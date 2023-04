Grorud-kollaps mot opprykksfavoritt

Etter det skuffende 0-0-resultatet i seriepremieren mot Aalesund 2 gjorde Jonas Rygg tre endringer på laget som møtte Arendal søndag. Ut med keeper Vegard Storsve, Theo Kramaric og Casper Myhren Fjeld, og inn med to debutanter i Jørgen Sveinhaug (tidligere LSK) og Mathusan Sandrakumar (Moss), samt Berger Kisaruko.

I solskinnet på Norac stadion var det vanskelig å si hva som skjedde de første minuttene, for da var det streamen til Gneist-Ullern 2 som var på linken til Arendal-Grorud. Da bildene etter hvert fungerte var det et heltent hjemmelag som sto høyt på Grorud og som stresset gjestene ved enhver anledning.

12 minutter var spilt da Arendal skapte kampens første farlighet. Hjemmelaget brøt på 30 meter og til slutt endte ballen opp i beina på Mathias Johansen. Arendals nummer 20 prøvde å chippe fra 25 meter over Sveinhaug, men forsøket gikk like over.

Grorud-mål – mot spillets gang

Åtte minutter senere var det smått utrolig at ikke Arendal gikk opp til 1–0. Mathias Håbestad fikk vendt på en femøring fra seks meter og skutt upresset, men på uforståelig vis gikk ballen over.

Vi kan nesten bare regne på en hånd hvor mange ganger Grorud var over midtbanen og fikk etablert spill inne på halvdelen til Arendal de første 24 minuttene.

Men det har jo ikke noe å si om man ikke er mye inne på motstanderens halvdel om man scorer først! Tollef Etholm fikk ball på midten og rundlurte to Arendal-spillere før han slo en utsøkt gjennombruddspasning med utsiden av foten til Fredrik Carson Pedersen.

Kanten var iskald alene med keeper og sendte Grorud opp i 1–0. Målet var hans første i Grorud-trøya – på 46 kamper!

Det så ut som om samme mann måtte gi seg etter 40 spilte minutter, etter å ha sittet nede tre ganger i oppgjøret, men han kom seg opp og fullførte omgangen som Grorud ledet 1–0.

Jonas Tillung Fredriksen var nære ved å utligne på overtid av 1. omgang, men skuddet gikk like over. Carson Pedersen møtte for øvrig av i pausen etter de tre smellene han fikk i 1. omgang.

Nye Arendal-farligheter

Den andre omgangen var bare to minutter gammel da Arendal var på farten igjen. En corner havnet til slutt i beina på Håbestad, som skjøt over fra 16 meter.

Arendal fortsatte å presse og fikk til slutt betalt for det vedvarende presset etter 75 minutter. Hjemmelaget fikk frispark på 18 meter og Christopher Cheng sto klar. Unggutten skrudde ballen over muren og lekkert i mål, utakbart for keeper Sveinhaug.

Fire minutter senere var kampen snudd. Et langt Arendal-kast fra egen halvdel havnet i beina på Cheng, som slo hardt inn foran til Johansen. Han var iskald alene med keeper og snudde kampen med 2–1.

Grorud kastet alt fremover i håp om en utligning på tampen, men det ble «too little, too late». Dermed står de med ett poeng på de to første kampene.

– Vi har kontroll på kampen fram til 65 min. Da er vi ikke dyktige nok til å kunne vinne. Jeg må se scoringssituasjonene på nytt for å si sikkert hva som skjer. Vi må spille 90 min på høyt nivå skal vinne slike kamper. Det klarer vi ikke i dag dessverre, sier trener Rygg til Dagsavisen.

