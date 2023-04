Vålerenga er blitt ren bingo. De kan ta medalje og de kan rykke ned

Optimismen er som regel blomstrende rundt alle lag i Eliteserien og 2023-sesongen er intet unntak. 2. påskedag blåses det hele i gang og igjen settes det ny rekord i omsetning og pengestrøm i norsk fotball. Den nye TV-avtalen med TV2 gjør at klubbene for første gang mottar over en halv milliard kroner fra Norsk Toppfotball.

Men det er fortsatt heldigvis slik at penger og poeng ikke henger helt sammen, selv om økonomisk evne spiller en ubehagelig stor rolle. Og i dette bassenget plasker Vålerenga rundt med et underskudd fra i fjor på 42 millioner kroner. Det tapet tar investor Tor Olav Trøim seg av. Igjen. Ifølge magasinet Kapital har Trøim sprøytet 230 millioner kroner inn i VIF etter at han overtok eierskapet i 2014. Vi kan vel ikke si at det har gitt full uttelling.

Men vi aner litt mer uro i VIF enn før. Årsmøtet i klubben viste noen av vibrasjonene. Man føler man står på stedet hvil tross stor ressursbruk. Hovedtrener Dag-Eilev Fagermo kjenner presset på kroppen når han gyver på sin fjerde sesong etter resultatrekka 3-7-6 i de tre første årene. Klubbens overordnede mål er å komme seg inn i en av Europa-turneringene. Det har Bodø/Glimt og Molde klart og derfor har de rykket fra de øvrige i økonomisk muskelmasse.

Fagermo har innfridd på ett punkt: Å foredle en talentflom i Vålerenga. Eksempelet fikk vi for noen uker siden da laget måtte trekke seg fra treningskampen mot de svenske mestrene Häcken fordi de ikke kunne stille lag. 15 av spillerne var ute på landslagsoppdrag, 14 av dem på aldersbestemte lag.

Man kan vinne Eliteserien med mye talent, men ikke det alene. Og derfor har kaptein Stefan Strandberg påpekt problemet gjennom hele vinteren. Laget mangler rutinert slagkraft. Han spør om klubben skal prioritere utvikling eller toppsatsing. Vålerenga vil begge deler. Men de må også ta hensyn til sin egen økonomi. Klubben har en langsiktig målsetning om å stå på egne bein økonomisk. Det er de ikke i nærheten av. I fjor skyldtes det konkret at man valgte å beholde spillere man kunne solgt. Det er alltid en vrien balansegang i alle klubber på dette nivået.

Grunnen til at Dagsavisen tipper dem hele nede på 8. plass er at det er umulig faglig å sette dem inn i en medaljekamp med den ustabiliteten de har vist gjennom vinteren. Ja, talentene og potensialet er der, men stabiliteten mangler og usikkerheten er stor. Vålerenga er kanskje det eneste laget som kan begrunnes inn i både tetstrid og nedrykk. Vi husker den lange seiersrekka fra i fjor, og vi så bunnivået senere. Spranget fra VIF på sitt beste til sitt verste er enormt.

Laget åpner borte mot Aalesund, derteter venter Sarpsborg hjemme og Brann borte før Lillestrøm kommer til Intility arena 1. mai. Hvor står laget da? De kan like gjerne ha null poeng som ni poeng. Antagelig noe i mellom.

I fjor fylte Vålerenga Intility Arena en eneste gang, men det var også første gang siden åpningen i 2017. I år er målet å fylle de drøyt 16.000 plassene fire ganger. Salget av sesongkort er rekordstort. Synligheten i bybildet er bedre enn på lenge. Markedsavdelingen i klubben er på jobb. Optimismen og forventningene lever. Det er fotballens vesen. Og Vålerengas skjebne.

