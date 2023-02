Stavrum sendt på sykehus for å ta bilder: – Frykter det verste

COÍN (Dagsavisen): Håkon Stavrum har vært gjennom ett benbrud, et røket korsbånd, to meniskoperasjoner og et nytt røket korsbånd. I fjor sommer fikk han fornyet kontrakt i KFUM Oslo etter å ha kjempet seg tilbake gang etter gang, men dessverre tyder det meste nå på at det blir et nytt langt skadeavbrekk for 24-åringen.

– Vet ikke om jeg orker å tenke på det igjen. Har hatt kneoperasjoner to ganger tidligere. Var ikke det samme kneet denne gangen, men det andre. Jeg kjenner på at jeg blir uvel av det. Jeg skal ikke ta sorgene på forskudd, men jeg frykter det verste. Jeg liker det absolutt ikke, forteller Johannes Moesgaard til Dagsavisen.

KFUM-trener Johannes Moesgaard etter treningskampen mellom Kåffa og Start i spanske Coín torsdag. (Jørn H. Skjærpe)

Gråtende Stavrum fikk trøst av foreldrene

Med foreldrene på plass i fjellandsbyen Coín, kom Håkon Stavrum inn etter pause. Før skaden rakk han å legge en målgivende pasning til Teodor Haltvik, som med det fullførte sitt hat trick, før uhellet var ute. Skaden skjedde i det Stavrum tok et steg forbi keeper etter en lang ball i bakrom, og uten at noen var i nærheten av han gikk angrepsspilleren ned og holdt seg til det venstre kneet.

Fra tribuneplass hørte vi at Stavrum begynte å gråte, før han ble tatt hånd om av KFUM Oslos fysioterapeut Fredrik Talsnes og hinket av banen. Etter å ha fått foreldrene bort til seg, ble Stavrum lagt opp på en båre og trillet inn i en ambulanse som kjørte til nærmeste sykehus.

– Siden han har såpass mye erfaring med disse typene skadene fra før, gjør måten han reagerte på meg enda mer usikker. Han kjenner dessverre til dette etter hvert, men vi må bare se. Vi kan ikke ta sorgene på forskudd, det ser ikke bra ut. Vi har sendt han avgårde med foreldrene til nærmeste sykehus for å ta bilder nå, og så må vi bare håpe på det beste, forteller Moesgaard.

Fysioterapeut Talsnes sier til Dagsavisen at Stavrum ikke ønsker å uttale seg om saken nå, og at Stavrum heller ikke ønsker at det han og Talsnes snakket om på sidelinjen kommer ut i avisen.

– Det er sjelden jeg får tårer i øynene av en skade, men det her er bare så utrolig urettferdig, sier Talsnes som kan fortelle om en spiller som naturlig nok er veldig langt nede etter nok en skade.

Skadeforfulgte Håkon Stavrum fikk en ny nedtur i treningskampen mot Start i spanske Coín torsdag. KFUM-spilleren gikk ned med det som så ut til å være en ny, alvorlig kneskade. Her fraktes han vekk på båre. (Jørn H. Skjærpe)

– Skal bistå med alt det vi kan

Assistenttrener Daniel Fredheim Holm i KFUM var også preget av Stavrum-skaden etter kampslutt.

– Hvis det er tilfellet at det er en alvorlig skade, er det selvfølgelig trist. Er det en kar som har jobbet hardt for å komme tilbake fra tidligere skader, og en som ikke fortjener å få en sånn type smell, så er det Håkon. Det er bare utrolig trist, rett og slett, sier han til Dagsavisen.

Fredheim Holm var borte hos Stavrum da han lå i smerter i gresset.

– Jeg fikk gitt noen trøstende ord. Så får vi se hva det blir etter at han har fått sjekket det. Men man så også på ham at det var tungt å havne i en sånn situasjon igjen. Det er nok det som surrer i hodet hans, forteller han.

Kåffa-assistenten sier klubben skal gjøre alt for å ivareta 24-åringen.

– Vi må følge ham opp så godt vi kan. Det han trenger fra oss, det må vi gi ham. Og så skal vi gi ham tiden han trenger også, hvis han trenger tid for seg selv, sier han og fortsetter:

– Samtidig vil jeg ikke forskuttere noe uten at vi har sjekket det først. Men er det noe alvorlig, skal vi bistå med alt det vi kan.

Kåffa-kollaps etter Stavrums skade

Etter Stavrums skadeavbrekk snudde også Start kampen og vant til slutt 5-4, i det som var en kamp preget av mange personlige feil, et par tabbemål og tidvis mye godt spill fra KFUM Oslo. Spesielt før pause.

