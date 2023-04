Evighetsmaskinen Hedenstad takker kona: – Godt å sove litt ekstra

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Sesongoppkjøringen er straks over, og endelig er serien i gang. Det gleder alle seg til i Vålerenga. Etter flere måneder med treningskamper venter Aalesund i serieåpningen mandag.

– Jeg synes det ser ganske bra ut. Vi har variert litt i vinter, men det er veldig naturlig i en oppkjøring. Man har litt tunge bein i perioder, slik at prestasjonene kan gå litt opp og ned. Jeg synes kampen mot Strømsgodset var bra, spesielt 2. omgang. Jeg tror vi skal kunne bite ganske godt fra oss fra start, sier Vegar Eggen Hedenstad til Dagsavisen.

Se intervju med Hedenstad om oppkjøringen her:

Evighetsmaskinen Hedenstad takker kona Vegar Eggen Hedenstad har spilt klart mest av VIF-spillerne i oppkjøringen. Litt for mye mener VIF-trener Dag-Eilev Fagermo, men Hedenstad selv er fornøyd.

Har spilt 699 av 810 minutter

Som i forrige sesong og oppkjøringen før det, har elverumsingen på høyrebacken vært trener Dag-Eilev Fagemos mest betrodde mann også denne oppkjøringen. 699 minutter av totalt 810 tilgjengelige minutter spilte Hedenstad i oppkjøringen, som var over 100 minutter mer enn neste VIF-spiller. (Se oversikt i bunnen).

– Det er alltid fint å spille fotballkamper. Det er aldri noen ulempe, men man må selvfølgelig passe litt på at belastningen ikke blir for stor. Men jeg er ganske trygg på vår plan for det. Jeg er absolutt ikke utslutt, sier Hedenstad og smiler.

Fagermo selv skulle gjerne sett at VIFs trofaste høyreback fikk litt mindre minutter i oppkjøringen.

– Disponering av spilletid er litt avhengig av treningsbelastning, skader og så videre. Vegar er en som kanskje har spilt litt for mye, da vi ikke har så mye konkurranse i høyreback-posisjonen så lenge Christian Borchgrevink er langtidsskadd og Max Bjurstrøm fortsatt er litt for langt unna. Petter Strand spilte vel der mot Brann for at vi skal holde en spiller til litt varm i den posisjonen. I tillegg vet vi jo at Zuta også kan spille der, sier Fagermo.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo mener alle i VIF-stallen har fått god matching. (Pål Karstensen)

Takker kona for hjelpen på hjemmebane

Hedenstad medgir at det har vært ganske stor belastning gjennom hele vinteren.

– Jeg synes imidlertid vi har trent veldig godt i vinter, og vi har lagt på noen ekstra økter siden i fjor. Personlig har jeg holdt meg skadefri hele vinteren, og føler meg ganske ok. Det er alltid fint å unngå skader, sier høyrebacken som takker kona for at han klarer å styre totalbelastningen gjennom både denne vinteren og en lang sesong.

– Skadeforebygging handler om den totale hverdagen. Det handler om at man prøver å få i seg nok mat og drikke, restituere godt, få nok søvn og alle disse tingene. Der må jeg gi en stor takk til min samboer som hjelper meg masse. Vi har jo tre unger hjemme, og det er jo litt å følge opp i hverdagen det også. Så jeg må bare si takk til henne, som lar meg sove litt ekstra av og til, sier Hedenstad og smiler.

I den andre enden av skalaen er det Omar Bully som har spilt minst av de faste spillerne på A-laget, og det er fordi nykommeren fra Grorud har slitt en del med skader og dermed blitt matchet forsiktig.

– Jeg har ikke vært i min beste form, og derfor har jeg ikke spilt så mye. Men når jeg er i god nok form, da skal jeg spille mye, sier Bully til Dagsavisen og fortsetter:

– Formen er på gang. Den har blitt mye bedre, og det merker jeg på treningene. Det er ikke så langt igjen, men jeg er ikke helt «der» ennå, forteller Bully som medgir at det er litt vanskelig å si når han er 100 prosent.

