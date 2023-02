Lyn slo Strømmen og tok sin tredje strake seier i oppkjøringen

Lyn har overbevist stort i sine første treningskamper denne vinteren, med 7-1-seier over Asker og en knallsterk 4-0-seier over Kjelsås sist. Strømmen rykket ned fra Obosligaen i 2021, og havnet på sjetteplass i PostNord-ligaen i fjor, og er med det en god målestokk for Lyn som har rykket opp til 2. divisjon igjen for første gang siden 2015-sesongen.

Til oppgjøret mot Strømmen fredag sendte trener Jan Halvor Halvorsen ut nøyaktig samme lag som startet mot Kjelsås, men på Strømmen stadion var det vertene som kom best i gang med kampens første store sjanser i åpningsminuttene, men begge skuddene gikk utenfor. Etter det fikk Lyn litt mer kontroll på ballen, og kom i gang med sitt eget pasningsspill mellom brøytekantene på Strømmen stadion.

Lyn skapte lite, og hadde problemer med å komme seg gjennom Strømmen-forsvaret i åpningskvarteret. Samtidig var vertene giftige på overganger, og fikk en god mulighet etter kvarteret på frispark like utenfor 16-meteren. Det forsøket satte Tobias Myhre over mål, men Strømmen var farligst frempå i åpningen.

[ Lyn etter overkjørselen av Kjelsås: - Vi har masse selvtillit ]

Sjansefattige første 45

Strømmen fortsatte å skape skuddmuligheter, der spesielt Younes Amers skudd fra rundt ti meters hold var det farligste, selv om det gikk rett i fanget på Alexander Pedersen. For Lyns del var det mye pasningsslurv og misforståelser den første halvtimen, som gjorde at laget egentlig ikke var i nærheten av å skape noe som helst.

Anders Bjørntvedt Olsen sto for Lyns første avslutning på mål sju-åtte minutter før pause, etter et godt Lyn-angrep. Lyn brøt fint, spilte seg gjennom Strømmens midtbaneledd og vendte spillet ut til Bjørntvedt Olsen. Han kom seg innenfor 16-meteren, men skuddet var ikke godt nok til å overliste Strømmen-keeper Nicklas Berg-Eriksen.

Minuttet før pause kom Markus Ottesen seg til innlegg fra sin høyrekant etter en god frispilling av Lyn, og inne i feltet prøvde Ibba Laajab seg på et sylfrekt brassespark, men den erfarne angriperen bommet på ballen. Mer skjedde ikke i en ganske sjansefattig omgang, der begge lag slo mye langt og var litt for upresise i pasningsvalgene.

[ Lyn fullstendig overlegne i sesongens første test: Seks mål på 35 minutter ]

Lyn i ledelsen ti minutter etter pause

Lyn satte inn Daniel Schneider, Ole Breistøl og Martin Bakken i pausen, men kampbildet de ti første minuttene etter hvilen var kliss likt som i store deler av første omgang. Begge lagene forsvarer seg lavt og kompakt, slik at det blir veldig lite rom å angripe i. Når pasningsspillet på begge lag også er upresist, skjer det ikke mye.

Ti minutter etter pausen fikk Ole Breistøl sjansen én mot én etter at Ibba Laajab fikk lagt ballen ut på kantspilleren, men Breistøls skudd ble blokkert. Minuttet senere var imidlertid Breistøl på farten igjen, og denne gangen ble det suksess for Lyn etter at kantspilleren flikket igjennom back Herman Solberg Nilsen.

Han fikk plutselig en autostrada inn mot Strømmens mål, og da han prøvde å finne en lagkamerat inne i feltet gikk ballen via en Strømmen-spiller og i mål. Dermed kunne Bastionen fyre opp sine bluss på Strømmen stadion.

[ Lyn kan miste to av tre lokaloppgjør på Bislett: - Ekstremt synd ]

Lyn kontrollerte inn til seier

Strømmen hadde mye ball de første ti minuttene etter Lyns ledermål, men klarte ikke å komme til noen sjanser mot et Lyn-lag som forsvarte seg godt. Det ble mye kriging på midten, stillingskrig og forsøk på gjennombrudd som ble klarert unna av Lyn, før Strømmen da måtte begynne på nytt bakfra.

Strømmen byttet fem spillere med omlag ti minutter igjen, noe som gjorde at Lyn klarte å komme seg litt mer med spillemessig igjen etter et visst Strømmen-press. Lyn fikk en del gode brudd på et Strømmen-lag som jaktet utligning, men klarte aldri helt å finne de riktige kombinasjonene til å skape spesielt mye selv heller.

Alexander Pedersen i Lyn-buret måtte redde et langskudd fra Strømmen minuttet før slutt, men flere muligheter fikk ikke Strømmen. Dermed er Lyn fortsatt ubeseiret så langt i år, og har altså slått to 2. divisjonslag og et lag som rykket ned fra 2. divisjon i fjor hittill. Mot Strømmen var det bunnsolid i forsvar, også gjorde man akkurat nok til å få med seg seieren, selv om det ikke var spesielt imponerende angrepsspill heller fra Lyns side.

[ Halvveis til seriestart – sjekk Lyns resterende treningskamper her ]

---

Kampfakta:

Treningskamp, fotball

Strømmen – Lyn 0-1 (0-0)

Strømmen stadion

Mål: 0-1 Marcus Paulsen selvmål (56.)

Gule kort: Brage Naustdal, Nikolai Solberg, Henrik Olsen, Strømmen. Ole Breistøl, Even Bydal, Lyn.

Lyn (4-3-3): Alexander Hurlen Pedersen – Håvard Meinseth, August Randers, Wiliam Sell, Herman Solberg Nilsen – Henrik Elvevold, Even Bydal, Juliaus Skaug, – Anders Bjørntvedt Olsen, Ibba Laabaj, Markus Ottesen

Benyttede innbyttere: Daniel Schneider, Ole Breistøl, Martin Bakken, Imad Mahnin,

---