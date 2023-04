Usikkerheten rår i 1. divisjon – dette er Dagsavisens tabelltips for Obosligaen

Når det kommer til det å spå Obosligaen er det bare å slå det fast først som sist. Det er bingo, og veldig mange tilfeldigheter som spiller inn. Med unntak av Kristiansund, Start og Jerv som vi spår som hakket bedre enn alle andre, men ikke i nærheten av så suverene som Brann var i fjor, er de ti neste plassene på tabellen nesten helt åpne. En god resultatrekke på riktig tidspunkt kan snu opp ned på hele tabellen underveis i sesongen, og lagene er så jevne at det er vrient å spå.

Likevel har vi selvsagt gjort våre tanker og gjort et forsøk, og i år har vi falt ned på at Kåffa igjen vil være der oppe og kjempe om en plass i opprykkskvalifiseringen, men at det denne gang blir stang ut for Johannes Moesgaard og hans menn på Ekeberg. Der laget i fjor var preget av stabilitet og trygge rammer i Jørgen Isnes’ siste sesong, er det større grad av usikkerhet knyttet til KFUM Oslo i år. Det gjelder også på trenersiden, der Moesgaard selv må finne sin form som hovedtrener. Hans faglige kvalifikasjoner er det ingenting i veien med, da Moesgaard er dyktig som få, men han har aldri vært hovedtrener.

Når han nå tar over Kåffa er det med et forsvar der stort sett nesten alle mann er solgt til Eliteserien. De som er igjen er i og for seg ikke så dårlige de heller, men basert på oppkjøringskampene har Kåffa hatt en lei tendens til å gjøre det veldig bra i mange av kampens faser, før de kollapser helt på slutten og slipper inn mange mål. Her spiller selvsagt bytter og det at det er treningskamper inn, men vi er likevel litt bekymret om laget er solide nok defensivt for å hevde seg helt i toppen.

Offensivt ser det langt bedre ut, da vi tror spesielt Teodor Haltvik fra Raufoss kan være en meget spennende signering. Også her mister de Petter Dahl til sommeren, men som Kåffa har bevist mange ganger har de spillere som kan steppe inn også her. Midtbanen står ikke tilbake for noen i ligaen med Robin Rasch og Simen Hestnes, med en svært spennende Sverre Sandal som tilskudd. Alt det her gjør at vi i år faller ned på en åttendeplass for Kåffa.

Der Kåffa faller noen plasser, tror vi Skeid klatrer noen plasser. Gard Holmes menn har vi plassert på en 11. plass denne sesongen, og vi tror laget vil befinne seg et godt stykke unna den verste nedrykksgjørma denne sesongen. Grunnene til det er blant annet at mange av spillerne som var der i fjor har fått ett års erfaring med Obosligaen, og spesielt da hvordan de skal spille på resultat slik at de ikke slipper inn mål på overtid og enten taper eller avgir poeng som de gjorde i fjor.

Laget har profesjonalisert mer inn i årets sesong, med treninger på dagtid og bedre støtteapparat, og på banen har laget fortsatt utviklingen fra høstsesongen. Da var Skeid faktisk så gode at de hadde en form som tilsa at de kunne kjempe om opprykkskvalifisering. Vi tror ikke det når like langt i år, men med gode erstatninger for Fredrik Berglie og at de har beholdt Marcus Melchior og fått inn igjen Kristoffer Hoven, er det mye spennende å bygge på i Skeid, som vil få dem oppover på tabellen denne sesongen.

---

Dagsavisens tabelltips for Obosligaen

1) Kristiansund

2) Start

3) Jerv

4) Sogndal

5) Kongsvinger

6) Fredrikstad

7) Sandnes Ulf

8) KFUM Oslo

9) Mjøndalen

10) Ranheim

11) Skeid

12) Bryne

13) Raufoss

14) Hødd

15) Moss

16) Åsane

Første serierunde (mandag 10. april): Sandnes Ulf – Skeid 15.00 (Østerhus Arena), KFUM Oslo – Sogndal 15.00 (KFUM Arena).

---