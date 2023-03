Skeid-tap på overtid. FFKs første mål på elleve omganger

Det lå prestisje i lufta i den iskalde treningskampen på Fredrikstad stadion søndag.

Skeid så på dette som den reelle generalprøven foran seriestarten 10. april. At det endte med tap på overtid sendte tankene tilbake til fjorårets vårsesong da tilsvarende skjedde gang på gang.

Her var det FFK-spiss Lucas Lima som sto for den forløsende scoringen. Han hang høyest lufta og headet ballen i en bue over Skeid-keeper Lars Martin Kvarekvål etter et fint innlegg. Det var lagt til fire minutter og scoringen kom 45 sekunder før slutt.

En liten snakkis

For hjemmelaget hadde scoringsvegringen blitt et mareritt og en liten snakkis i byen.

Skeid ble hjelperen som løste marerittet.

Kampen startet friskt med et godt skudd allerede i andre spilleminutt, men skuddet fra Tage Johansen ble slått til corner av Skeids prøvespiller i mål, Isak Solberg.

Dette er keeperen som tidligere i vinter trente med Vålerenga og som var i Kongsvinger i fjor høst. Han har landskamper for aldersbestemte lag.

Utover det stilte Skeid med toppet mannskap, det vil si den elleveren som ville startet hvis det var seriekamp.

Skeids to store sjanser

Skeid tok over mye av banespillet da Fredrikstads offensive kraft fislet ut og det var Skeid som fikk omgangens to største sjanser.

Først ved et godt skudd av Torje Naustdal etter et innøvd hjørnespark, men FFK-keeper Håvar Jensen fikk slått ballen til hjørnespark.

Men aller størst sjanse fikk Maxwell Effiom da han fikk et innlegg fra venstre alene foran mål men FFK-keeperen fikk slengt ut en fot som ballen traff på vei inn i nettmaskene.

Det var en kombinasjon av strålende redning og uflaks for Effiom som i hvert fall fikk presset ballen ned.

Skeid styrte mye av banespillet i denne omgangen med løpskraften til Torje Naustdal som ligger dypt i banen, bak Marcus Melchior som er den offensive linken til angrepet.

Kaptein Bendik Rise jobbet også hardt og serverte mange innlegg.

FFK overtok initiativet

Etter pause var Fredrikstad mer aggressive og skapte de få sjansene som var. Innbytter Noa Williams satte fart i FFK-angrepet og ti minutter før slutt burde Lucas Lima blitt matchvinner.

Da fikk han et innlegg foran mål som han blåste over fra åtte meter.

Skeid fikk til lite etter pause, det ble økende frustrasjon i laget som snakket på seg to gule kort, til Johnny Buduson og Erik Nordengen. Grunnen til det var et tilbakespill til keeper hos Fredrikstad som det ikke ble dømt på. Etter en drøy times spill ble fem mann byttet ut.

Og den eneste hendelsen som tangerte en målsjanse for Skeids del var en heading i nettveggen fra innbytter Anders Johansen.

Dermed har Skeid svingt fra 5-0 over Arendal til 2-4 for Lyn og 0-1 for FFK i de tre kampene etter at de ble slått ut av Molde i cupen.

I siste treningskamp før seriestart skal Skeid møte Strømmen på Nordre Åsen, mens Fredrikstad tar imot KFUM Oslo på Fredrikstad stadion.

FAKTA

Treningskamp menn søndag:

Fredrikstad – Skeid 1–0 (0–0)

Fredrikstad stadion: Ca. 100 tilskuere.

Mål: 1-0 Lucas Lima (90+4)

Gule kort: Johnny Buduson, Erik Nordengen og Fredrik Flo, Skeid.

Skeid: Isak Solberg (Lars Martin Kvarekvål fra 65) – David Hickson, Fredrik Flo, Per Magnus Steiring, Sulayman Bojang (Anders Johansen fra 65) – Erik Nordengen (Henning Tønsberg Andresen fra 73), Bendik Rise, Torje Naustdal (Hayder Altai fra 65), Marcus Melchior (Ulrich Ness fra 65), Maxwell Effiom (Anders Hoven fra 65) – Johnny Buduson.