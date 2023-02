Lyn fullstendig overlegne i sesongens første test: - Veldig godt fornøyd

FØYKA (Dagsavisen): Etter 35 minutter sto det hele 0-6 på tavla. Det forteller hvor overlegne Lyn var i første omgang. - Vi stormer ut fra start og scorer mange flotte mål. Ble det 7-1 til slutt, spør assistenttrener Glenn Harmann seg i samtale med Dagsavisen etter kampen. Han har helt rett. Asker ble knust 7-2 av Frigg forrige helg og i dag var det en annen Osloklubb som lekte med laget omtrentlig 25 minutter med bil fra Ullevål.

- Det er bra trykk

Anders Bjørntvedt Olsen satte det første etter tre minutter med et presist skudd med venstrefoten. Ikke lenge etter hadde han faktisk satt inn et hattrick før Ibba Laajab meldte seg på. Bjørntvedt Olsen satt enda ett før Laajab ble tomålsscorer. 0-6 til pause. Målene kom fra noen flotte angrep og mange brudd etter høyt press. Jan Halvor Halvorsen pisket sine spillere i det høye presset, slik som man er vant til å se han.

- Vi ønsker å være gode i presspillet både defensivt og offensivt. Det er jo en stor del av Jan Halvors filosofi. Vi skulle være kompakte som lag og være raske med overgangene. Samtidig øver vi på balansen med ballen i beina. Når skal vi angripe og når skal vi holde. Jeg er veldig fornøyd med gjennomføringen. Det er bra trykk og intensitet, sier Glenn Hartmann.

Glenn Hartmann gir firemålsscorer Anders Bjørntvedt Olsen en beskjed. (Håvard Sollie)

Meinseth fra start

Håvard Meinseth er det nyeste tilskuddet i laget og han startet som høyreback i dag. Ingen av de andre nysigneringene var klare til denne kampen. Meinseth har over 100 kamper i 2. divisjon og tar med seg mye erfaring inn i klubben. - Vi er veldig fornøyd med Håvard. Han har nivået, erfaringen og personligheten som skal til, sier Glenn Hartmann.

Det ble ikke de store prøvelsene defensivt i dag, men desto mer tid til å vise seg frem offensivt. Det er en god pasning- og innleggsfot i den høyreiste backen. - Det er en klok og hurtig spiller med stor løpskapasitet, sa Hartmann til lyn1896.no da klubben offentliggjorde signeringen.

Håvard Meinseth spilte høyreback og gjorde sakene sine godt etter overgangen fra Arendal. (Håvard Sollie)

Ny spiller på vei inn

Ellers kunne Hartmann også røpe at det veldig snart kommer en ny kantspiller inn i klubben. Han vil ikke si hvem det er enda, da kontrakten ikke er signert. - Men vi er enige om betingelsene. Det gjenstår bare en signatur. Det er snakk om en ung og spennende kantspiller med hurtighet og rykk som sine styrker. Det er en kar vi har veldig tro på og han vil bekle en posisjon som vi trenger mer bredde i, sier Glenn Hartmann.

Ole Breistøl er på skadelisten og det er bare én av mange tunge forfall til kampen i dag. - Vi er litt tynne om dagen, som man kan se på laget vi stiller med i dag, sier Hartmann. Christopher Lindquist, Mikkel Tveiten, Daniel Schneider, David Tavakoli og nysigneringene Andreas Hellum og Jacob Hanstad var alle utilgjengelige i dag. Hellum er langtidsskadet, mens det er litt sykdom og andre småskader blant resten. Hartmann forteller at et flertall vil være klare om to eller tre ukers tid.

Det blir nok derfor et ganske likt lag Lyn stiller med neste helg. Da tar de turen til Ørn-Horten for en ny treningskamp. - Det blir nok tøffere motstand etterhvert, avslutter Glenn Hartmann.

Det var en kald dag i Asker, men Bastionen stilte selvfølgelig opp. (Håvard Sollie)

Kampfakta

Treningskamp lørdag 4. februar

Asker - Lyn 1-7 (0-6)

Føyka, ca 150 tilskuere

Mål: 0-1 Anders Bjørntvedt Olsen (3.), 0-2 Anders Bjørntvedt Olsen (22.), 0-3 Anders Bjørntvedt Olsen (26.), 0-4 Ibba Laajab (30.), 0-5 Anders Bjørntvedt Olsen (33.), 0-6 Ibba Laajab (35.), 1-6 (58.), 1-7 Martin Solli (90.)

Lyn:

Alexander Pedersen - Håvard Meinseth, August Randers, William Sell, Herman Solberg Nilsen - Even Bydal, Henrik Elvevold, Martin Bakken - Anders Bjørntvedt Olsen, Abdurahim Laajab, Brage Hylen

Etter pause kom det en rekke bytter. Mange juniorspillere fikk prøvde seg. Viktor Engh, Julius Skaug, Salim Laghouzi, Andreas Strømme, Fredrik Ek, Matias Railo, Imad Mahin, Isac Barnett og Martin Solli kom alle inn for Lyn.

