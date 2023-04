Målløst i Oslo-derbyet: – Mangler energi, men er fornøyd

FROGNER STADION (Dagsavisen): Det var ikke stort å skrive hjem om etter 90 minutter på Frogner Stadion søndag. Lokomotiv Oslo skapte flest sjanser og ble kanskje snytt for et straffespark da Trym Blauuw ble sparket over ende etter timen?

– Ja, vi blir snytt for et soleklart straffespark. Det er rart at dommeren ikke blåser straffe på den der, sier kaptein Mika Mykkeltvedt.

– Det er snakk om små marginer. Vi kunne fort fått straffe på den. Da hadde ting sett ganske annerledes ut, sier trener Bjørnar Berge.

Store Loket-muligheter

Utenom det hadde Loket de største sjansene. Kaptein Mykkeltvedt headet over mål fra tre meter etter et frispark etter 12 minutter («Jeg burde ha satt den»), Mathias Trondal skjøt utenfor alene med keeper noen minutter senere, mens samme mann var nære på etter 49 minutter da han kom alene.

Minuttet etter hadde Loket corner – en innøvd variant sådan – som havnet i beina på Olai Bjørdal. Han fikk godt treff, men Grorud 2-keeper Sigurd Normann reddet pent. Og minuttet etter der igjen (!) måtte målvakten i aksjon igjen da Joakim Birkeland fyrte løs etter corneren som kom etter Bjørdal sitt skudd. Igjen reddet Normann mesterlig.

– Keeperen til Grorud 2 skal ha mye av æren for at de tar poeng. Han var meget bra, sier Mykkeltvedt.

[ VIF-nedturen: Nå kommer høytrykkskampene ]

Avblåst for angrep på keeper

Timen var spilt da Loket scoret, men ble avblåst for frispark da Normann ble meid ned i boks av Andreas Kytiri, etter en duell. Fra vårt ståsted så annulleringen korrekt ut.

Tre minutter senere fikk Loket nok en astronomisk mulighet. Et innlegg havnet på bakre stolpe til Ola Rognebakke, som skjøt på helvolley – upresset – fra seks meter. Ballen gikk himmelhøyt over.

Grorud var nesten ikke inne i 16-meteren til Loket, men da hjemmelaget hadde cornere i 2. omgang, flyttet Loket nesten opp samtlige mann. Det betydde kontringsrom for Grorud-laget, og etter 70 minutter fikk Almas Samrat en hel banehalvdel å løpe på.

Han ble tatt igjen av Jørgen Myhre i siste liten, som fikk strekk og måtte gå av minuttet etter. Ellers skapte ikke Grorud 2 noe. Det endte 0–0.

– Vi er skuffet, selvfølgelig, og det er surt at vi ikke vinner, for det er en kamp vi burde vunnet. Vi har 11 skudd, 3 på mål, mot deres 0, så da sier det seg selv. Vi hadde sjansene og ble snytt for et soleklart straffespark. Det positive er at det er surt med ett poeng. Det er ikke mange år siden 0–0 mot Grorud 2 hadde vært bra. Vi har kommet et stykke. Men det er ingen tvil om at vi skal vinne disse kampene, sier kaptein Mykkeltvedt.

– Vi har full kontroll defensivt og skaper de sjansene som var. Vi burde vunnet, slår han fast.

[ Grorud-kollaps mot opprykksfavoritt ]

– Tar kontroll

Loket-treneren sier følgende:

– Vi er gode på det vi skal være gode på. Vi er et lag som tar kontroll på kampen og som ikke slipper til noen ting. Vi jobber knallhardt for å bli enda mer dominante i banespillet og få enda mer ut av de situasjonene der vi får spilt oss ut bakfra, sier han.

– Så er det snakk om små marginer. Vi kunne fort fått straffe der, men uansett har vi mer enn nok sjanser til å score. Fremover må vi fortsette å fremstå som vi gjør defensivt, for det er mye bra å bygge på. Jeg vil også gi honnør til et Grorud-lag som aldri gir seg og kjemper på og gjør det vanskelig for oss.

Loket står med fire poeng etter de to første kampene.

– Det er en ålreit start det. Vi har en klar identitet som har gått over mange år – vi er gode til å forsvare oss, noe vi har videreført fra tidligere år og forsterket i år, og som sitter veldig i ryggraden til spillerne. Så må vi fortsette å utvikle oss videre. Vi må bli mer målfarlige og skape mer fra eget spill.

[ Et svakt KFUM gikk på stortap mot Raufoss ]

Fastet: – Fornøyde

Grorud-leiren var – naturlig nok – mest fornøyde etter poengdelingen.

– Vi merker at åtte av elleve startinger er på sin tredje uke med fasting og Ramadan. Man ser at vi mangler litt energi og trøkk, så med det tatt i betraktning er jeg veldig fornøyd, sier trener Andreas Alrek.

– Vi løfter oss etter hvert og står bra imot et voksent og bra Lokomotiv Oslo-lag. Vi er litt for svake i siste tredel og kjenner på det, men mangler en del offensivt skyts i kampen. Vi sier oss greit fornøyde med 0-0, sier han videre.

Både Grorud og Grorud 2 (eller U21, som de selv kaller seg) spilte søndag. Grorud tapte 1–2 for Arendal.

– Vi mangler et par som er med A-laget, men det har ikke så mye å si at A-laget og U21 spiller samtidig. Det er gøy for unggutta å teste seg mot et voksent fotballag som Loket.

[ Perfekt volley berget første Skeid-poeng ]

Grei poengfast

U21-laget til klubben står nå med ett poeng etter to kamper.

– Vi burde tatt tre poeng sist mot Skedsmo. Den er jeg skikkelig skuffa over. Ett poeng mot Loket er helt greit, for de er et mye bedre fotballag på mange måter, Det har vært mye utskiftninger på stallen siden i fjor og mange forventer at det skal lugge litt, men det har sett bra ut lenge. Det har blitt bra kjappere enn jeg hadde forventet, sier Alrek.

Og Grorud-trener Alrek avslutter selvsikkert:

– Vi vinner hjemme mot dem.

[ Vålerengas seriestart hjemme: Hvem er den beste teknikeren på laget nå? ]