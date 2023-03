Lyn fikk det til å bruse i blodet på KFUM-treneren: - Jeg kjenner at det koker

KFUM arena (Dagsavisen): Det ble en merkelig avslutning på lørdagens treningskamp mellom KFUM og Lyn på Ekeberg. For etter at Petter Nosa Dahl hadde scora ett mål tidlig i hver omgang, så det ut til å bli en komfortabel Kåffa-seier da Remi Svindland stanget inn 3-0 etter 78 minutter.

Men det skulle det ikke bli. For Lyn gikk i angrep rett fra avspark, og selv om ikke Henrik Elvevold sin avslutning traff innenfor rammeverket tok det kun sekunder igjen før den første Lyn-reduseringa kom, signert Ibba Laajab.

Saken fortsetter under bildet.

Ibba Laajab var svært sentral da Lyn nesten klarte å hente opp KFUMs ledelse. (Haakon Thon)

Samme mann var frampå fem minutter seinere, men denne gangen ble skuddet redda, men på returen kom Anders Bjørntvedt Olsen, og sørget for 3-2. Bjørntvedt Olsen måtte ut tidlig i første omgang, noe som gjorde at Lyn kun hadde ti mann på banen da Kåffa scora 1-0 etter fem minutter av kampen.

Men det var altså ikke verre enn at han kunne komme inn i andre omgang igjen, og fullføre kampen med scoring.

Saken fortsetter under bildet.

Anders Bjørntvedt Olsen fikk seg en smell i hodet i første omgang, men kom inn i andre omgang, og scora Lyns andre mål. (Haakon Thon)

– Følelsene tar overhånd

To minutter før slutt klinket Robin Rasch inn et frispark fra 16-meterstreken, som Yasir Sa’Ad hadde skaffa, men Lyn var ikke helt ferdige. For i det klokka bikka nitti minutter satte Salim Laghzaoui inn Lyns tredje, men der stoppa også målfesten på Ekeberg denne lørdagen.

I det kampen ble blåst av utbrøt KFUM-keeper Vedeler:

– Er det mulig!? Det er helt utrolig.

Og de samme tankene kunne det virke som hadde gått igjennom hodet til trener Moesgaard. For til tross for seier var det ingen blid Kåffa-sjef som tok turen i garderoben etter kampslutt.

– Jeg blir amper, og kjenner følelsene tar litt overhånd der. Vi kan godt gjøre én feil, det skjer. To feil, da må man våkne, men så kommer tredje, og nesten også det fjerde, og da blir det litt varmt for meg. For det handler om å spille inn kamper. Vi nærmer oss seriestart, så det kan vi ikke ha, forteller han til Dagsavisen.

Det som bekymrer han mest er at dette har vært en tendens gjennom hele sesongoppkjøringa.

– Vi har gjort litt av dette tidligere i oppkjøringa - rota litt til på slutten - så det er derfor det også sitter litt ekstra i, innrømmer han.

– Jeg skulle vært uten det. Jeg skulle hjem med en 3-0-seier, og vært ferdig med det der, legger han til.

Saken fortsetter under bildet.

Petter Nosa Dahl scoret kampens to første mål. (Haakon Thon)

– Sesongbeste

Til tross for en rotete og vak avslutning på kampen var likevel Kåffa-sjefen generelt sett veldig godt fornøyd med det de presterte denne lørdagen.

– Jeg er superfornøyd i 78-80 minutter, og så gir vi bort tre mål. Det er jo det siste man husker, så jeg kjenner at det koker litt ekstra. Men fram til det er jeg superfornøyd, det er det beste vi har gjort i år. Lyn kommer knapt nok over midten i første omgang, og vi kan score 6-7 mål.

– Hvordan forklarer man nesten-kollapsen?

– For meg var det holdninga som endra seg. Folk litt mer avslappa, leder 3-0, og tror det har vært enkelt det man har gjort, men det har vært gjort på hundre prosent. Da blir det utfordrende, og det smeller. Det må man ta til seg, og lære, svarer Moesgaard, og fortsetter:

– Som jeg sa til gutta også, oppi all energien og den høye pulsen; «dette er det beste vi har gjort i år». Men akkurat den mentale biten å fullføre nitti minutter er viktig. Uansett om du blir bytta inn, og vil vise seg fram.

Saken fortsetter under bildet.

