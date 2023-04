Glimt-jubel i Bodø, VIF-skuffelse i Oslo. Her er Dagsavisens tabelltips for Eliteserien 2023

Slik blir Eliteserien 2023:

1. Bodø/Glimt

Vi tror Bodø/Glimt tar det i år. Kjetil Knutsens mannskap har i tur og orden hentet tilbake profiler som Patrick Berg (i fjor), Nikita Haikin og Fredrik Bjørkan – spillere som allerede er godt innforstått med Knutsens filosofi og stil. I tillegg er det store forhåpninger til at en spiller som Albert Grønbæk skal ta ytterligere steg. Slo Molde knepent i generalprøven. Det lukter gull på Aspmyra.

2. Molde

Erling Moes mannskap imponerte stort da seriegullet ble sikret i fjor, hele 18 poeng foran Glimt. Sesongoppkjøringen i år har imidlertid vært litt varierende, og savnet av stjernespilleren David Datro Fofana på topp vil merkes. Kan Veton Berisha fylle tomrommet? Det må MFK håpe på. Vi tror Glimt-spillerne blir for sterke i 2023.

Gullfeiring for Magnus Wolff Eikrem og Molde i fjor. Men i år? Da blir det bare sølv. (Marius Simensen/NTB)

3. Brann

Et nyopprykket lag på tredje? Ja da, bronsen skal hém til Bergen i år. Rødtrøyene har imponert stort i oppkjøringen, blant annet da Vålerenga ble slått 3-1 på Intility Arena. Eirik Horneland har forsøkt å tone ned forventningene, men vi tror fjorårets suverene vinner i 1. divisjon bykser opp til edelt metall i eliten.

Bård Finne og Brann er i dytten for tiden. (Marit Hommedal/NTB)

4. Lillestrøm

Kanarifuglene hadde nærmest gullform i vårsesongen i fjor, før momentumet dabbet av på høsten. Til slutt endte det med fjerdeplass for Geir Bakke og co. Vi tror på ny tetstrid også i år, men det blir ikke medalje på de gul- og svartkledde. Thomas Lehne Olsen ble hentet hjem i fjor, og er solid på topp, og en spiller som Vebjørn Hoff kan fort blomstre under Bakkes ledelse. Men savnet av spillere som Igoh Ogbu og Ifeanyi Mathew vil merkes. Det blir bare nesten.

5. Rosenborg

RBK og Kjetil Rekdal surfet på Casper Tengstedt-bølgen i fjor høst. Det holdt til slutt til bronse. Siden den gang har både Tengstedt og viktige Stefano Vecchia forlatt Lerkendal. Det har kladdet veldig i oppkjøringen, og usikkerheten rår i Trondheim. Vi tror savnet av Tengstedt-faktoren gjør at Rekdal og co. havner utenfor medaljene i år.

Hvor ender det for Rosenborg og trener Kjetil Rekdal? Ikke så høyt som omgivelsene i Trondheim ønsker, tror vi. (Pål Karstensen)

6. Viking

Stavanger-laget imponerte stort på vårparten i 2022, men lagets form kollapset etter hvert – noe som sammenfalt med salget av Veton Berisha til svenske Hammarby. I oppkjøringen i år har det sett bedre ut for de mørkeblå, og Lars-Jørgen Salvesen fra Glimt kan vise seg å ha vært et smart kjøp for siddisene.

7. Strømsgodset

Etter flere år med suksess i KFUM, har Jørgen Isnes byttet beite til Drammen og Godset. Isnes måtte se Godset-stjernen Johan Hove forsvinne til Groningen i januar. Spillere som Fred Friday og Kristoffer Tokstad har også forsvunnet, mens Isnes blant annet har hentet inn Jostein Ekeland (Sandnes Ulf) og Marcus Mehnert (Ranheim) i jakten på å løfte drammenserne. Vi tror ny giv under Isnes vil gi Godset en boost, noe som så vidt holder til en sjuendeplass på tabellen.

Jørgen Isnes har forlatt Kåffa og 1. divisjon. Nå er det Godset og Eliteserien som gjelder. (Pål Karstensen)

8. Vålerenga

Sjelden har det vært vanskeligere å spå hvor Vålerenga ender. Både trener Dag-Eilev Fagermo og kaptein Stefan Strandberg har uttrykt bekymring for styrken på troppen, og vi deler den bekymringen. Men hvis en rekke av talentene i A-stallen – eksempelvis Jacob Dicko Eng, Seedy Jatta og Odin Thiago Holm – får full klaff og ikke varierer i prestasjonene, samtidig som erfarne brikker som Stefan Strandberg, Henrik Bjørdal og Vegar Eggen Hedenstad unngår skader, da kan åttendeplass plutselig se veldig dumt ut når vi skriver desember.

Hvis unggutta derimot ikke slår til, samtidig som Strandberg og co. pådrar seg skader, kan fasit bli lavere enn åttende. VIF må i hvert fall gjøre alt for å unngå fjorårets marerittstart, hvis ikke kan det fort bygge seg opp ekstra mye frustrasjon i og rundt klubben.

