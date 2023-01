Lyn kan miste to av tre lokaloppgjør på Bislett i år: – Ekstremt synd

Onsdag skrev Dagsavisen om at Skeid hadde fått avslag fra å bruke Bislett til å spille sine siste kamper for sesongen, noe som også vil påvirke Lyn som spiller der regelmessig. I tillegg til årets siste hjemmekamp mot Fram Larvik lørdag 11. november, er det også ventet at årets to første hjemmekamper 15. april og 29. april ryker.

– Vi har ikke fått noen beskjed fra kommunen på at vi ikke kan spille kampene våre på Bislett da, og det er selvsagt både det vi håper på og jobber for, men med tanke på når de første kampene har blitt spilt på Bislett de siste årene har vi tatt kontakt med Skeid for å ha en reservearena klar som backup, sier daglig leder Bjørn Gohn Jønsberg til Dagsavisen.

Håper på Bislett – vil leie Nordre Åsen

Lyn-lederen opplyser at han snakket med sin kollega Daniel Holmeide Strand i Skeid så sent som onsdag om situasjonen.

– Vi har ingen reservearena vi kan spille på som er godkjent, og det er heller ikke flust med gode alternativer rundt om i Oslo. Det gjør at Nordre Åsen faktisk er det beste alternativet, selv hvor mye det er skrevet om den banen de siste årene og at det nå er kork som underlag. Vi har en god dialog med Skeid, som kan tilby en god bane, tak over hodet og gode fasiliteter ellers, forteller Jønsberg.

Forrige sesong spilte Lyn årets første hjemmekamp på Bislett 22. mai, etter å ha spilt de to første serierundene på Nordre Åsen. Jønsberg tror det kan være et realistisk scenario også i år, slik at årets første hjemmekamp på Bislett da først kommer mot Ørn-Horten 29. mai.

– Det vil jo være ekstremt synd hvis det ikke går seg til, og vi må spille kampene mot Kjelsås og Grorud et annet sted enn på Bislett. Vi ønsker selvsagt å spille serieåpningen på Bislett, og spesielt med tanke på at det er et lokaloppgjør etter et opprykk. Det er på Bislett vi hører hjemme, og det er jo ingen tvil om at det vil komme flere folk på stadion om vi spiller på Bislett, sier Jønsberg.

– Flaut for lagene i Oslo

Han legger også til at det er en økonomisk side for klubben her, både med tanke på å leie Nordre Åsen, men også i tapte billettinntekter.

– Siden vi ikke har diskutert dette verken med Oslobygg eller Bymiljøetaten, har jeg ikke oversikt over alle alternativene eller hva som er mulig å få til. Vi får se hva som skjer, men jeg tenker at vi nok lar det gå en måned til før vi konkluderer. Så fort snøen er borte vil vi legge over en duk, for å fremme gressets vekstsesong, også får vi håpe på det beste, sier Jønsberg og legger til:

– Det er jo flaut for lagene i Oslo at vi til stadighet havner i denne situasjonen at vi må flytte på oss, og at banene vi spiller på ikke er godkjent. Det gjør det jo vanskeligere for oss alle å bygge identitet og skape en ordentlig fotballkultur i byen, så det beste hadde jo vært om kommunen var litt mer behjelpelig med å tilrettelegge for det arbeidet vi gjør. Det skal jeg ikke legge noe skjul på, forteller han.

Lyns daglige leder Bjørn Gohn Jønsberg jobber for å få serieåpningen lagt til Bislett, men har samtidig tatt kontakt med Skeid for å sikre seg en reservearena som Lyn kan starte sesongen på. (Aslak Borgersrud)

Lyn-sjefen mener en utvidet sesong i begge ender for Bislett vil gagne alle. Ikke bare Lyn selv, men også de resterende Oslo-klubbene, i tillegg til både friidretten og andre som ønsker å bruke Bislett.

– Bislett er en knallbra arena, og en av de fineste vi har i Norge. Det er en nasjonalarena med mye historie, som er verdt å ta vare på og utbedre så enda flere kan ta den i bruk. Den har en fantastisk beliggenhet, den har bra infrastruktur og det er gode fasiliteter. Bislettalliansen drifter anlegget veldig bra, og er alltid hjelpsomme, og banemannen vi har hatt er kjempeflink, sier Jønsberg.

