Klar på at det kan bli et tøft Kåffa-år: – Det vil bli en stor utfordring

Tirsdag skrev Dagsavisen om Kåffa-modellen, etter at Aaron Kiil Olsen ble den siste i rekken av det som har blitt stadig flere salg fra KFUM Oslo til Eliteserien. Modellen er noe trener Johannes Moesgaard både har jobbet med allerede, og var en forutsetning for at han tok over som hovedtrener, men det betyr ikke at den ikke byr på sine utfordringer for den nye sjefen på Ekeberg.

– Som trener vil jeg selvsagt beholde de beste spillerne våre så lenge jeg kan, for å prestere så godt som mulig med Kåffa. Med de resultatene vi har hatt de siste årene, kjenner du også på hvor gøy det er å gjøre det bra. Du kjenner på hvordan det er å lykkes med de grepene vi tar, og det gir en stor energi i hverdagen til å utvikle deg videre og ta nye steg, forteller Moesgaard til Dagsavisen.

– Ikke bare å erstatte eliteseriespillere

Inn i den miksen kommer den vanskelige balansegangen mellom å holde på sine beste spillere, og la dem gå videre.

– Det er ikke bare for oss å erstatte det som har blitt eliteseriespillere. På ett eller annet tidspunkt blir det tøft å opprettholde både prestasjonene og videreutviklingstakten, fordi vi må ned og finne de spillerne på nytt. Per nå har vi løfta prestasjonene våre såpass at vi også må ha et slagkraftig lag i OBOS-ligaen, og den balansegangen blir vanskelig etter hvert når spillerne våre presterer såpass bra over tid, sier den nye Kåffa-treneren.

Selv om han kjenner på at det er en utfordring, og en større utfordring på grunn av Kåffas gode prestasjoner over tid, er det også en utfordring han gleder seg til og ikke har noen problemer med å ha.

– For meg er det viktig at vi holder graden av profesjonalitet oppe, at vi bygger videre på kulturen i klubben, og fortsetter å gjøre de riktige tingene vi har gjort de siste årene. Klubben har blitt godt vant med gode prestasjoner, og jeg vet hva som kommer om vi ikke klarer å prestere på samme nivå. Det er ikke noe å lure på det, men jeg er klar for det og ser på det som min sjanse til å bevise hva jeg står for, sier Moesgaard.

Johannes Moesgaard har tatt over som hovedtrener på Ekeberg, og med det skal Kåffa-modellen være i de beste hender. (Pål Karstensen)

Må holde oppe prestasjonsnivået

Han mener at klubben for bare to år siden ikke kunne solgt en spiller til Vålerenga, men på grunn av den jobben som har blitt gjort i KFUM Oslo blir klubben nå sett på med nye øyne.

– Vi har løftet oss såpass at folk føler at kvaliteten både på klubb og spillere er solid, og at utdanningen av både spillere og trenere er såpass god at de både er attraktive for og klare til å ta steget opp i Eliteserien. Nå følger de største klubbene med på Kåffa, fordi spillerne er godt nok trent, godt nok skolert og de utøver fotballfaget på den måten som er forventet i Eliteserien, mener Kåffa-treneren.

Samtidig mener Moesgaard at klubben skal ha nok respekt for jobben som har blitt gjort, at det ikke bare er for større klubber å gjøre som de vil.

– Vi kan ikke gi vekk et helt fotballag hvert eneste vindu selv om det er stor interesse for våre spillere. På den ene siden har spilleren kanskje lyst til å dra videre, og i alle tilfeller setter vi oss ned for å se hva vi kan få til, men samtidig må vi også holde litt igjen for å sikre oss at vi har en god nok prestasjonsgruppe, forklarer han.

– Ikke rom for gratispassasjerer

Det er nemlig ikke slik at de pengene som kommer inn for salgene til Eliteserien, blir satt av i en pott som kan brukes til å rekruttere spillere på det samme nivået eller bedre.