Fredrik Oldrup Jensen og Vålerenga slo Jerv på Intility Arena mandag. (Jørn H. Skjærpe)

9. Sarpsborg 08

Åttendeplass i fjor, niendeplass i år – tror vi. Tobias Heintz (CSKA Sofia) blir et savn for sarpingene, men ellers har de beholdt sine viktige brikker, i tillegg til å spe på med forsterkninger som Jeppe Andersen, Ramon Pascal Lundqvist og Martin Hoel Andersen. Det blir en plass ned på 08.

10. Odd

Spillere som Leon Hien (fra Hammarby), Ole Erik Midtskogen (fra Kjelsås) og Diogo Tomas (KuPS) er hentet inn for å styrke laget fra Skien, som knep en sterk sjetteplass i fjor. Samtidig har laget mistet en profil som Odin Bjørtuft (Bodø/Glimt), samtidig som at Magnus Lekven og Flamur Kastrati har lagt opp. Odd er ikke nødvendigvis så mye svakere enn i fjor, men Eliteserien er svært jevn bak medaljestriden – vi tror flere av lagene som havnet bak Odd i fjor, har et større potensial enn gjengen i Skien. Dermed blir det tiendeplass på Odd, noe som trolig vil bli sett på som en skuffelse i Skien hvis så skjer.

11. FK Haugesund

Ringreven Jostein Grindhaug skal bruke sin kløkt til nok en trygg plassering i eliten i klubben fra måkebyen. Viktige Christos Zafeiris er solgt, noe som åpenbart er en svekkelse for FKH. Men Grindhaug og co. har erfaringen og kanskje en liten fordel i naturgress-underlaget. Vi tror det kun blir et hakk ned fra fjoråret.

12. Stabæk

Har tatt steget tilbake til eliten etter opprykket fra 1. divisjon i fjor. Bæringene har fått inn erfarne Mushaga Bakenga på topp, i tillegg har spillere som Kevin Kabran (fra Viking) og Fredrik Haugen (Aalesund) kommet inn portene på Nadderud. Får de brukt godfølelsen fra fjoråret inn i vårsesongen, kan det hjelpe Stabæk til trygg grunn tidlig.

13. Tromsø

«Gutan» har variert i oppkjøringen, og vil nok merke savnet av spillere som August Mikkelsen og Eric Kitolano, som begge er solgt videre. Laget har imidlertid også forsterket med en rekke nye fjes, deriblant kjenninger fra oslofotballen som Yaw Paintsil og Jakob Napoleon Romsaas. Fra før av har tidligere Vålerenga-spiller Sakarias Opsahl fått en høy stjerne i klubben. TIL er avhengig av å kompensere for tapet av Mikkelsen foran mål. En mann de håper skal få til det, er innleide Mai Traoré fra Viking. Tradisjonelt sett har de rød- og hvitkledde vært tøffe å slå på hjemmebane, og dét blir nok en nøkkelfaktor også i år.

Sakarias Opsahl har gjort sine saker bra hos TIL. (Rune Stoltz Bertinussen/NTB)

14. HamKam

Kamma har hatt en fryktelig seig sesongoppkjøring, og har mistet spillere som Hasan Kurucay, Morten Bjørlo og Vetle Skjærvik. Samtidig har klubben forsterket med blant andre VIF-kjenningene Henrik Udahl og Brynjar Bjarnason, i tillegg til Tore André Sørås fra KFUM og Rasmus Wiedesheim-Paul fra Rosenborg. HamKam har dessuten tidligere vist vilje til å forsterke bra i sommertid hvis det lugger på våren. Vi tror laget unnslipper direkte nedrykk med et nødskrik.

15. Aalesund

«Tangotrøyene» hadde en målgarantist i Sigurd Haugen i fjor, fram til han ble solgt til dansk fotball. I 2023 er det vanskelig å se hvem som skal kunne levere i nærheten av det samme foran kassen. Lars Arne Nilsen og co. har ikke kvaliteten som kreves til å holde plassen, tror vi.

16. Sandefjord

Har mistet sin poengkonge Mohamed Ofkir til Vålerenga, og unnes få sjanser til å overleve av et samlet ekspertkorps. Stopperduoen Fredrik Berglie og Jesper Taaje, kjent fra sine suksessopphold i oslofotballen, skal få sitt å stri med i år. Vi tror det blir for tynt for sandefjordingene. 1. divisjon venter i 2024.

Jesper Taaje og Fredrik Berglie danner Sandefjords stopperpar. Her mot Rosenborg i Marbella i februar. (Jørn H. Skjærpe)

SERIESTART

Første serierunde spilles slik mandag 10. april (2. påskedag):

14.30: Rosenborg – Viking (TV2)

17.00: HamKam – Sandefjord, Lillestrøm – Strømsgodset, Sarpsborg – Bodø/Glimt, Stabæk – Odd, Tromsø – Molde, Aalesund – Vålerenga (TV2 Sport Premium)

19.15: Brann – Haugesund (TV2)

Allle kampene streames på TV2 Play.

