Aperopet: Historisk sus i park og på gress

Fem på rad. Fem seiere på rad. Fem kamper på rad der Vålerenga har tatt alle poengene. Fem seiere på rad i Eliteserien. I tillegg til å score en haug med mål. Det smaker så utrolig deilig å si det høyt, og prestasjonen fortjener å gjentas til det står i fare for å ikke gi mening. Med tanke på hvilken klubb vi setter disse seierne i sammenheng med, er det nesten så det ikke gir mening i utgangspunktet. Men tallenes tale er klare. Fem seiere på rad og gutta storspiller. Osame Sahraoui har funnet formen, Henrik Udahl viser en innstilling på banen som overbeviser om hvorfor han fortjener spissplassen, og Odin Thiago Holm redefinerer hva fotballspillet faktisk kan være, for å bare nevne noen. Dag-Eilev Fagermo har klart det mange aldri trodde en Vålerenga-trener skulle klare å få til. Snu en negativ sportslig trend, uten å gi seg selv sparken. Sånn sett er det ikke bare Odin som redefinerer vår forståelse av fotball., og hvilke naturregler vi alltid må forholde oss til.

Hver gang jeg møter kjentfolk fra tribunen og i miljøet rundt klubben er alle samtalene som blåkopier av hverandre, men det er umulig å bli lei av dem. Ordene som flommer ut snakker om det herlige spillet og at nå, ja nå er det gøy å være Vålerenga-supporter. Samtidig finnes det en forståelse for at denne euforiske tilværelsen kan ta slutt når som helst, jamfør vår historie og våre erfaringer med klubben i vårt hjerte. For livet med Vålerenga er ikke alltid en dans på roser. Vi er så lite vant med sportslig suksess at du fortsatt finner galgenhumor i de herlige samtalene om hvor bra det går på banen.

Supporterlivet speiler ofte historien rundt klubbens opphav på stedet Vålerenga, der ting sjeldent har kommet gratis og tragediene ofte har kommet på løpende bånd. Både som følge av kortene man blir utdelt fra fødselen av, i tillegg til selvpåført lidelse. Denne historien kan du oppleve i Vålerengaparken, foran Kjerka fra 18. til 21. august. Østkantspellet gjenoppstår fra sin pandemiske dvale, der teaterstykket «Neste Kamp» fra 100-årsjubileet til klubben i 2013 fremføres i ny og, om jeg får skrive det selv, forbedret drakt.

Dette er en høyst objektiv mening fra bak kulissene. Hvis du ønsker å få et innblikk i klubbens oppstandelse, samt det å oppleve klubbens første seriemesterskap, cupfinalen 1980, og Mirakelet i Istanbul, møte klubblegenden Tippen vandrende rundt i gatene, samt lokale personligheter som «Kyter´n» og den legendarisk hyggelige politikonstabelen «Polti´Li», kan livshistorien til den fiktive skikkelsen Henry Abelsen, spilt av blant annet Anders Hatlo, absolutt anbefales. Til dere som opplevde Østkantspellet i 2019 kan jeg love den samme historien, men likevel en forbedret historie der du møter enda flere karakterer som gir liv til bydelen vår. Og selvfølgelig er det lov å synge med når kjente sanger dukker opp.

Da ligger oppfordringen der til fotballgutta. Klarer dere å forbedre klubbrekorden på antall seiere i toppdivisjonen? Historisk har Vålerenga en tendens til å ødelegge for seg selv når milepæler skal oppnås. Men nå er vi jo så godt i gang med å bryte med disse vedtatte sannhetene om Vålerenga, så la oss bryte denne også. På søndag drar gutta til Hamar og det som for mange av oss blir Nye Briskeby Stadion. Sist gang jeg var der, sto jeg halvveis på tribunen og halvveis i noens hage. Jeg håper ikke de har blitt for moderne der oppe til at min kjære mor ikke risikerer å få langefingern av damer på noe over hennes egen alder. Vålerenga har kanskje den beste historien, men det finnes også noe historisk sus over andre steder i landet VIF har besøkt.

Uansett er vi ute etter nye historier for historiebøkene. Historier som forbedrer hvilke forventninger vi kan ha til vårt kjære Vålerenga. Hvem vet? Kanskje skapes det historier som kan bli med i Østkantspellet 2023.

