Lyn etter overkjørselen av Kjelsås: - Vi har masse selvtillit

GREFSEN STADION: (Dagsavisen): Lyn overrumplet Oslo-rival Kjelsås på deres egen hjemmebane onsdag kveld. Bare en treningskamp, men likevel en klar pekepinn på vektforskjellen dem imellom. De er i samme 2. divisjonsavdeling og møtes allerede i andre serierunde, som er omtrent to måneder til.

Tok Kjelsås på fysikken

Lyn ledet hele 3–0 til pause, og det var fortjent. Med råere fysikk og raskere tempo i beina var det de nyopprykkede som var klart best. Det var også begge lags omtrent beste ellever som spilte førsteomgangen, derfor var kvalitetsforskjellen overraskende stor.

– Vi spilte med Ibba på topp som et oppspillspunkt og skulle vinne dette på fysikken. Han blir snart 38 år og er i utrolig god fysisk form. Og vi har raske spillere, som nye Markus Ottesen på kanten, som gjør det vanskelig for dem. Vi ønsker fart og tempo i alle deler av laget, sier Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen til Dagsavisen.

Etter pausen byttet lagene stort sett hele elleveren og det ble dermed en litt annerledes kamp. En av de ytterst få som spilte alle 90 minuttene var Anders Bjørntvedt Olsen som fastsatte sluttresultatet til 0–4 med et herlig soloraid og en sylfrekk lobb over Kjelsås-veteranen Terje Kirsebom.

– Det er ikke ofte jeg scorer sånne mål, men det teller jo bare som ett mål uansett. Mål er mål, sier Bjørntvedt Olsen nøkternt til Dagsavisen.

Lyns sportssjef Glenn Hartmann sammen med trener Jan Halvor Halvorsen i tåka på Grefsen stadion. (Håvard Sollie)

Flyt i angrepsspillet

Lagene stilte altså nokså toppet fra start. Det er likevel alltid noen fravær, for Lyn manglet David Tavakoli, Christopher Lindquist, Ole Breistøl og Mikkel Tveiten, for å nevne noen. Henrik Elvevold og Daniel Schneider startet på benken og kom inn til andreomgang. Kjelsås-stopper Henning Vassdal måtte gi seg med skade etter 13 minutter og ble erstattet av unge Jesse Boateng. Kjelsås spilte herfra med et svært ungt stopperpar og mot Ibba Laajabs gode fysikk begynte initiativet i kampen å gå i Lyns favør.

Det ble store problemer for Kjelsås å stoppe oppspillene på Laajab, og deretter å ta fra han ballen. Veteranen tok i bruk fysikken og deretter rutinen da mange av angrepene gikk gjennom han. Først et oppspill og fordeling ut på kantene. Her kom den nye vingen fra Tromsø, Markus Ottesen, inn. For han ble satt opp gang på gang langs venstrekanten og utfordret både ut- og innover. Hans styrker kom virkelig til sin rett.

Men den første scoringen var det noen andre som sto for. Martin Bakken hadde også en god kamp sentralt på midten, her var han med i angrepet på venstre, kom seg foran Kjelsås-keeper William Da Rocha og fikk lagt inn. Ibba Laajab tuppet ballen over streken og heretter var Lyn inne i en meget god periode.

Angrepene kom på rekke og rad, Herman Solberg Nilsen, som har spilt venstrekant i årets to første treningskamper, har vist seg målfarlig når han kommer fra dypet. I etterkant av et innlegg vant han ballen inne i boksen og prikket inn 2–0 ved halvtimen spilt.

Markus Ottesen viste seg fram

Kjelsås maktet ikke å demme opp, fant ikke posisjonene og var upresise i spillet sitt. Det ga Lyn enorme rom, særlig på kantene, og Markus Ottesen skulle virkelig skinne i omgangens siste kvarter. Han viste fram overstegsfinter, såledragninger og raske tyngdeoverføringer. Med et blikk for pasninger og skudd lukter det også sluttprodukt.

