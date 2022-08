Svartedauden er tilbake. Og Vålerenga gjør comeback

Her er noen av de historiske spillene som spilles i og nær Oslo framover:

«Maridalsspillet» i Maridalen

«Svartedauden gjenoppstår i kirkeruinene» er arrangørenes egen oppsummering av årets versjon av Maridalsspillet. Det spilles som alltid i ruinene av Margaretakirken ved den nordvestre bredden av Maridalsvannet nord i Oslo. Årets datoer er 16. til 20. august.

«Svartedauden» er andre del av C. F. Engelstads middelaldertrilogi. Stykket hadde urpremiere i 1974, og tar for seg pestens herjinger fra 1349 og utover. Av dalens atten gårder, var det kun Brekke som fortsatte driften, mens resten av dalen ble liggende forlatt og folketom i flere hundre år. Regissør og kunstnerisk leder Mari Mehus har modernisert stykket. På scenen står et sterkt lag amatører fra fem til hundre år.

– Etter to år med pandemi, føles stykket mer aktuelt enn på lenge, uttaler Mari Mehus på Maridalsspillets hjemmeside.

– I svartedaudens historie ser jeg den samme frykt for en usynlig fiende og den samme massesuggesjonen om hvor grusomt det kan gå. Samtidig finner jeg også den samme søken etter svar på store spørsmål som jeg kjenner meg igjen i som menneske i 2022. Hvorfor skjer dette? Hva kan vi gjøre for å hjelpe?

Ifølge Mari Mehus forteller «Svartedauden» også en sterk historie om kjærlighet i katastrofetid.

«Østkantspellet» på Vålerenga

Etter en toårig pandemipause, er Østkantspellet tilbake i Vålerengaparken 18–21. august. Årets forestilling heter «Neste kamp – Comeback», og forteller ifølge arrangørene historien om Vålerenga, bydelen, klubben og folka på Østkanten – alt pakket inn i musikalske Vålerenga-favoritter.

De lover latter, tårer, jubel og allsang, sammen med et kunstnerisk lag bestående av Johannes Joner som regissør og Mads Henning Skar-Jørgensen som regiassistent, med blant andre Anders Hatlo, Kari-Ann Grønsund, Mads Henning Skar Jørgensen, Johannes Joner, Dushinka Andresen og Jon Vidar Tidemand på scenen. Kjetil Indregard har laget manus, og Jon Terje Svendsen leder det musikalske innslagene ved artister Trond Ingebretsen og Baard Slagsvold, samt Vålerenga Janitsjar og Vålerenga Mannskor.

«Festen» ved Nes lenser

Nes Lensemuseum ligger på Skiptvet ved Glomma, mellom Askim, Moss og Sarpsborg, eller en drøy time sør for Oslo. Nes lense var i drift fra 1853 til 1985, og sysselsatte på det meste rundt tre hundre personer i området.

Fra 26. august til 3. september spiller Nes Lenseteater stykket «Festen» ved museet som ivaretar lensas kulturhistorie. Stykket er skrevet av Kristin Lyhman.

Nes Lenseteater inviterer til «Festen» ved de gamle lensene, som nå er museum. (Nes Lenseteater)

Teateret oppsummerer selv den dramatiske handlingen i «Festen» sånn:

– For første gang har bygda fått et ungdomshus, og en sensommerkveld i 1921 er det tid for fest. Men når sola står opp er en ung mann drept. En annen har brukt natta på å forsøke å rømme fra samvittigheten. Og bygda blir aldri helt den samme igjen …

«Limaspillet» ved Hurdalsjøen

Ved Steinsgård kirke ved den sørlige enden av Hurdalsjøen, lå det på 1200-tallet et lite klosterhospits, der seks til åtte munker hadde fast tilhold. Jobben deres var å misjonere for kirka, i en tid der åsatroen fortsatt dominerte.

Handlingen i Limaspillet er lagt til 1200-tallet, da det var et munkekloster ved sørenden av Hurdalssjøen. (Limaspillet)

I vår tid spilles Limaspillet fra 26. august til 3. september, ved Limastranda i Nannestad. Også her er handlingen lagt til 1349, da svartedauden herjet. Pilegrimen Anne forelsker seg i en av de unge munkene i klosterhospitset.

– Det er farlig å tvile, det er farlig å tru, lokker arrangørene, som lover publikum en «spektakulær og magisk» teateropplevelse.

«Den Gode Hensigt» i Svelvik

Etter ti år med sommerusikalen Den Gode Hensigt i Svelvik, avslutter arrangørene med en serie avskjedskonserter med form som en musikal-kavalkade. Der bindes 23 nummer fra de ulike musikalene sammen til én musikal.

Fra ett av Den Gode Hensigts spill. I år blir det en konsertserie med høydepunkt fra ti år med musikaler i Svelvik. (Den Gode Hensigt)

På scenen står blant andre Hilde Lyrån, Cecilie Schilling, Fridtjof Kristiansen og Kristoffer Grua, samt en rekke lokale aktører. De lover et gjenhør med Anna og Lars, Johanne, Barbara, soldater, barn og kjerringer erfarne publikummere vil kjenne igjen fra før.

Konsertserien synges i Kirkeparken i Svelvik fra 31. august til 3. september.

Den Gode Hensigts konsertkavalkade, med musikalske perler fra 10 år, og gjensyn med Anna og Lars, Barbara og Mathiesen, skipper Toft og mange flere. Årets oppsetting er avslutning på det eventyret sommermusikalen har vært siden oppstarten i 2011.

«Dølgsmål» i Rælingen

«Dølgsmål» hadde premiere på Rælingen bygdetun i 2018. Planen var forestillinger annethvert år, men av åpenbare grunner ble forestillingen i 2020 avlyst. Nå er imidlertid utendørsspelet tilbake, med forestillinger 8. til 11. september.

Stykket bygger på en sann historie fra 1705 om tjenestejenta fra Rælingen som ble gravid utenfor ekteskap og fødte et dødt barn i skjul. Ifølge arrangørene skildrer forestillingen livet på gårdene i Rælingen på 1700-tallet med vennskap, kjærlighet, overtro, svik og død i møte med samtidens normer og lover.

Manus og regi var i 2018 ved Ingunn Andreassen, mens Jarle Storløkken var komponist og kapellmester.