Vil prøve å finne en høstløsning

En gladnyhet som det er mulig å finne i all baneproblematikken, er at Lyn styrer klar av Bislett Games og Findings Festivalen, slik at hjemmekampene ellers ikke blir påvirket før tidligst i årets siste runder.

– Jeg var ikke klar over at de siste rundene kunne by på problemer før jeg snakket med Daniel og han sa at de ikke hadde fått lov til å bruke Bislett. Siden det er såpass langt fram i tid, håper vi å komme til en løsning som gjør at vi får utvidet sesongen et par uker. Hvordan vi gjør det har jeg ingen fasit på nå, men det vil jo gagne både oss i Lyn, det vil gagne Skeid, det vil gagne de som driver på med friidrett og det jo har jo også hendt at landslagene har brukt Bislett til å trene på rundt de tider. Så vi får se hva som er mulig å få til der, sier han.

I løpet av året skal underlaget også skiftes på Kringsjå, slik at hovedbanen der blir kraftig oppgradert. Den har også skapt problemer for Lyn tidligere, men spesielt for Lyns damelag. Sammen med forbundet har Lyns damelag forøvrig vært på befaring på Bislett for å se om den kan brukes i Toppserien, men Jønsberg sier det er lite aktuelt at herrelaget vil se på muligheten for å avslutte sesongen på en oppgradert Kringsjå-bane.

– Hvis vi ikke kommer til en løsning med kommunen og Oslobygg, kommer vi nok ikke til å spille den siste kampen på Kringsjå. Forholdene der oppe er litt for små for oss, uavhengig av om de får skiftet underlag og får godkjent banen. Det er en grunn til at vi valgte å spille på KFUM Arena og Nordre Åsen da vi måtte flytte på oss i fjor, og vi ønsker jo fortrinnsvis å spille på Bislett. Det er det som er vårt hjem og vår identititet, sier Jønsberg og legger til:

– Det eneste som er helt uaktuelt, det er å leie Intilty. Hvis det blir det eneste alternativet, da kommer ikke jeg til å være i denne jobben mer. Det får holde med at vi må dit for å møte VIF 2 i år, men mer enn det orker jeg ikke, slår Lyn-lederen fast.

Tror på 1-2 spillere til inn

Utover baneproblematikken har også Lyns herrelag startet opp med treningene, og de mener klubbens daglige leder ser uforskammet bra ut.

– Sportslig er vi på et helt annet sted nå enn det vi var da vi startet sesongen i fjor. Kvaliteten og innsatsen på treningene bare denna uka har vært så bra, at vi har bestemt oss for å avlyse fredagens trening for at totalbelastningen for spillerne ikke skal bli for stor for tidlig. Det er vanskelig for meg å si om det er bra nok for 2. divisjon, men det ser virkelig veldig positivt ut, forteller Jønsberg.

Likevel er det mulig det kommer et par spillere til inn portene på Bislett før sesongstart.

– Vi har merket et ekstremt stort press på akkurat den biten, og at det er veldig mange spillere som ønsker å spille for oss. Nå fikk vi tilbake Jacob Hanstad, som var veldig gøy, da det er godt å se gamle Lyn-spillere returnere hjem. Målet var hele veien å beholde stammen av spillere, og ikke hente 10-15-spillere foran årets sesong. Hvem som eventuelt skal inn nå er det opp til Jan Halvor (Halvorsen, Lyn-trener) og hans team å bestemme, men at det kan komme inn 1-2 spillere til er ikke utenkelig, sier Jønsberg og legger til:

– Jeg synes vi har et veldig godt lag på papiret, og spesielt da fremover på banen. Jeg tror ikke det kommer inn noen flere indreløpere eller spisser, men det kan hende vi vil ha inn økt konkurranse i forsvar. Vi får se litt hva som skjer. Det er viktig at vi ikke forhaster oss også, men heller finner de riktige typene som passer inn, forteller Lyn-sjefen.

På grunn av sykdom hos Bymiljøetaten har ikke Dagsavisen fått svar på våre henvendelser angående Lyns kamper på Bislett denne sesongen.

