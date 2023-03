VIFs enorme forvandling: – Det er dette jeg ble ansatt på

VALLE (Dagsavisen): Kun Odin Thiago Holm, Fredrik Oldrup Jensen og langtidsskadde Christian Dahle Borchgrevink er igjen siden det første lagbildet med Vålerenga-trener Fagermo ble tatt.

– He-he. Jeg husker det jo bildet når jeg ser det, det er ikke så lenge siden. Tre år siden. Det er mange flotte gutter der, innleder Fagermo til Dagsavisen.

Bare tre igjen fra Fagermos første lagbilde 22 av 25 spillere har forsvunnet fra Dag-Eilev Fagermos første lagbilde i Vålerenga. Den unge bølgen har overtatt.

En ung VIF-tropp

Fagermo påpeker en ting som ikke vises på bildet:

– Det som kanskje er litt komisk, er at før lagbildet ble tatt så hadde jeg i tillegg kvittet meg med flere spillere som var i VIF da jeg først kom. Dette bildet er tatt like før seriestart i 2020. Vi hadde blant annet Mohammed Abu, Markus Nakkim, for eksempel.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo og co. gjester Aalesund i første serierunde om cirka halvannen uke. (Pål Karstensen)

---

2020-lagbildet:

Ivan Näsberg, Jonatan Tollås Nation, Johan Lædre Bjørdal, Adam Larsen Kwarasey, Kristoffer Klaesson, Kjetil Haug, Fredrik Holmé, Peter Michael, Oskar Opsahl, Amin Nouri, Felix Horn Myhre, Sam Adekugbe, Magnus Lekven, Erik Israelsson, Matthias Vilhjalmsson, Brage Skaret, Deyver Vega, Ousmane Camara, Osame Sahraoui, Aron Dønnum, Herolind Shala og Bård Finne har alle forlatt Vålerenga. Kun Fredrik Oldrup Jensen, Christian Dahle Borchgrevink og Odin Thiago Holm er igjen.

Øverste rad (spillerne) f.v.: Ivan Näsberg, Jonatan Tollås Nation, Johan Lædre Bjørdal, Adam Larsen Kwarasey, Kristoffer Klaesson, Kjetil Haug, Fredrik Holmé, Fredrik Oldrup Jensen, Peter Michael. Midterste rad f.v. (spillerne): Oskar Opsahl, Amin Nouri, Christian Dahle Borchgrevink, Felix Horn Myhre, Sam Adekugbe, Magnus Lekven, Erik Israelsson, Matthias Vilhjalmsson, Brage Skaret, Deyver Vega. Nederste rad f.v. (spillerne): Ousmane Camara, Osame Sahraoui, Aron Dønnum, trener Dag-Eilev Fagermo, Herolind Shala, Bård Finne og Odin Thiago Holm. (Gorm Kallestad / NTB)

---

En åpenbar forskjell på 2020-troppen og 2023-troppen, er rutinen blant spillerne.

– Gjennomsnittsalderen er langt lavere på 2020-bildet sammenlignet med dagens tropp. Det var et mye mer erfarent lag, det 2020-laget, sier Fagermo.

– Med tanke på utskiftningene: Ser vi nå et Fagermo-lag som du ønsker, kontra 2020-troppen?

– Jeg vil si at dagens stall er bygd på det jeg ble ansatt på. Jeg ble ansatt for at vi skulle ta opp spillere fra eget akademi og få fram langt flere egenproduserte spillere. Nå har vi vel 18 i stallen. Den er bygd riktig i så måte, svarer Vålerenga-treneren.

Dønnum briljerte

– Er det noen typer fra 2020 du hadde trengt i dagens tropp?

– Ja. Du kan si, det er jo flere av dem vi har solgt som har vært viktige for klubbens økonomi, som for eksempel Osame Sahraoui, Aron Dønnum og Kristoffer Klaesson. Det var store salg, svarer Fagermo og fortsetter:

– Så vil jeg også si at slik Aron var i 2020 og fram til han ble solgt … Det er nok ingen som har levert på det nivået. Han var jo kanskje Eliteseriens beste spiller, i hvert fall beste kant, da han gikk (til Standard Liége, journ.anm.). Ivan Näsberg er jo også en spiller som er Vålerenga-gutt. Han var en veldig god stopper for oss da vi tok bronse i 2020-sesongen. Ivan hadde en veldig fin utvikling. Samtidig er det spillere vi har i dagens tropp som har potensial til å bli like gode som disse guttene på bildet, og kanskje også bedre enn dem.

Fredrik Oldrup Jensen, den ene av de tre som er igjen fra 2020-lagbildet, påpeker også den store utskiftningen som har skjedd de siste tre årene.

– Vi har en yngre tropp nå, som det jo har vært snakket en del om. Men vi håper at vi kan matche 2020-troppen på kvalitet, og at vi viser det når sesongen starter. Det blir spennende å se hvor vi står når det braker løs, sier midtbanemannen til Dagsavisen.

Vålerenga-profilen: Ikke uvanlig

Han peker på at gjennomtrekk i troppen ligger i fotballens natur.

– Det er mye bra folk som har funnet seg nye klubber. Noen har gitt seg med fotballen. Man savner selvfølgelig noen. Men fotballen er jo sånn. Det blir mange utskiftninger hele tiden, og man venner seg til det. Vi er fornøyde med den troppen vi har her.

Fredrik Oldrup Jensen etter torsdagens VIF-trening. (Pål Karstensen)

– Hvordan ligger dere an før seriestart?

– Oppkjøringen har vært litt blandet drops. Men i det siste synes jeg vi har sett litt bedre ut, og vi håper at vi får igjen for den tøffe treningen vi har lagt ned tidligere i vinter. Jeg håper vi ser ut som en enhet som kan hamle opp med de beste.

Vålerenga-profilen, som har utgående kontrakt i år, ser fram til de tellende kampene begynner. VIF serieåpner borte mot Aalesund 10. april.

– Alltid litt spent før første runde, for å se hvor vi står. Samtidig har jeg veldig tro på at vi skal opp dit og ta tre poeng. Jeg gleder meg veldig til å komme i gang.

