VIFs morgenfugler til Marbella: – Selv for et A-menneske er dette tidlig

GARDERMOEN (Dagsavisen): Vålerenga flyr til Malaga og kjører så buss til Marbella, der laget skal i gang med årets andre treningsleir i sesongoppkjøringen. Kamper mot svenske Malmö FF og Moss står på planen, i tillegg til det faste treningsprogrammet.

– Vi gleder oss til å spille på gress igjen, og til å møte god motstand. Det blir spennende mot Malmö på fredagen, sier Henrik Bjørdal til Dagsavisen.

Han og lagkameratene måtte grytidlig opp før avreise.

– Jeg hadde på alarm klokken 04.00. Søvn ble ikke prioritert, kan du si. Vi skal komme oss ned og slappe av litt før første treningsøkt, sier midtbanemannen.

– Jeg er A-menneske. Men selv for et A-menneske var det tidlig med 04.00, humrer han over en kaffekopp.

– Hvem slet mest med å komme seg opp?

– Omar Bully og Brynjar Bjarnason. De kom seg inn i lagbussen i siste sekund, ler han.

Henrik Bjørdal (t.h.) håper på VIF-suksess i 2023. Denne uka forlenget han kontrakten med klubben. (Terje Pedersen/NTB)

Bjørdal skrev tirsdag under på en kontraktsforlengelse med Vålerenga.

– Det er veldig spennende, det som skjer i VIF og i norsk fotball. Det har jeg lyst til å være en del av. Og det var et veldig sterkt ønske fra klubbens side om å ha meg med videre, forklarer sunnmøringen.

– Nå venter en flytur på noen timer ned til Spania. Hva brukes den til?

– Jeg tipper jeg gjør et forsøk på å sove de første ti minuttene. Men det kommer ikke til å gå. Så da blir det Netflix, da, sier Bjørdal smilende.

