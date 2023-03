VIF-treneren: – Hvor gode er vi? Godt spørsmål

VALLE (Dagsavisen): Mandag tar Vålerenga imot Jerv til siste treningskamp før sesongstart i Eliteserien. VIF gjester deretter Aalesund i første serierunde, nøyaktig én uke etter Jerv-matchen.

Vålerenga-trener Fagermo vil bruke tiden godt mot Jerv og på feltet før møtet med «tangotrøyene».

– Vi har trent veldig bra, det kan jeg si. Vi har trent bedre enn det vi gjorde i fjor, og det er positivt. Så har det vært opp og ned i treningskampene. Vi var gode i 2. omgang mot Strømgodset, det var positivt. Men vi var svake mot Brann, sier Fagermo til Dagsavisen.

Ujevne prestasjoner og svingende resultater gjør at det er vanskelig å spå så mye om VIF før seriestarten, mener treneren.

– Det er en del jeg tror kan bli veldig bra. Men jeg tror nok at omgivelsene, altså supportere, mediene og vi selv, er litt spente. Vi har en veldig talentfull stall. Men hvor gode er vi med en gang? Det er spørsmålet. Og det er et godt spørsmål, sier Fagermo.

Vålerenga har mistet profiler som Osame Sahraoui (Heerenveen), Amor Layouni (Western Sydney Wanderers, lån), Jonatan Tollås Nation (lagt opp) og Tobias Christensen (Fehérvár) siden sesongslutt. Inn har spillere som Mohamed Ofkir (Sandefjord), Omar Bully (Grorud), Daniel Håkans (Jerv) og Henrik Heggheim (Brøndby, lån) kommet.

Tirsdag sa sportssjef Joacim Jonsson til Dagsavisen at Vålerenga jobber med å få signert prøvespiller Babou Seye (19). Kantspilleren har imponert både Jonsson og Fagermo stort. En sentral midtbanespiller står også på ønskelisten, men Jonsson bedømte tirsdag sjansen for å være «20-80» for at VIF får forsterket med flere enn eventuelt Seye før inneværende overgangsvindu stenger.

