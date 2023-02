Skeid og Kjelsås temmet hverandre

LSK-HALLEN (Dagsavisen): Og det var vel begge lag midels fornøyd med i en forestilling der Kjelsås var nærmest med sin suser i tverrliggeren få minutter før slutt.

Det har vært mange klassiske oppgjør mellom disse to lagene, senest i cupen i fjor der Skeid slo ut Kjelsås på sraffespark, en cup som faktisk fortsatt pågår.

Skeid møter Molde i neste runde også i denne hallen på selveste Holmenkolsøndagen, 12. mars.

Mer muskler i Kjelsås

At det er prestisje i disse oppgjørene fikk vi se i intensiteten. Og Kjelsås hadde et kraftig behov for å vise seg litt mer muskuløse etter 0-4 tapet for Lyn siste uke.

Begge lag hadde som vanlig planlagt mange bytter, Kjelsås stilte sin antatt beste ellever, mens Skeid hadde planlagt stopperbytte halvveis i 1. omgang og stilte med en nykomponert midtbane.

Ingen av deres to ferskeste signeringer, Fredrik Vinje (fra Stjørdals/Blink) eller Nickolay Årsbog (fra Asker) startet kampen.

Vi fikk se to lag som utlignet hverandre før pause og to forsvar som slapp til svært få sjanser. Vi noterte strengt tatt bare en mulighet i den kategorien, da Skeids Maxwell Effiom satte ballen utenfor stanga etter et fint oppspill fra David Hickson.

Nye konstellasjoner

Skeid gikk litt mer direkte til verks etter pause og kom fram til to halvsjanser, men Kjelsås fysisk sterke midtforsvar ryddet unna.

Etter en times spill byttet Skeid ut sju mann og da ble det nye konstellasjoner å følge med på, blant annet de to nevnte nysigneringene som spilte med drakter med andres navn på. Da var det bare keeper Kvarekvål og midtstopper Flo igjen fra startelleveren.

Kjelsås byttet færre folk og noen minutter etter mannskapsbyttene hos Skeid var det Jacob Blixt Flaten som fikk Kjelsås første store mulighet da han fikk skyte fra god posisjon, men ryggsekken ar dessverre på og skuddet fikk over.

Tyrkia neste for Skeid

Skeids største mulighet kom ti minutter før slutt, men skuddet fra Mathuas Velldal gikk rett på William de Rocha i Kjelsåsmålet.

Da ble det omsider noen større sjanser i dtete oppgjøret, og innbytter Leo Bech Hermansen var nær ved å bli matchvinner da han dundret ballen i tverrliggeren.

Målløse oppgjør kler jo ikke disse kampene, men det måtte vi leve med denne søndagen.

PS.Skeid reiser på treningsleir til Tyrkia (langt unna jordskjelvområdene) tirsdag og skal møte Ull/Kisa og et ukrainsk lag i to kamper

---

FAKTA

Treningskamp menn søndag:

Skeid-Kjelsås 0-0

LSK-hallen: Ca. 40 tilskuere.

Gult kort: Anders Johan Johansen, Skeid.

Skeid: Lars Martin Kvarekvål - Sulayman Bojang (Henning Tønsberg Andresen fra 25), Haider Altai (Anders Johan Johasen fra 25), Fredrik Flo, David Hickson - Erik Nordengen, Ulrich Ness, Mads Foss Aaserud, Florind Lokaj, Maxwell Effiom - Johnny Buduson.

Etter en time kom disse inn: Ousmane Diallo, Andreas Stensrud, Mathias Veldal, Fredrik Vinje, Nickolay Årsbog, Lunde.

Kjelsås: William de Rocha - Martin Rusten, Henning Olafsen, Jesse Boateng, Greg Dusabe (Sebastian Ottesen fra 46) - Ahmed Abbas (Arman Nouri fra 60), Victor Halvorsen, Jacob Blixt Flaten (Marius Stølan fra 74), Eivind Willumsen (Pakow Bonful fra 60) - Jens Bonde Aslaksrud (Patrick Siu Askengren fra 81), Rasmus Vinge (Leo Bech Hermansen fra 74).