Slik jobber Omar Bully med formen. Se intervju her:

Omar Bully jobber med formen: – Ikke så langt igjen Omar Bully har spilt minst av Vålerengas A-lagsspillere denne vinteren, men sier at formen er på stigende kurs.

Det er stor variasjon i antallet minutter Fagermo har gitt til hver enkelt spiller i oppkjøringen, men VIF-treneren mener ingen kan klage på spilletiden.

– Vi har også spilt kamper som jeg vil tro ikke regnes med i den statistikken, for eksempel for Vålerenga 2. Der har flere spillere fått mange minutter. Så jeg føler at alle har fått god matching, og for en del av spillerne må vi også ta med hvor mange landslagsminutter de har spilt i vinter. Det er også en belastning vi må ta høyde for, sier Fagermo som legger til at «det nok er en del av de nye som må bruke starten av sesongen og et par kamper på rekruttlaget før de er gode nok til å spille mer på A-laget.

Opptatt av å starte bedre i år

Visekaptein Hedenstad har fått mer og mer ansvar siden han kom hjem etter ti år i utlandet, og har tidligere i oppkjøring uttalt til Dagsavisen at han maner til realisme og tror det blir i overkant å snakke om medalje.

– Vi har ikke noe uttalt mål enda, men kommer til å ha en prat om det i løpet av uken før Aalesund-kampen. Det viktigste nå er å kaste litt blylodd av beina og bygge litt overskudd til seriestart. Vi skal få opp energien og glede oss til seriestart. Det kan bli bra det her, sier Hedenstad.

Forrige sesong fikk Vålerenga en tøff start med seks bortekamper på de ni første, der det ble tap i fem av seks bortekamper. I år har man snakket mye om viktigheten av en god start, og det å få med seg en positiv opplevelse allerede fra første kamp.

– Det er vel alltid litt sånn at man vil ta og føle litt på det de første kampene, men jeg er ganske trygg på at vi vil se litt bedre ut i år enn i fjor. Da hadde vi en dårlig start, men klarer vi å få en god start i år, tror jeg vi kan være med og kjempe høyere opp på tabellen, sier Hedenstad og fortsetter:

– Det er jo viktig å starte bra selvfølgelig, men på tross av en dårlig start i fjor klarte vi å etablere oss der oppe og periodevis kjempe i toppen også. Det er ikke avgjørende for sesongen, men med en så ung tropp som vi har kan det være viktig at vi ikke får en knekk tidlig. Kommer vi i stedet inn i en flytsone på starten kan alt skje, forteller Hedenstad som tipper Vålerenga vinner serieåpningen borte mot Aalesund med 2-0.

Spilletid i Vålerengas oppkjøring

Bare antallet minutter, uten overtid, for førstelaget er tatt med i beregningen. Totalt antall minutter er 810:

1) Vegar Eggen Hedenstad (699)

2) Magnus Sjøeng (585)

3) Fredrik Oldrup Jensen (584)

4) Leonard Zuta (575)

5) Odin Thiago Holm (530)

6) Henrik Bjørdal (510)

7) Jacob Dicko Eng (492)

8) Torgeir Børven (453)

9) Magnus Bech Riisnæs (450)

10) Mohamed Ofkir (440)

11) Stefan Strandberg (431)

12) Aaron Kiil Olsen (392)

13) Seedy Jatta (327)

14) Daniel Håkans (317)

15) Petter Strand (283)

16) Alexander H. Kjelsen (274)

17) Jacob Storevik (225)

18) Simen Juklerød (207)

19) Henrik Heggheim (180)

20) Omar Bully (172)

21) Mathias Emilsen (115)

22) Jones El-Abdellaoui (111)

23) Filip Thorvaldsen (40)

24) Max Bjurstrøm (34)

25) Vitinho (30)

26) Stian Thorstensen (28)

Kilde: Dagsavisens kampreferater + Vålerengas Twitterkonto.

