VIF-kapteinen urolig: – For mange til at det er sunt

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Henrik Bjørdal og Jacob Dicko Eng ga VIF 2–1 i generalprøven mot Jerv mandag. Vålerenga kunne og burde ha vunnet mer, men slapp også til en rekke sjanser imot underveis.

– Vi spilte en veldig bra førsteomgang. Starten av andreomgang var vel også OK. Så gjorde vi en veldig svak siste halvtime, sier Stefan Strandberg til Dagsavisen.

Manglende erfaring

Vålerenga-kapteinen peker på at mye kunne ha sett bedre ut før seriestarten mot Aalesund 2. påskedag.

– I denne kampen mot Jerv fikk vi utrolig mange brudd imot oss. Der ser vi at vi er et uferdig og ungt lag. Det er en del spillere som prøver på litt vanskelige ting, og da får man en del brudd og kontringer imot. Det er forferdelig dumt, men det er ting som må erfares og læres. Man kan ikke bare fortelle det, sier stopperveteranen.

– En del fans er urolige over mangelen på flere forsterkninger. Du har selv uttrykt bekymring tidligere i oppkjøringen. Så hvordan ser det ut? Hvordan er styrken i troppen nå, kontra der man eventuelt bør være?

– Jeg har vel sagt ganske tydelig hva jeg mener om det. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si. Jeg står for det jeg sa, og slik er det. Det er ikke jeg som styrer klubben, svarer kapteinen.

Satsende klubb eller utviklingsklubb, VIF?

– Hvor bør man da legge lista, slik stallen er per i dag?

– Det vet jeg ikke, det må du spørre klubben om. Klubben må bestemme seg for hva den vil. I VIF må man finne ut om man vil være en satsende klubb som har lyst til å kjempe i toppen, eller om man har lyst til å være en utviklingsklubb. Jeg er ikke riktig mann til å spørre om det, gjentar han.

Likevel legger han ikke skjul på sin bekymring før seriestarten borte mot Aalesund om en uke.

– Vi er forferdelig ujevne. Dét er jo en konsekvens av det vi nettopp har snakket om. Vi har ekstremt mange unge spillere. Det er for mange til at det er sunt, for det blir så stor variasjon, noe du ser også mot Jerv. Det er et prakteksempel på hvor Vålerenga er per dags dato, forklarer kapteinen.

Se Strandbergs videointervju med Dagsavisen i Marbella fra tidligere i vinter under. Saken fortsetter etter videoen.

Stefan Strandberg: – Vålerenga er langt unna toppen En ærlig Stefan Strandberg sier at VIF per i dag er langt unna å kjempe i toppen. Landslagsstopperen ber klubbledelsen om å forsterke stallen, og det kjapt.

Vålerenga-sportssjefen svarer

Sportssjef Joacim Jonsson i VIF er forelagt Strandbergs bekymringer.

– Vi kunne fort hatt tre, fire eller fem mål, hadde vi scoret på flere av mulighetene mot Jerv. Da hadde kanskje reaksjonene vært litt annerledes etter kampslutt. Men vi hadde en del unødvendige balltap og andre ting vi kan rette på, sier Jonsson til Dagsavisen.

– Vi har en engasjert kaptein i Vålerenga, og det er jo Guds lykke. Jeg er glad vi har det. Vi ser alltid etter ting som kan bli bedre, det er jo måten man blir bedre på. Går man rundt og er fornøyd, stopper utviklingen opp. Vi vil bli bedre, og Stefan vil bli bedre. Det er en bra drivkraft, fortsetter han.

Vålerenga-sportssjef Joacim Jonsson. (Jonas Bucher)

– Du er altså ikke like bekymret som Strandberg?

– Bekymret og bekymret. Er man ikke bekymret i fotball, er det nesten noe galt. Fotballen er jo bekymringens høyborg. Vi har vært ujevne i vinter, og slikt sett er det legitimt å spørre «Hvor står VIF?», men de siste ukene mener jeg vi er blitt bedre. Og det er absolutt mulig å være i toppen ved å satse på unge spillere og samtidig ha eldre bærebjelker, svarer sportssjefen.

Han er sterk i troen på at VIF skal få sesongstarten klubben ønsker seg.

– Vi skapte mye offensivt mot Jerv, selv om vi slurvet en del de siste 20–25 minuttene. Nå håper vi på en flying start mot Aalesund i første serierunde. Vi drar selvfølgelig opp dit for å vinne, sier svensken.

Bjørdal om tabelltips

VIF-målscorer Henrik Bjørdal, en annen av troppens mer erfarne, legger heller ikke skjul på at det er mye ungt blod i A-stallen.

– Hvordan ligger dere an nå, synes du?

– Det er jo som Stefan sier, vi har en ung tropp. Man ser vel ikke så mange etablerte spillere, og det merkes når man går inn i garderoben. Det er mye ungt, sier Bjørdal til Dagsavisen, før han legger kjapt til:

– Men det er mye spennende. Ungguttene er veldig gode, og mange er allerede klare. Men det mangler litt rutine, det tror jeg alle ser.

Vålerengas Henrik Bjørdal i pressesonen etter matchen mot Jerv mandag, der VIF vant 2-1. (Pål Karstensen)

– Med dét i bakhodet, hvor høyt kan man kjempe på tabellen i år?

– Jeg så at TV 2 hadde oss på åttendeplass på sitt tabelltips. Jeg håper at vi gjør det bedre enn det. Men det kjennes som om at vi kan slå oppover. Men jeg har ikke hørt mange snakke om medalje ennå, innrømmer midtbanemannen.

– Blir det medalje?

– Jeg er optimist. Men da skal vi ha en god sesong, sier han med et forsiktig smil.

