.

– Man glemmer fort en litt tung vinter når den første seriekampen sparkes i gang. Da spiller det ikke så stor rolle hvordan det gikk i treningskampene, og du husker ikke helt den seige kampen hjemme mot Godset eller at du helst skulle sett en annen spiller inn og beholdt noen av de du var glad i. Nå rettes fokus inn mot sesongen, og med de profilene vi har i laget tror jeg det kan bli en positiv sesong, sier supporterkoordinatoren.

Mener talentsatsingen er viktig

Årets sesongstart er borte mot Aalesund, som av mange har blitt tippet på nedrykk. Vålerenga har slitt i Ålesund i mange sesonger, men både med tanke på lagets mange unge spillere og den relativt tøffe åpningen av sesongen, er det en god del av VIF-fansen Dagsavisen har snakket med som mener årets første kamp blir litt ekstra viktig for å komme godt i gang.

– I Vålerenga har du alltid talenter som kommer inn på laget, og plutselig får en av dem en veldig god sesong slik som Osame (Sahraoui) gjorde da han slo igjennom. Eller som da Jacob Dicko Eng slo igjennom forrige sesong. Du håper alltid at de skal ta et nytt steg og bli enda bedre gjennom vinteren, og vi er litt avhengig av at våre største talenter som Dicko og Odin Thiago Holm skal få en kjempesesong og bli mer stabile om vi skal få en ordentlig god sesong, sier Slipersæter.

Vålerenga får stadig vekk mye skryt for sitt talentarbeid, og har mange unge talenter i stallen. I de senere årene har laget også fått en stadig mer lokal profil, og det tror Slipersæter er veldig viktig.

– Jeg synes det er veldig gøy at vi har så mange lokale talenter. De siste årene har vi sett en trend med at det nå kommer mange unge folk som venter på spillerne etter kamp. Det begynte for alvor med Osame, som veldig mange ventet på etter kamp, men nå er det også mange som står igjen for Seedy Jatta og Dicko Eng. At de venter på sine lokale helter og får snakket med dem tror jeg har veldig mye å si. Både for at det skal komme enda flere på kampene, men også for at vi kan få med dem som ønsker det på borteturer og bygge opp en enda bedre supporterkultur også på bortekamper, avslutter Slipersæter.

