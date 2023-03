Lyn testet ny back mot Skeid. Avklares i morgen

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Lyn spilte en god førsteomgang og skaffet seg en tomålsledelse til pause. Til slutt endte det også med tomålsseier, 4-2, men det kunne vært mange flere mål her. Uansett var dette en god gjennomkjøring for Lyn der flere spillere var tilbake fra skade, og noen nye tilskudd fikk vist seg fram.

– Dette var en god gjennomkjøring. Jeg er fornøyd med førsteomgangen som er veldig bra fra oss. Vi er godt organisert, skaper sjanser, scorer flotte mål og jobber godt med presspillet. Selv om vi møter Skeid, et solid OBOS-lag, skal vi øve på våre ting. I tillegg har vi en rekke flere karer tilgjengelig nå. Det er veldig viktig for oss å få alle gutta i gang, sier Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

Eliteserieerfaring på backen

Med Ole Breistøl, (han fikk 60 minutter), og Christopher Lindquist, (45 minutter), tilbake fra skade, prøvespiller Erlend Sivertsen (flere kamper i Eliteserien) på venstreback i førsteomgang, og Andreas Hellum inn de siste 20 var det mye krydder i Lyn-laget på en regntung Nordre åsen-matte.

Breistøl og Lindquist er kjent for de fleste, og Hellum ble signert for en stund siden, men Sivertsen er et tilskudd kanskje ikke så mange forventet. Backen har nesten 100 kamper for Kristiansund, 45 av dem på høyeste nivå i norsk fotball.

Det er ikke verst å få inn i et nyopprykket andredivisjonslag, men om det blir en signering der, det er enda ikke sikkert.

– Vi skal ha et møte om han i morgen, så får vi se. Han har ikke spilt tellende kamp på over et år, men har trent med Kristiansund i vår og er i god fysisk form, sier Jan-Halvor Halvorsen. Breistøl og Sivertsen utgjorde venstreflanken i Lyn og fant tonen. Det kan bli produktivt i lengden.

Laget var også produktive i første omgang. Et skremmeskudd fra Even Bydal i retning krysset var bare starten. Lyn hadde et lite trykk i de første ti minuttene og tok ledelsen. Det er mye dødballmål i laget, men korridorfrispark er ikke det vanligste. At Daniel Schneider er sist på ballen er heller ikke det, men han stusset inn denne innsvingeren fra Bydal etter åtte minutter.

Daniel Schneider scoret det første målet på Nordre Åsen onsdag. (Håvard Sollie)

En bredde med vinnere

Det var mye som fungerte for Bydal sentralt på midten, flankert av indreløperne Herman Solberg Nilsen og Julius Skaug. Sistnevnte er hentet fra Asker før denne sesongen og har spilt seg varm i Lyn-trøya. Han sier til Dagsavisen at han stortrives med tilværelsen.

– Det er utelukkende fine folk i denne klubben. Alle møter opp på jobb hver dag og jobber knallhardt for å bli bedre. Jeg merket fra første dag at i denne garderoben er det vinnerkultur, sier midtbanespilleren.

En viktig del av filosofien til Jan Halvor Halvorsen er presspillet, og det er mye av grunnen til at han var så fornøyd med prestasjonen i første omgang.

– Vi slipper oss ned av og til, og så står vi høyt og presser. Begge deler fungerte godt i dag, sier han.

Skeid hadde ballen en del og byttet svært mye, nesten halve laget halvveis i førsteomgang, for å øve på ulike spillfaser. Lyn hadde god kontroll på oksene før hvilen.

– Vi er godt organisert og veldig vanskelig å bryte ned, sier Halvorsen.

Ibba Laajab sørget for 2–0 da han sendte ballen rett i korthjørnet fra 18 meter. Ballen skjøt høy fart i det våte kunstgresset og Lars Kvarekvål ble stående og se på.

Det ble gjort enda flere Skeid-bytter i pausen, og Lyn begynte også å gjøre det samme. Derfor ble det mer åpent og kampen bar preg av dette i andreomgang. Det trekker også Halvorsen fram. Han slapp innpå blant andre Christopher Lindquist og Andreas Hellum, som begge har vært skadet i store deler av oppkjøringen.

– Det er svært viktig at de to får minutter i beina nå, sier Halvorsen.

Lindquist hadde et meget godt forarbeid da Brage Hylen satte Lyns fjerde. Hellum fikk et par enorme sjanser til å score, men må vente på sin første nettkjenning.

Lyns trener Jan Halvor Halvorsen var fornøyd med utbyttet på Nordre Åsen onsdag. (Håvard Sollie)

Store sjanser og flere mål

Det var noen veldig flotte Lyn-angrep etter pause også. Solberg Nilsen ble flyttet ned på back og hadde gode kombinasjoner med Henrik Elvevold inne sentralt. Anders Bjørntvedt Olsen spilte 90 minutter i dag og fikk æren av å sette Lyns tredje. Han satt det kontant i hjørnet etter 65 minutter.

– Jeg synes vi ruller opp en rekke flotte angrep i dag, sier Jan Halvor Halvorsen.

Da ledet Lyn 3-0, men herfra og ut åpnet kampen seg. Skeid fikk straffe like etter og Maxwell Effiom satte inn reduseringen. Det fulgte noen ordentlig feite Skeid-sjanser til ytterligere reduseringer, men de fleste avslutningene gikk utenfor. Det var bare Effiom som traff mål og han reduserte på nytt fra kloss hold med ti minutter igjen.

Da åpnet det seg store kontringsrom for Lyn som også maktet å utnytte det. Andreas Hellum fikk noen enorme sjanser, men det var en annen innbytter, Brage Hylen, som satt 2–4 på hel volley etter Lindquists flotte forarbeid. Med Lindquist og Erlend Sivertsen på backene vil Lyn få et backpar det lukter svidd av.

FAKTA

Treningskamp menn onsdag:

Skeid – Lyn 2–4 (0–2)

Nordre Åsen: Ca. 60 tilskuere.

Mål: 0–1 Daniel Schneider (18), 0–2 Ibba Laajab (36), 0–3 Anders Bjørntvedt Olsen (60), 1–3 Maxwell Effiom (straffe 62), 2–3 Maxwell Effiom (75), 2–4 Brage Hylen (84).

Gult kort: Mads Aaserud, Skeid

Skeid: Lars Kvarekvål (Isak Solberg fra 46) – Sulayman Bojang, Per Magnus Stering (Felix Leenborg Anthonessen fra 46), Hayder Altai (Anders Johansen fra 30), Fredrik Flo (Ousmane Diallo fra 30), – Kristoffer Hoven (Andreas Stensrud fra 46), Bendik Rise (Mads Aaserud fra 30), Torje Naustdal (Fredrik Vinje fra 46), Ulrich Ness (Florind Lokaj fra 30), Erik Nordengen (Kasper Omdahl fra 30) – Johnny Buduson (Maxwell Effiom fra 30).

Lyn: Alexander Pedersen – Håvard Meinseth (Martin Bakken fra 46), Daniel Schneider (August Randers fra 60), William Sell, Erlend Sivertsen (Christopher Lindquist fra 46) – Julius Skaug (Henrik Elvevold fra 46), Even Bydal, Herman Solberg Nilsen – Anders Bjørntvedt Olsen (Markus Ottesen fra 9.), Ibba Laajab (Andreas Hellum fra 7.), Ole Breistøl (Brage Hylen fra 46)