– Når vi selger Aaron (Kiil Olsen) går ikke de pengene rett til et budsjett vi kan bruke på å hente en ny U21-landslagsspiller inn. Den spilleren må jeg hente selv og utvikle, slik at den reisen starter vi på nytt igjen. Da velger vi ut fra typer som ønsker å jobbe hardt for å nå sine mål, og som vi ser kan utvikle seg videre. Jeg må se i øynene på spillerne vi henter at det er dette de vil, og at de er villige til å være med på akkurat den reisen vi legger opp til, sier han og fortsetter:

– Det er ikke rom for noe kompromiss, eller gratispassasjerer. Vi bruker mye av tiden vår på å nøste rundt spilleren, fordi vi ikke kan bomme. Selv om det ikke er store overgangssummer, er det alltid utdanningskompensasjon og andre ting inne i bildet, så når vi velger en spiller vet vi at den spilleren skal vi ikke bytte ut. Det har også vært en fordel for nye spillere, siden de vet at vi står bak dem og gir dem muligheter, forteller Moesgaard.

Gjennom sin egen trenerkarriere i Oslo-fotballen, og i samarbeid med spesielt sportssjef Daniel Fredheim Holm, er den rekrutteringen noe de jobber mye med.

– Vi jobber ut fra det vi har kunnskap om, og så har vi fått et såpass godt kontaktnett de siste årene både Daniel og jeg at vi vet hvor vi skal se og hva vi skal se etter. Noen ganger vet vi også at vi må ta sjansen på noen som kanskje ikke er helt der enda, men som vi må kaste oss litt på, for å hindre at klubber som Strømsgodset, Sandefjord, Stabæk og andre henter dem. Da har vi samtaler med spillerne, rådfører oss med mennesker i livene deres og finner ut de er typene de sier de er. Det har vi hatt stor suksess med, sier Kåffa-treneren.

Stor erfaringsbank

Det samme gjelder for Moesgaard selv, som også har tenkt å bruke KFUM Oslo for å utvikle seg før han selv tar steget opp igjen til Eliteserien.

– For meg var det et riktig steg å gå til Kåffa. Jeg har fått en bred erfaringsbase etter hvert, og fått trent profiler som Christian Grindheim, Daniel Fredheim Holm og Morten Berre, samtidig som jeg har fått lært av trenere som Ronny Deila og Kjetil Rekdal. Jeg hadde en kjempereise i Vålerenga, med masse utfordringer og tok store steg der. Samtidig visste jeg at jeg ikke ville bli hovedtrener på Valle, og da er det veldig kjekt å få den muligheten her i Kåffa, sier Moesgaard som gleder seg til å teste ut livet som hovedtrener selv.

– Det er en veldig god følelse å ta over som sjef. Det er noe jeg har jobbet for lenge, der jeg har plukket opp ting fra mange trenere og sett og erfart mye. Gjennom den reisen jeg har vært på føler jeg at bagen er full og at jeg er klar for å ta steget opp. Så betyr ikke det at jeg kommer til å vinne kamper basert på det alene, men jeg føler meg trygg på at jeg har gjort det jeg kan for å forberede meg best mulig, sier Moesgaard.

Grunnlaget for videre utvikling av Kåffa skjer på treningsfeltet på Ekeberg. (Pål Karstensen)

Den tidligere Vålerenga-assistenten sier det var godt å få tid til å reise litt rundt i OBOS-ligaen, og kjenne på det som assistent, før han nå tar over.

– I løpet av det året som kommer vil det komme både oppturer og nedturer, og jeg vil lære veldig mye om hvordan det er å være hovedtrener. Jeg må kjenne på det å ha ansvaret, og stå for de valgene som er tatt, på kroppen. Nå er det jeg som må svare for alle tapene som kommer, og jeg som har det siste ordet. Det vil bli en ny opplevelse, og er noe jeg ser på som en verdifull erfaring på min reise som fotballtrener, avslutter Moesgaard.

