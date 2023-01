Berglie om Skeid-exiten: – Ikke i tvil om at en annen vil fylle de skoene

Nylig ble det klart at Skeid mister sin kaptein til Sandefjord. Berglie, som hadde utgående kontrakt med Gard Holmes mannskap, prøver lykken på øverste nivå.

– Det var på tide å komme inn i et nytt miljø. Få nye utfordringer. Jeg trivdes jo utrolig godt i Skeid, og føler jo at jeg har hatt tilstrekkelig med utfordringer der også. Men etter fire år er det kanskje på tide å gå ut av komfortsonen, sier Berglie til Dagsavisen.

– Du var en sentral brikke i Skeid. Hvordan tror du laget vil håndtere din exit?

– Det er det som er så fint med Skeid – det kommer alltid opp nye profiler. Jeg er ikke i tvil om at det kommer en annen som vil fylle de skoene, sier han.

Tror på Skeid

Berglie er trygg på at gamleklubben vil slå fra seg på nivå to i 2023.

– Laget fra i fjor har mer erfaring, og unge talenter kommer opp og banker på døren. Jeg tror det kan bli veldig bra, jeg. Skeid har veldig gode muligheter i 1. divisjon, mener midtstopperen.

I forbindelse med Skeid-exiten uttalte han til klubbens eget nettsted at han ser for seg å én dag vende tilbake til Nordre Åsen.

– Jeg mangler jo noen kamper på å nå 100. Så det må jeg prøve på.

– Blir det i 40-årsalderen, eller?

– He-he-he. Det blir nok før det.

Kan danne stopperpar med tidligere Kåffa-spiller

– Nå har du kommet deg til Eliteserien. Hva er ambisjonene videre?

– Vanskelig å si, men jeg har alltid sagt at jeg vil komme på et så høyt nivå som mulig. Først og fremst konsentrerer jeg meg nå om å spille meg inn på laget i Sandefjord. Jeg har fått signaler på at jeg skal bli satset på, og har allerede fått et godt forhold til trenerteamet og medspillerne.

– Det kan fort bli deg og tidligere KFUM-spiller Jesper Taaje som stopperduo?

– Jeg tror vi vil kunne utfylle hverandre bra, ja. Men det er jo andre stoppere her også, så vi får se. Men Jesper er en bra fyr på og utenfor banen, jeg kjente ham jo litt fra før også, sier Berglie.

Larvik-gutten trives i Oslo, og vurderte en periode å pendle mellom hovedstaden og Sandefjord.

– Men jeg falt til slutt ned på at det ble litt for langt. Det er slitsomt med flere timer i bil hver dag, poengterer han.

Tilbake på gutterommet

Derfor har han foreløpig flyttet hjem til gutterommet. Familiens hjem ligger bare en drøy 20 minutters kjøretur unna Sandefjords treningsfelt.

– Det er alltid koselig å komme hjem, sier han humrende.

– Så får jeg se hva jeg ordner etter hvert.

Berglie er glad for å ha kommet i gang med nye lagkamerater.

– Det er veldig gøy. Jeg har jo merket fra de første øktene at Sandefjord er et steg opp. Jeg satser på at vi skal slå fra oss i Eliteserien i år. Hvis ikke hadde jeg ikke kommet hit.

Berglie legger til at han vil fortsette å følge med gamleklubben.

– Jeg kommer til å savne alle folkene i og rundt Skeid. Når man er et sted i fire år, knytter man jo ganske sterke bånd. Jeg vil takke alt fra spillere, trenere, materialforvaltere og ikke minst fansen, sier midtstopperen.

