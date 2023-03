Overbevisende av et lekent KFUM-lag i Sverige: - Vi får til det vi trener på

De hadde kanskje ventet seg tøffere motstand mot et lag som hadde dette som generalprøve foran seriestarten i Superettan (tilsvarer OBOS-ligaen), men KFUM kunne vunnet med nesten tosifret i denne kampen som endte med at hjemmelaget delvis ble pepet av banen av sitt eget lille publikum.

For dem som lurer på hvordan KFUM Oslo vil se ut i seriestarten mot Sogndal 10. april, fikk mange av svarene her.

Dahl er fortsatt i Kåffa

For hadde dette vært seriekamp, ville dette vært laget. Unntaket var Petter Nosa Dahl som er på landslagsoppdrag, men som også er aktuell for Bodø/Glimt.

– Han er foreløpig Kåffa-gutt, men er attraktiv, og det skjønner vi, sier en veldig fornøyd KFUM-trener Johannes Moesgaard til Dagsavisen etter kampen.

Da fikk vi også se hans mulige erstatter, Obi Okeke, gjøre sin KFUM-debut i sluttminuttene da han rakk å skaffe laget det tredje straffesparket rett før slutt.

Kantspilleren som kommer fra Asker, med bakgrunn både fra Skeid og Vålerenga, viste sin hurtighet da han skaffet straffesparket. Han rakk også å fyre av en rakett som keeper fikk slått til corner.

Straffespark ble det som nevnt tre av, alle like klare og de to første kom etter fellinger av spissen Thomas Klemetsen. De to straffene satte kaptein Robin Rasch hardt opp i nettaket, det samme gjorde Johannes Nunez, som tok den siste.

Våken spiss

Og for å bli ferdige med målene:

0–1 var det Klemetsen selv som satte fra kloss hold etter et flott angrep på venstrekanten som endte med et hardt skudd fra Johannes Nunez, som Klemetsen styrte i mål.

Det siste spillemålet (0–4) var det Yasir Sa’Ad som satte etter at Thomas Klemetsen hadde blokkert en pasning fra Örgrytes keeper, rappet ballen og spilte til en helt fri Sa’Ad, som startet på høyre ving i dette oppgjøret.

Klemetsen fikk uttelling ved å være våken rundt alt som skjedde i Örgrytes felt.

Høyt press

I tillegg til dette fikk vi se både hælspark og morsomme finter av et KFUM-lag som var i lekehumør. Men like imponerende var det at de forsvarsmessig kneblet svenskenes angrepsspill, vi registrerte vel kun en halvsjanse til hjemmelaget.

Örgryte ble nummer 13 i ligaen i fjor og kanskje det er beskrivende for kvaliteten for Sveriges eldste klubb. KFUM må ta med seg at de fikk til mye av de de har trent på i alle spillets faser. Og laget har sikre straffeskyttere!

– Vi hadde fokus på intensitet og lag før kamp og trente aktivt på høyt press og evnen til å håndtere det. Vi slet litt i starten, men etter hvert fikk vi denne kampen helt inn i vårt spor. Vi får til mye av det vi trener på. Det var godt å se, sier Moesgaard før bussturen hjem til Oslo.

Han antar at dette var KFUMs første internasjonale kamp på nærmere 20 år....

Han fikk også se at Jonas Hjorth og Dadi Dodou Gaye er tilbake etter skadefravær og da har KFUM tilnærmet skadefri tropp til seriestart. Unntaket er Håkon Stavrum som dessverre mister mye av sesongen.

Kåffa møter Fredrikstad i siste treningskamp neste helg før de serieåpner mot Sogndal på Ekeberg mandag 10. april (2. påskedag).

Vi kan vel tillate oss å si at det er grunn til å glede seg!

---

FAKTA

Treningskamp menn lørdag:

Örgryte – KFUM Oslo 0–5 (0–1)

Bravida Arena, Göteborg: Ca. 300 tilskuere.

Mål: 0–1 Thomas Klemetsen, 0–2 Robin Rasch (straffe 49), 0–3 Yassir Sa’Ad (52), 0–4 Robin Rasch (straffe 68), 0–5 Johannes Nunez (straffe 90).

KFUM Oslo (4-3-3): Andreas Vedeler – Håkon Hoseth (Jonas Hjorth fra 73), Ayoub Aleesami, Akinshola Akinyemi (Kristoffer Lassen Harrison fra 58), Keivan Ghaedamini (Dadi Doudo Gaye fra 73) – Simen Hestnes, Robin Rasch (Sverre Sandal fra 77), Johannes Nunez – Yasir Sa’Ad (Obi Okeke fra 61), Thomas Klemetsen, Remi-Andre Svindland.

---