– Som trener er det vanskelig å ikke tenke på det som skjedde de siste 20 minuttene for vår del, men det er klart at Stavrums skade påvirker lagkameratene som er på banen. Fram til Stavrum gikk av hadde vi full kontroll også etter pause, vi skapte flere store muligheter og scoret til og med rett etter at Start reduserte. Så vi var godt i gang, men alle på laget kjenner skadehistorikken til Stavrum, og det utløser naturlig nok en følelsesmessig reaksjon hos hans lagkamerater, sier Moesgaard om de siste 45 minuttene.

Der Start ga vekk enorme rom i det bakre leddet, som KFUM Oslo utnyttet gang på gang før hvilen, var situasjonen nesten motsatt mot slutten av kampen. Sverre Sandal og Simen Hestnes var dyktige til å finne rommene før pause, der spesielt Petter Dahl og Teodor Haltvik på hver sin kant skapte store problemer for Start-forsvaret. Det førte til tre Kåffa-mål før pause, og det kunne fort vært både to og tre mål til for Kåffa.

– Det er en utfordring å gjøre så mange bytter til pause mot alle lag, og Start er et bedre lag enn det vi har møtt så langt i oppkjøringen. Det gjør at mange av gutta får kjenne på det neste nivået etter hvilen, og at vi får en referansesjekk der for mange av de yngste spillerne, sier Kåffa-treneren og fortsetter:

– Baklengsmål av en sjokkerende art

– Den første omgangen var bra. Da er vi kompakte i forsvarsspillet, og slipper ikke til noe bakover. Start er ikke veldig bra i etablert angrep, og da styrer vi kampen. Start våkner ikke før vi begynner å åpne opp bakover selv, og da er det like mye vi som gjør dem gode som at Start klarer å score tre mål og vinne kampen på slutten.

Alagie Sanyang og Start jubler for scoring mot KFUM i Marbella torsdag. (Jørn H. Skjærpe)

Kåffa gikk nemlig fra 4-2-ledelse til å tape 5-4 etter 25 fryktelige minutter defensivt. 4-3-målet var et selvmål av Keivan Ghaedamini som slo ballen tilbake til egen keeper på en humpete bane, mens utligningsmålet til 4-4 også var en gavepakke til Start som kunne spassere igjennom og score. Seiersmålet kom på corner sju minutter før slutt.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si om de baklengsmålene vi slipper inn på slutten der, men de er alle av en sjokkerende art. Vi scorer vel praktisk talt tre av Starts fem må selv, og det finnes ikke holdbart. Det er en kvalitetsbit i det, og det er en holdningsbit i det. Det hører ingen steds hjemme, sier en irritert Kåffa-trener.

– Jeg er heller ikke fornøyd med at vi leder 3-1 og 4-2, men likevel ikke klarer å vinne kampen. Det må vi klare.

Moesgaard fra sykesenga til Spania

For Moesgaard er det nesten en seier i seg selv at han klarte å komme seg ned til Marbella og finne igjen banen i Coín før kampstart, da han har ligget sengeliggende den siste uken og ikke ble med flyet tidligere i uka.

– Jeg har ligget med 40 i feber og vært ordentlig sjuk noen dager nå, og har hatt en voldsom influensa. Det var fint at jeg rakk kampen akkurat, og det har forsåvidt også gått greit å komme seg hit, men jeg kan ikke huske at jeg noen gang de siste 20 årene har gått glipp av en dag på jobb. Så jeg må ta hatten av for den influensaen altså. Den satt hardt i, men nå har feberen heldigvis lagt seg, så da er vi klare til å komme oss på jobb, forteller Moesgaard etter KFUM Oslos 5-4-tap for Start.

KFUM-trener Johannes Moesgaard ankommer treningskampen mellom Kåffa og Start i Marbella torsdag. (Jørn H. Skjærpe)

Nå blir det treningsøkter på Dame de Noche-banen noen dager, før neste kamp er mot Tromsø kommende onsdag.

– Nå har vi gitt spilletid til alle så langt i oppkjøringen, men mot Tromsø så begynner alvoret. Så langt har alle fått sjansen til å vise seg fram, men nå må du begynne å levere om du skal holde plassen din i laget, sier Moesgaard som med det begynner spissingen inn mot seriestart.

P.S: Også Momodou Lion Njie måtte gi seg etter kvarteret spilt, med det som så ut som en hamstringskade.

– Det var trøbbel med en hamstring. Det er litt tidlig å si om han gikk ut tidsnok ut, eller om det ble en strekk av noe slag. Vi får se litt de neste dagene, sier Fredheim Holm om den skaden.

Momodou Lion Njie måtte ut med skade tidlig i KFUMs treningskamp mot Start i Spania torsdag. (Jørn H. Skjærpe)

