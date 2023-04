VIF-nedturen: Nå kommer høytrykkskampene

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Sarpsborg 08 er er jo kjent som festbrems nummer en på denne arenaen, og denne kampen skulle ikke bli noe unntak. VIF hadde nok sjanser til å vinne årets første hjemmekamp, men da de kunne ta en delt tabelltopp, kom selvsagt kvelden som ble en klassisk nedtur.

Vålerenga prøvde og prøvde, Sarpsborg scoret målene. Det vil si, det var innbytter Kristian Opseth som gjorde det. Den første kom på en keeperretur fra Magnus Sjøeng, den andre et Strandberg-oppspill som ble blokkert. Da Vålerenga jaktet utligningen mot sin egen Østblokk (supportertribunen) kom punkteringen.

Feil avgjør de fleste fotballkamper, det gjelder også misbrukte muligheter. Torgeir Børven sto i offside da VIF scoret tidlig, Børven kom 98 hundredeler for sent da han kunne sendt VIF i ledelsen før pause. Og hans spiss-erstatter etter hvert, Seedy Jatta, opplevde at hans gode forsøk ble reddet på streken.

Vålerenga trenger en annen flyt med de tre kampene som nå kommer: Brann borte, Lillestrøm hjemme (1. mai) og Rosenborg borte. Det er tre såkalte høytrykkskamper som er definert av motstanderen. VIF leverte ikke en fantastisk forestilling da de slo Aalesund 1–0 i åpningskampen, og det visste de sjøl. Matchvinneren derfra, Daniel Håkans, ble ikke spilleklar til denne kampen.

Etter ti minutter runget det over stadion: “Hater, hater hater NFF”. Vålerengas annullerte offsidemål var offside også etter VAR-sjekk. Og Vålerenga som klubb ar altså vedtatt at de skal jobbe imot VAR når denne rettighetsperioden er over. Men i denne kampen fungerte VAR etter hensikten.

Var det noen minneverdige VIF øyeblikk? Ja, to:

Langpasningen fra Stefan Strandberg. En lang crosser til Petter Strand som legger tilsynelatende en perfekt pasning inn i feltet der omtalte Torgeir Børven skrukke att 48 i sko. Tre trekk kunne gitt mål. Slike løsninger ønsker vi oftere fra VIF.

Magnus Sjøengs enhåndsredning. Fascinerende hvordan han fikk alle sine 197 centimeter ned på gresset da han tok skuddet fra Cristopher Bonsu Baah.

Men det er scoringer VIF-folket må ha. Kommer de i høytrykkskampene blir det et stort stemningsskifte.

PS. Dette var Sarpsborgs første seier her siden de vant åpningskampen i 2017 og så semifinalen kort tid etter.

Kampfakta

Eliteserien menn søndag. 2. serierunde:

Vålerenga – Sarpsborg 0–2 (0–0)

Intility Arena: 9060 tilskuere.

Mål: 0-1 Kristian Fardal Opseth (60), 0-2 Opseth (81).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Mohamed Ofkir, Leonard Zuta, Vålerenga, Steffen Lie Skålevik, Sarpsborg.

Vålerenga (3-4-3): Magnus Sjøeng – Henrik Heggheim, Fredrik Oldrup Jensen, Stefan Strandberg – Vegar Eggen Hedenstad, Odin Thiago Holm (Magnus Riisnæs fra 68.), Henrik Bjørdal, Leonard Zuta (Simen Juklerød fra 78.) – Petter Strand, Torgeir Børven (Seedy Jatta fra 62.), Mohamed Ofkir (Jacob Dicko Eng fra 62.).

Sarpsborg (4-2-3-1): Anders Kristiansen – Peter Reinhardsen (Eirik Wichne fra 58.), Bjørn Inge Utvik, Anton Skipper, Joachim Soltvedt – Mikkel Maigaard, Victor Torp – Christopher Baah (Sander Christiansen fra 83.), Ramon-Pascal Lundqvist, Simon Tibbling (Martin Høyland fra 65.) – Steffen Lie Skålevik (Kristian Fardal Opseth fra 58.).