Det beviste han at han har da Even Bydal signaliserte på 20 meter. Ottesen tok en sålefinte og slo ut til ankeret. Bydal fant nærmeste hjørne på direkten. En flott scoring og bare få minutter senere kunne Ottesen gjort det selv. Fra hjørnet av sekstenmeteren gikk han for en slags chip med innsiden av foten. Ballen dalte over Kjelsås-keeper Da Rocha og traff oversiden av tverrligger.

– Dette var en veldig fin første kamp for min del. Jeg fikk en assist, men det er synd jeg ikke scoret. Det var det eneste som manglet, sier Ottesen til Dagsavisen.

Han angrer ikke på valget om å dra til Lyn.

– Lyn er en flott klubb og jeg er veldig fornøyd med å ende opp her. De har vist stor interesse for meg. De spiller veldig fin fotball og det var mye av grunnen til at jeg også ville hit, sier Lynvingen.

En annen kamp etter pausen

Kjelsås byttet omtrent alle i pausen mens Lyn fordelte sine innbyttere utover i kampen. Uansett endret kampbildet seg veldig mye. Det ble jevnere og færre sjanser.

Defensivt hadde William Sell svært god kontroll. Han kunne selv scoret på corner, men ble stoppet av 43-åringen Terje Kirsebom i Kjelsås-målet. Daniel Schneider erstattet August Randers tidlig i andreomgang mens Alexander Pedersen og Fredrik Pedersen sto en omgang hver. Elvevold kom inn sentralt, etter hvert også Salim Laghzaoui.

Kjelsås og Pakow Bonful kom nærme en redusering, men det hindret Lyn-keeper Fredrik Pedersen da han raskt kom ut og gjorde vinkelen smal. Etter hvert som Ibba Laajab og Markus Ottesen takket for seg ble Anders Bjørntvedt Olsen flyttet opp som spiss. Som oppspillspunkt der fikk han vist fram sin svært gode hodestyrke i flere dueller. Han stusset videre til Henrik Elvevold som villig lusket rundt duellene.

Men det var med beina Bjørntvedt Olsen skulle imponere mest. Fra egen halvdel satte han fart i lengderetningen, slo tunnel på en Kjelsås-stopper og løp ifra resten med ballen i beina. Terje Kirsebom kom ut, det så Lyns nummer ni som iskaldt lobbet ballen over keeperen og i mål. En imponerende enkeltmannsprestasjon. Bastionen, som i kveld også hadde med seg fyrverkeri, hyllet han med å synge navnet i flere minutter etterpå.

– Vi er trygge på oss selv og har tatt med oss masse selvtillit fra Asker-kampen (7-1 seier). Og det er gøy å få med seg det målet, sier Anders Bjørntvedt Olsen.

Neste treningskamp er borte mot Strømmen 24. februar.

---

FAKTA

Treningskamp menn onsdag:

Kjelsås – Lyn 0–4 (0–3)

Grefsen stadion: Ca. 200 tilskuere.

Mål: 0–1 Ibba Laajab (21), 0–2 Herman Solberg Nilsen (32), 0–3 Even Bydal (41), 0–2 Anders Bjørntvedt Olsen (80).

Kjelsås lag 1. omgang: William De Rocha – Martin Rusten, Henrik Osnes, Henning Vassdal (Jesse Boateng fra 15), Greg Dusabe – Ahmed Abbas, Victor Halvorsen, Eivind Willumsen, Rasmus Vinge – Arman Nouri, Jens Bonde Aslaksrud.

Kjelsås 2. omgang: Terje Kirsebom – Sebastian Ottesen, Philip Halvorsen, Jesse Boateng, Kasper Krokan – Marius Stølan, Leo Bech Hermansen, Jakob Emblem-Olsen, Pakow Bonful – Filip Gripsgård, Patrick Siu Askengren.

Lyn: Alexander Pedersen (Fredrik Pedersen fra 46) – Håvard Meinseth (Erik Kristiansen fra 80), August Randers (Daniel Schneider fra 60), William Sell (Isac Barnett fra 87), Herman Solberg Nilsen – Julius Skaug (Salim Laghzaoui fra 61), Even Bydal, Martin Bakken (Henrik Elvevold fra 46) – Anders Bjørntvedt Olsen, Ibba Laajab, Markus Ottesen.