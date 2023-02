Vålerenga hentet Sahraoui-erstatter

Det bekreftet Oslo-klubben på egne hjemmesider lørdag.

I november benyttet Jerv seg av en kjøpsopsjon på Håkans etter et vellykket låneopphold fra finske SJK Seinäjoki.

Få måneder senere bytter 22-åringen beite på nytt og forblir i Eliteserien denne sesongen.

– Det føles veldig bra å være her. Jeg ser virkelig fram til å komme i gang og til å treffe mine nye lagkamerater, sier Håkans til klubben.

På det internasjonale overgangsvinduets siste dag solgte Vålerenga sin offensive magiker Osame Sahraoui til Heerenveen.

Håkans vil dermed fylle tomrommet etter Sahraoui.

– Vi har fulgt Daniel i lang tid. Han er en kantspiller med et ekstremt rykk og en voldsom fart, og det er viktig i dagens fotball. Han er også aktuell for det finske A-landslaget, og det er uten tvil en kjempesignering for Vålerenga, sier Dag-Eilev Fagermo om nysigneringen.

[ Ødegaard tapte avgjørende duell – Everton fikk pangstart under ny sjef ]