Fredriksen om VIF-talentene: – De fortjente bedre enn det jeg klarte å levere

MARBELLA (Dagsavisen): Tidligere Aalesund-trener Fredriksen ble ansatt som toppspillerutvikler i VIF før 2022-sesongen. Før jul i fjor ble det klart at Jan Frode Nornes skulle tas inn som assistenttrener i teamet rundt hovedtrener Dag-Eilev Fagermo til 2023-oppkjøringen.

Fagermo pekte da på at for å beholde fem stjerner i akademiklassifiseringen, var det nødvendig å hente inn Nornes.

– Det krever mye av oss som trenere å foredle talentene i Vålerenga på en god måte. Min jobb er å gjøre dem så gode som mulig. Allerede i fjor sa jeg internt at «vi er nødt til å ha inn en trener til». Dette for at vi skal kunne følge opp de yngre spillerne på en god nok måte, ikke bare på feltet, men også med tanke på videoanalyse og alle mulige andre ting rundt, sier Fredriksen til Dagsavisen.

– Det fikk vi heldigvis inn, og Jan Frode har styrket teamet med sin kompetanse, fortsetter 45-åringen.

Se vårt intervju med spillerutvikleren i vinduet under.

Fredriksen om VIF-talentene: – De fortjente bedre Toppspillerutvikler Trond Fredriksen sier det var helt nødvendig å få inn Jan Frode Nornes i Vålerengas trenerteam. Også for sin egen del.

Les alt om Vålerenga her!

Videoanalyse

Og effekten er merkbar, beretter toppspillerutvikleren.

– Nornes-ansettelsen gjør at jeg kan jobbe enda mer dedikert med ungguttene, i ting som ikke bare skjer på feltet, men også det å forberede seg til trening, evaluere treninger og så videre. Det fortjener de unge spillerne våre, for de er så gode og talentfulle, og vil så mye, at de fortjener enda bedre enn det jeg klarte å levere til dem i fjor, sier Fredriksen ærlig.

Han peker på viktigheten av det VIFs trenerteam, og han som spillerutvikler spesielt, kan tilby talentene på A-laget utenfor treningsfeltet.

– Det å kunne seg selv på video etter treninger, for eksempel, gir spillerne enda større erfaring. Da får du opplevd situasjoner på fotballbanen oftere, nettopp fordi du ser dem på video. Dermed får spilleren en større mulighet til å håndtere situasjonene neste gang han opplever dem. Du blir ikke bedre teknisk av å se på video, men det handler om valg og posisjonering og sånne ting, som gjør at du får en enda bedre fotballforståelse, forklarer Fredriksen.

Trond Fredriksen gleder seg over å ha mer tid til å følge opp Vålerenga-talentene. (Jørn H. Skjærpe)

[ Her er det nye VIF-gullet: – Har den indre driven som skal til (+) ]

Marbella-oppholdet bygger samhold i Vålerenga-leiren

Han er fornøyd med at Vålerenga er på plass i Marbella for andre gang denne sesongoppkjøringen.

– Det som er fint med treningsleir, er at guttene får være sammen hele tiden. De blir bedre på banen, men også en enda mer sammensveiset gruppe. For trenernes del kan vi bruke mer tid på enkeltspilleren, den enkelte lagdel og på laget som helhet når man er samlet her nede, sier toppspillerutvikleren.

– Været kunne kanskje ha vært litt bedre?

– He-he. Vi foretrekker jo sol. Denne gangen har det regnet og blåst litt, men samtidig påvirker det ikke oss i særlig grad. Og vi er jo stort sett på hotellet utenom trening, sier en smilende Fredriksen.

Dagsavisen tok for få dager siden en prat med seks av de nye VIF-talentene på A-laget. Se videoen der de presenterer seg i vinduet under.

Her er det nye VIF-gullet Også i år har Vålerenga med seg sine mest talentfulle ungutter på tur. Disse banker på døra den kommende sesongen.

[ Stefan Strandberg: – Vålerenga har ikke holdt løftene de ga meg (+) ]

[ Hjelper VIF-spillerne å vinne kampen i eget hode: – 70 prosent av all prestasjon er mental (+) ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!