Til tross for at Moesgaard var irritert over de tre innslupne målene var han strålende fornøyd fram til Remi André Svindland (bildet) scoret 3-0-målet 12 minutter før slutt. (Haakon Thon)

Fornøyd med moralen

I Lyn leiren var trener Jan Halvor Halvorsen naturligvis veldig fornøyd med det som fikk KFUM-treneren til å koke.

– Jeg er veldig fornøyd med moralen i laget, og vi kunne faktisk hatt 4-4 på slutten der også, smiler han.

– Men det viser moralen i laget, legger han til.

Halvorsen var i veldig godt humør etter kampen, og stilte seg blant annet opp midt i løypa der KFUM-spillerne jogga ned, og piska dem med oppmuntrende ord, og et stort smil om munnen. KFUM-spiller Remi Svindland svarte med å inviterte Lyn-treneren til å bli med på den lille økta. Det sto Lyn-treneren over.

Men spillerne til Halvorsen slapp ikke unna kjøret til Svindland og hans kamerater i KFUM. Men Halvorsen prøver å se positivt på det hele.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk kjørt oss skikkelig. Det ble en fysisk økt i første omgang i forhold til at vi ble løpende veldig mye etter. Det var jo to divisjoner forskjell på disse laga i fjor, og de er et topp OBOS-lag, så vi ble løpende mye etter i førsteomgang, og ble dype med kantene våre, så det ble lang vei når vi vant ballen. Og da vi vant ballen var vi upresise, men det syns jeg retta seg i andre omgang, sier Halvorsen til Dagsavisen, og peker på en ting de klarte å justere i pausen:

– Vi klarte å stå litt høyere med kantspillerne våre etter pause.

Saken fortsetter under bildet.

Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen fikk se sine gutter slite i første omgang på KFUM arena. (Haakon Thon)

– Vi ble engstelige

Før pause sleit de spesielt med å håndtere Simen Hestnes som kom på løp etter løp, og kom seg ned til dødlinja ved flere anledninger, og var nest sist på ballen da Nosa kunne trille inn 1-0 i åpent mål. Han og Sandal satte også Haltvik etter en halvtime, før Hestnes minuttet seinere satte opp Haltvik på ny, men uten at trønderen klarte å få ballen i mål denne lørdagen. Han skjøt også i stolpen seks minutter etter pause. Returen satte Nosa i mål til 2-0.

Halvorsen synes han så tegn til at hans spillere ble litt engstelige i møte med et sterkt KFUM-lag, spesielt i første omgang.

– Vi var litt engstelige i dag, fordi vi møter et veldig godt lag. Så hver gang vi vant ballen ble vi litt engstelige, så vi turte ikke å holde på den. Så måtte vi jage, og det er slitsomt. Veldig fornøyd i forhold til at vi kommer tilbake, og scorere tre mål mot et såpass bra lag, avslutter Halvorsen.

---

KAMPFAKTA

KFUM - LYN 4-3 (1-0)

Mål: 1-0, Petter Nosa Dahl. Assist: Simen Hestnes (4′), 2-0 Petter Nosa Dahl. Assist: Teodor Haltvik (50′), 3-0 Remi André Svindland. Assist: Håkon Hoseth (76′), 3-1 Ibba Laajab (77′), 3-2 Anders Bjørntvedt Olsen. Asssist: Ibba Laajab (82′), 4-2 Robin Rasch (87′), 4-3 Salim Laghzaoui (89′).

Startoppstilling:

KFUM: Andreas Vedeler - Keivan Ghaedamini, Akinshola Akinyemi, Ayoub Aleesami, Håkon Hoseth - Robin Rasch, Sverre Sandal, Simen Hestnes - Yasir Sa’Ad, Petter Nosa Dahl, Teodor Haltvik.

Benytta innbyttere: Mathias Tønnesen, Noah Jacobsen, Morten Vang, Remi André Svindland, Kristian Aarstad, Johannes Hummelvoll-Nuñez, Thomas Klemetsen.

Lyn: Alexander Pedersen - Hermann Solberg Nilsen, William Sell, August Randers, Håvard Meinseth - Even Bydal, Julius Skaug, Henrik Elvevold - Markus Ottesen, Ibba Laajab, Anders Bjørntvedt Olsen.

Innbyttere: Salim Laghzaoui, Brage Hylen, Stian Ringstad, Martin Solli, Isaac Barnett, Andreas Strømme.

---