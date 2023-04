«Luftens baron» avgjorde i VIF-debuten: – Har vel aldri scoret med hodet før

COLOR LINE STADION (Dagsavisen): Daniel Håkans har kommet inn i Vålerenga som en av dem som skulle ta opp arven etter Osame Sahraoui. Så langt er det mange onde tunger som har hevdet at han har lignet mer på Albin Mörfelt, men i sin VIF-debut avgjorde han serieåpningen med sitt første mål for klubben.

– Det kjennes helt fantastisk ut. Det å kunne score mål i debuten, og at det målet blir helt matchavgjørende i en serieåpning er nesten bedre enn jeg kunne drømt om. Det var en vanskelig kamp med stillingskrigs og mange dueller, så jeg er veldig glad for at jeg kunne bidra til at vi fikk med oss disse tre poengene som vi kan bygge videre på, forteller Daniel Håkans til Dagsavisen etter kampslutt.

[ Håkans headet Vålerenga til seier i serieåpningen ]

Jobber med å legge om spillestilen

Finnen har kommet inn i et Vålerenga-lag som spiller omtrent på stikk motstatt måte av det Jerv gjorde da han Håkans kom til Norge. Det krever helt andre ferdigheter også av Håkans, som han jobber mye med.

– Spillemessig har jeg mye å utvikle, da jeg må bli bedre med ball og bli bedre kjent med lagkameratene. Da jeg spilte i Jerv var vi sjelden favoritter, og vi lå lavt i banen. Det gjorde at det ofte var store rom da jeg fikk ballen i bakrom, mens nå i Vålerenga er det helt motsatt. Det stiller andre krav til deg som spiller, og det har vært en stor overgang, men jeg synes jeg kommer bedre og bedre inn i det, forteller Håkans.

I serieåpningen mot Aalesund var det nøyaktig det kampbildet Vålerenga og Håkans fikk. Vålerenga hadde ballen mye, og stanget mot et kompakt og lavtliggende Aalesund-lag. Det gjorde at Håkans og VIF skapte få store sjanser, før Henrik Bjørdal fant Daniel Håkans inne i feltet. Finnen fikk vridd nok på hodet til å styre ballen videre ned i hjørnet, og hvordan han klarte det vet ikke engang Håkans selv.

– Hehe, jeg er på ingen måter noen luftens baron. Jeg tror det her var første gang jeg scoret et mål på hodet, så det var jo et godt tidspunkt å få det på. Henrik slår et godt innlegg, og jeg løper mot ballen og vrir hodet slik at jeg klarer å styre den ned i hjørnet. Når jeg løper inn i midten og Seedy trekker seg ut av det rommet blir det vanskelig for forsvarsspillerne å håndtere, så det var veldig bra at det fungerte, sier Håkans smilende.

[ Slik vurderer vi VIF-spillernes prestasjoner i serieåpningen ]

Fagermo ikke bekymret for få sjanser

Trener Dag-Eilev Fagermo er veldig glad på kantspillerens vegne.

– Det er veldig gøy at Daniel får en så god start i sin første kamp. Han er en veldig profesjonell og fin gutt, som har trent knallhardt siden han kom hit. Han er veldig lojal i alt han gjør, og selvsagt er det også veldig bra at angrepsspillerne våre starter med målpoeng i første kamp, sier Fagermo til Dagsavisen.

VIF-treneren var aldri spesielt bekymret for at laget hans ikke skulle finne veien til nettmaskene.

– Når du møter et lag som legger seg i 5-4-1, med ti mann bak ballen og jobber så godt som de gjør, er det alltid vanskelig å bryte ned. Det krever tålmodighet, og at vi må være gode til å ha lange angrep og male på for å trøtte dem ut. Det fikk vi resultat av til slutt, da målet kom som et resultat av at vi klarer nettopp det, sier Fagermo.

[ Nøktern optimisme hos VIF-fansen før seriestart: – Deilig å være på tur igjen ]

Vil bygge opp entusiasmen

Vålerenga imponerte kanskje ikke så mange i dagens kamp, men seieren kan likevel være gull verdt. Både for å skape mer stemning inn mot årets første hjemmekamp mot Sarpsborg, men også for å få selvtillit og tru inn i laget fra første kamp.

– Det kan ikke bli bedre enn seier i en tøff bortekamp som det her. Fotball handler om å vinne, og i dag finner vi en måte å gjøre det på. Det er jeg veldig godt fornøyd med. Jeg synes vi er veldig gode fram til vi må bytte en del spillere mot slutten av kampen, og da blir vi litt dårligere. Før det har vi fullstendig kontroll på kampen, og er det klart beste laget selv om vi ikke skaper så mye, sier Fagermo og fortsetter:

– Det er klart at det her isolert sett bare er én kamp, og bare tre poeng, men det skaper entusiasme. Jeg tror fort det kan komme 10.000 på Intility til helga, og med den støtten kommer vi til å vinne flere kamper. Vi er best på tribunen, og den støtten vi fikk i dag var helt avgjørende for at vi klarte å holde unna mot slutten da vi hang litt i tauene, forteller VIF-treneren.

Et lite skår i gleden var at både Fredrik Oldrup Jensen og Odin Thiago Holm måtte tas av banen.

– Med Oldrup vet vi ikke hvor alvorlig det er enda, da vi må sjekke han opp mer når vi kommer hjem. Med Odin tror jeg bare det var at han var sliten, forteller Fagermo før Vålerenga drar mot flyplassen for å komme seg hjem med tre poeng i bagasjen.

[ Evighetsmaskinen Hedenstad takker kona: – Godt å sove litt ekstra ]

[ Her er Dagsavisens tabelltips for Eliteserien ]

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 1

Aalesund – Vålerenga 0-1 (0-0)

Color Line Stadion, 6876 tilskuere

Mål: 0-1 Daniel Håkans (78.)

Gule kort: Bjørn Martin Kristensen, Ole Martin Kolskogen, Aalesund. Leonard Zuta, Vålerenga.

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding IL

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad, Stefan Strandberg, Henrik Heggheim, Leonard Zuta – Odin Thiago Holm (Magnus Bech Riisnæs fra 73.), Fredrik Oldrup Jensen (Petter Strand fra 46.), Henrik Bjørdal – Jacob Dicko Eng (Mohamed Ofkir fra 68.), Torgeir Børven (Seedy Jatta fra 68.), Daniel Håkans (Simen Juklerød fra 87.).

---