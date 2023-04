Lyn med scoringsgaranti. Mål i samtlige treningskamper

Det er stor spenning knyttet til Lyns comeback i 2. divisjon (nivå 3) i norsk fotball der de skal opp mot Oslorivalene Grorud, Kjelsås og Vålerengas 2. lag.

Etter opprykket i fjor var det uttalte målet å stabilisere seg i 2. divisjon. Nå peker mange på dem som opprykksfavoritt.

- Vi tar ingenting for gitt. Vi skal være konkurransedyktige, det kan jeg love, sier en nøktern trener Jan-Halvor Halvorsen til Dagsavisen etter en overbevisende generalprøve på Kadettangen.

- Men jeg er veldig fornøyd med at vi klarer å følge opp den gode kampen mot Skeid (seier 4-2), legger han til.

Fire spillemål

Palmesøndag ble det 5-2-seier over divisjonskollega Bærum på kunstgresset i Sandvika. Men Bærum er i avdeling 2, så lagene møtes ikke i serien.

Fire spillemål og en dødball lå bak de fem scoringene som skaper stor optimisme rundt klubben.

For det kan også legges til at alle kampene er spilt på bortebane, i mangel av egen hjemmearena. Eneste tap har kommet mot KFUM Oslo fra divisjonen over, men også i den kampen klarte Lyn å presse inn tre scoringer (tap 3-4).

Slik kom scoringene

Bastionen fyrte opp stemningen ved sjøkanten i Sandvika og etter fire minutter lå den første ballen i nota.

Herman Solberg Nilsen rykket forbi et par mann og la ut til Anders Bjørntvedt Olsen som igjen viste sine avslutteregenskaper.

Bærums Jibril Bojang utlignet på et godt volleyskudd etter drøye kvarteret, men Lyn svarte umiddelbart.

Ole Breistøl brukte musklene og kjempet inn Lyns andre scoring.

Etter en drøy halvtime fikk Lyn frispark på 18 meter og tilslaget til veteranen Ibba Laajab var igjen sikkert. Laajab måtte for øvrig ut med en liten skade noen minutter før pause.

- Han har slitt litt med achillesen og skulle egentlig bare spille en halvtime, sier Halvorsen.

Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen har sett laget sitt score i alle treningskampene i vinter. (Haakon Thon)

Den svakeste perioden

Lyns svakeste periode var i starten av 2. omgang da Bærum gikk ut høyere i banen. Det ga en fin redusering ved Rasmus Løvseth på en effektiv kontring.

Ole Breistøl og innbytter Henrik Elvevold satte de to siste fine spillemålene etter at Lyn hadde gjenvunnet kontrollen på kampen.

Lyn hadde i tillegg to skudd i stengene og kunne vunnet betydelig mer.

Dermed er det ro i leiren før Lyn reiser til Larvik for å møte Fram i første seriekamp mandag 10. april (2. påskedag).

- Har du ingen bekymringer, Halvorsen?

- Vi liker ikke å slippe inn mål, men når vi scorer fem får det være greit, gliser han.

Første hjemmekamp borte

- Dessuten er vi litt skadeutsatt i forsvaret, både på back- og midtstopperplassene. Der har vi litt for få alternativer, sier han.

Også Lyns første hjemmekamp er flyttet. Bislett er vinterstengt og kampen lørdag 15. april spilles på Nordre Åsen klokka 18.00.

- Da håper jeg at vår første hjemmekamp kan spilles på Bislett mot Grorud, sier Halvorsen.

Den kampen er satt opp lørdag 29. april.

FAKTA

Treningskamp menn søndag:

Bærum – Lyn 2–5 (1–3)

AJ Arena, Sandvika: Ca. 250 tilskuere.

Mål: 0–1 Anders Bjørntvedt Olsen (4), 1–1 Jibril Bojang (16), 1–2 Ole Breistøl (18), 1–3 Ibba Laajab (31), 2–3 Rasmus Løvseth (51), 2–4 Ole Breistøk (57), 2–5 Henrik Elvevold 61)

Lyn: Alexander Pedersen – Håvard Meinseth (Brage Hylen fra 75), August Randers, William Sell, Erlend Sivertsen (Martin Bakken fra 55) – Julius Skaug (Henrik Elvevold fra 55), Even Bydal, Herman Solberg Nilsen – Anders Bjørntvedt Olsen, Ibba Laajab (Markus Ottesen fra 42, Ole Breistøl.