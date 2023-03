Vil bli nest best i Oslo: – Ingen grunn til at vi ikke kan ta igjen Kåffa

Marcus Melchior var endelig tilbake i spill mot ordentlig motstand, da Skeid møtte Molde i cupen forrige helg. Før det hadde det blitt med 25 minutter mot et lag fra Kirgisistan og en internkamp, etter en lei hamstringskade som har hengt i siden slutten av forrige sesong da midtbanemotoren ble kåret til årets spiller både av spillere og fans i Skeid.

– Den skaden kom som et resultat av at jeg spilte veldig mye forrige sesong. Skaden dukket opp i den første Arendal-matchen, som jo var den første kampen etter at sesongen egentlig var ferdig. Sånn sett var det litt uheldig, men det ble mange tette og jevner kamper på slutten av fjoråret, så det var nok kanskje kroppen som sa fra, forteller Marcus Melchior i Dagsavisens podkast «Trikkeligaen».

– Hyggelig med anerkjennelse

22-åringen stakk innom podkaststudioet etter oppgjøret mot Molde, og fortalte blant annet om oppveksten som fotballspiller, tiden i Vålerenga, interessen rundt han etter forrige sesong og historier fra Skeid-garderoben.

– Personlig har jeg ikke snakket med så mange klubber. Det har stort sett stoppet opp da Skeid og de interesserte klubbene har snakket sammen. Jeg vet ikke nøyaktig hvor nære det har vært, da jeg har hatt mest fokus på oppkjøringen og komme meg tilbake i form. Men det er alltid hyggelig med anerkjennelse og at det er litt oppmerksomhet rundt deg etter en god sesong, sier Melchior.

Han er ikke bekymret over at han har lagt lista for høyt i Skeid, etter den gode debutsesongen i OBOS-ligaen, og mener både han selv og laget har mer å gå på.

– Jeg tror vi går en spennende tid i møte. Ser vi på høstdelen av sesongen i fjor, viser vi at Skeid har et stort potensial. Greier vi å bygge på det kan det blir spennende på Nordre Åsen de neste årene. Nå har vi også begynt å trene på dagtid, og klubben blir stadig mer profesjonalisert. Så de neste årene blir viktige, både for meg og for Skeid, mener midtbaneeleganten.

Skeids Marcus Melchior gjestet Trikkeligaen. (Pål Karstensen)

Vil gå forbi Kåffa

I likhet med Kåffa, som startet med treninger på dagtid i fjor, har også Skeid begynt å trene på dagtid foran denne sesongen. I første rekke gjelder det treningene onsdag, torsdag og fredag som starter klokka 10.00.

– Det har til tider vært litt utfordrende med tanke på treningsforholdene på Nordre Åsen, men stort sett gått greit. Snøen har ikke vært det store problemet, for den er det bare å måke vekk, men er det for kaldt blir underlaget vi har med kork og kokos knallhardt. Det har gjort at vi har måtte trene litt andre steder, som for eksempel ute på Valle-feltet, opplyser Melchior.

Endringene i treningstider er ikke det eneste de har plukket opp fra KFUM Oslo, og Melchior sier at det ikke er noen grunn til at Skeid skal stå noe tilbake for Kåffa. Allerede denne sesongen håper han å komme over Ekeberg-laget på tabellen.

– Jeg føler at Skeid og Kåffa er to klubber det egentlig ikke skal skille så mye mellom. Både med tanke på rammene rundt klubben, og spillerne vi kjemper om. De siste årene har de ligget litt foran oss i løypa, og vi har sett mye til dem og det de har gjort de siste årene som har vært veldig bra. Samtidig er det ingen grunn til at vi ikke kan ta igjen Kåffa og kjempe i den delen av tabellen vi også, forteller Melchior.

Lærte mye av fjoråret

Statistikken viser at Skeid de første 15 rundene av forrige sesong tok seks poeng og lå på nedrykk, mens Skeid de siste 15 rundene av forrige sesong tok 22 poeng og med det var inne på sjetteplass. Plassen bak KFUM Oslo, som Skeid avsluttet langt bedre enn på slutten av sesongen.

– Selv om vi hadde godt lag på papiret, hadde vi ikke et lag med så mye erfaring fra det nivået tidligere. Vi hadde selvsagt Johnny (Buduson) som hadde spilt i OBOS-ligaen, men heller ikke Fredrik (Berglie) hadde så mye erfaring fra det nivået. Det gjorde at vi kanskje ble grepet litt av alvoret, og havnet inn i en litt ond sirkel der vi spilte bra, men ga fra oss poeng og tapte på slutten, sier Melchior og fortsetter

– Den perioden der vi tapte nesten alle kampene med ett mål på slutten lærte vi veldig mye av. Det blir en slags selvforsterkende greie da du ikke klarer å snu det, men etter sommeren var det motsatt. I år tror jeg ikke det vil være en like stor utfordring, da mange av oss har vært gjennom en sesong på det nivået og har vokst på de erfaringene vi tok med oss, forteller 22-åringen som har god tro på at laget kan havne på øvre halvdel.

– Jeg mener vi burde sikte oss inn på å havne mellom 8. og 10. plass, og gjør vi det skal jeg si meg fornøyd. Det er flere i Skeid som har sagt at de håper på en langt kjedeligere sesong dette året, og det kan jeg være med på. Selv har jeg ikke noe imot at det er spennende helt til siste slutt, så lenge vi kjemper om plass i opprykkskvalifiseringen. Jeg orker nemlig ikke det nedrykksopplegget en gang til, sier Melchior og ler.

Marcus Melchior fikk sine første minutter i år mot kirgisisk motstand i Tyrkia. (Skeid FK)

Teambuilding i Tyrkia

Skeids neste treningskamp er nemlig mot fjorårets motstander i nedrykkskvalifiseringen. Arendal kommer til Nordre Åsen på lørdag, etter at Skeid i fjor vant 6–0 i den første kampen og avgjorde dobbeltoppgjøret der.

– Det ligger kanskje litt mer revansjelyst hos dem enn oss foran det oppgjøret, og for oss blir det viktig å omstille fra Molde-kampen. I utgangspunktet er det vel tenkt at jeg skal spille 60–65 minutter, og fortsette oppkjøringen, men det kan hende det også blir med nye 45 minutter. Det kommer en lang sesong etter treningskampene der jeg vil spille flest mulig kamper, så vi får se hvordan vi løser det, forteller han.

Klikk deg inn der du finner podkast, for å høre mer om oppveksten i Frigg og det Melchior mener er fordelene og ulempene ved å ha gått gradene i Vålerenga-systemet. Der kan du også høre mer om Skeids treningsleir i Tyrkia.

– Vi hadde noen teambuilding-øvelser i Tyrkia, der vi kom inn i et tomt kontorlokale med munnbind foran øynene slik at vi ikke kunne se noe. Der var det lagt ut fotballsko, leggskinn, drakt og mye forskjellig på bord og stoler, før vi skulle gå i grupper og kle på en spiller slik at han ble mest mulig kampklar. Det å finne ting og kle på spillere i blinde var et kaos uten like. Vi hadde en keeper vi skulle kle ut, men han klarte å ta på seg drakta feil vei, så det gikk ikke så bra for vår gruppe, sier Melchior som også satt i juryen under Skeids utgave av tyrkiske talenter:

– La oss si det sånn. Det har vært høyere nivå på andre talentkonkurranser, sier Melchior og ler.

